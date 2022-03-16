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"Везде в Бердянске царит Росгвардия", а из порта вывозят украинское зерно, – житель описал ситуацию в городе

порт,бердянськ

Росгвардия контролирует периметр города Бердянск и не дает уехать за его пределы, но настроения в городе полностью проукраинские.

Об этом "Радио Свобода" рассказал один из жителей города, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Бердянск не подвозят продукты, в магазинах их мало. Они есть на рынке, но у людей заканчиваются наличные, потому что не работает инкассация. Спасибо властям, что есть возможность снять наличку в аптеках и магазинах, куда ее несут жители. Хотя ограниченный оборот существует. В городе пять градусов мороза – жители мерзнут, потому что не работает отопление. Электричество только восстановили", – отметил мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Бердянську роздають українські продукти під виглядом гуманітарки з РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВIДЕО

Российские оккупационные силы заняли горсовет, администрацию, здания прокуратуры, полиции и других органов власти. С первого дня оккупации распущены все украинские правоохранительные органы", – рассказал житель Бердянска. 


Мужчина отмечает, что "российские военные почти не разговаривают с местными жителями и прячут свои лица за масками, ходят в форме без опознавательных знаков. Их военные автомобили ездят без номеров, на них есть только буква Z. На дверце скотчем заклеена надпись "Росгвардия". ‎

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На вопросы, какие царят настроения в городе, он ответил: "Исключительно проукраинские".

"Каждый день около тысячи человек выходят на проукраинские митинги в 12 часов. Россияне захватили местное радио и агитируют, мол, они "пришли навести порядок и освободить город от нацистов". Слов не хватает", - добавил он.

Он также сообщил, что 15 марта, после двадцати дней войны, из порта Бердянска вышли пять иностранных судов (они были под разными флагами и с разными экипажами: в частности, турецким, российским и др.). По его данным, суда были загружены украинским зерном.

"Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили", – добавил горожанин.

Бердянск (443) зерно (1070) Росгвардия (85)


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Топ комментарии
+26
Ссукі цапські.
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16.03.2022 20:30
+15
"Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів"

Тупі мавпи. Вони навіть не розуміють, що пропаганда, яка проходить в РФ - не може пройти в Україні. Бо у Бердянську ніколи не бачили ніякіх нацистів, від яких їх "звільнили".
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16.03.2022 20:41
+10
орки - это обыкновенные мародёры, они не умеют воевать, потому, что это просто грабители в русских традициях..
всю историю, московия это мародёр и оккупант..
раша ничего не умеет, только воровать и врать..
но то, что приграничные города Украины остались незащищёнными, это просчет власти, которые и 24.02 не могла поверить, что мразь рф напала на Украину, хотя все предупреждали..
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16.03.2022 20:42
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Ссукі цапські.
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16.03.2022 20:30 Ответить
"Росіяни захопили місцеве радіо й агітують, мовляв, вони "прийшли навести лад та звільнити місто від нацистів"

Тупі мавпи. Вони навіть не розуміють, що пропаганда, яка проходить в РФ - не може пройти в Україні. Бо у Бердянську ніколи не бачили ніякіх нацистів, від яких їх "звільнили".
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16.03.2022 20:41 Ответить
А освободили от зерна.
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16.03.2022 20:50 Ответить
орки - это обыкновенные мародёры, они не умеют воевать, потому, что это просто грабители в русских традициях..
всю историю, московия это мародёр и оккупант..
раша ничего не умеет, только воровать и врать..
но то, что приграничные города Украины остались незащищёнными, это просчет власти, которые и 24.02 не могла поверить, что мразь рф напала на Украину, хотя все предупреждали..
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16.03.2022 20:42 Ответить
не переживайте за зерно, с арестованых 300 млрд. буде все компенсировано фермерам и предпринимателям
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16.03.2022 20:45 Ответить
гроші не вкусиш : (
якщо буде зірвана посівна, то в нас залишиться лише озима. а цього капець як мало.
зерно треба вберегти в будь-який спосіб. бо зерно це самий реальний і ліквідний продукт
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16.03.2022 21:12 Ответить
Что это за война такая, где солдаты воруют курей и зерно?
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16.03.2022 20:50 Ответить
Третя світова для світу і перша Вітчизняна для України ((
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16.03.2022 20:59 Ответить
їхні солдати мародьорять.
а російська влада грабує на державному рівні.
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16.03.2022 20:58 Ответить
Ситуация в Бердянске такая же как везде где росиянцы прошли.
Работы нет, железка стоит(на карточки им идут начисления).
Крутятся торгаши, цены возросли.Очереди. Кое где можно по карточкам, а так в основном наличка. Живут(выживают) за счет старых запасов, у кого есть.
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16.03.2022 21:03 Ответить
Мишьяка насыпте имв зерно, и пусть везут сразу в питер.
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16.03.2022 21:07 Ответить
якщо у рашистів мозги зовсім не працюють - їхня держава-гопник все рівно усе компенсує,
впевнений що усі відвантаження фіксуються та рахуються.
Кончені гопники.
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16.03.2022 21:24 Ответить
Скоро до унитазов доберутся..
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16.03.2022 22:18 Ответить
 
 