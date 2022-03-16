Обнаружены тела 5 человек, в том числе 3 детей, под завалами общежития в Чернигове

Под завалами разрушенного российскими войсками общежития в Чернигове обнаружили тела 5 погибших, из которых 3 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"В ходе разборки конструкций общежития в г. Чернигов, спасателями были обнаружены тела 5 погибших, среди которых 3 детей", - отмечено в сообщении.

В среду по состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры.

Для проведения неотложных работ от ГСЧС привлекалось 38 человек личного состава и 16 единиц спецтехники.

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Кроме того, расчетами группы пиротехнических работ и подводного разминирования отработано 7 заявок, во время которых изъяты 2 взрывоопасных предмета.