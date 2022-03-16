"Везде в Бердянске царит Росгвардия", а из порта вывозят украинское зерно, – житель описал ситуацию в городе
Росгвардия контролирует периметр города Бердянск и не дает уехать за его пределы, но настроения в городе полностью проукраинские.
Об этом "Радио Свобода" рассказал один из жителей города, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Бердянск не подвозят продукты, в магазинах их мало. Они есть на рынке, но у людей заканчиваются наличные, потому что не работает инкассация. Спасибо властям, что есть возможность снять наличку в аптеках и магазинах, куда ее несут жители. Хотя ограниченный оборот существует. В городе пять градусов мороза – жители мерзнут, потому что не работает отопление. Электричество только восстановили", – отметил мужчина.
Российские оккупационные силы заняли горсовет, администрацию, здания прокуратуры, полиции и других органов власти. С первого дня оккупации распущены все украинские правоохранительные органы", – рассказал житель Бердянска.
Мужчина отмечает, что "российские военные почти не разговаривают с местными жителями и прячут свои лица за масками, ходят в форме без опознавательных знаков. Их военные автомобили ездят без номеров, на них есть только буква Z. На дверце скотчем заклеена надпись "Росгвардия".
На вопросы, какие царят настроения в городе, он ответил: "Исключительно проукраинские".
"Каждый день около тысячи человек выходят на проукраинские митинги в 12 часов. Россияне захватили местное радио и агитируют, мол, они "пришли навести порядок и освободить город от нацистов". Слов не хватает", - добавил он.
Он также сообщил, что 15 марта, после двадцати дней войны, из порта Бердянска вышли пять иностранных судов (они были под разными флагами и с разными экипажами: в частности, турецким, российским и др.). По его данным, суда были загружены украинским зерном.
"Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили", – добавил горожанин.
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Тупі мавпи. Вони навіть не розуміють, що пропаганда, яка проходить в РФ - не може пройти в Україні. Бо у Бердянську ніколи не бачили ніякіх нацистів, від яких їх "звільнили".
всю историю, московия это мародёр и оккупант..
раша ничего не умеет, только воровать и врать..
но то, что приграничные города Украины остались незащищёнными, это просчет власти, которые и 24.02 не могла поверить, что мразь рф напала на Украину, хотя все предупреждали..
якщо буде зірвана посівна, то в нас залишиться лише озима. а цього капець як мало.
зерно треба вберегти в будь-який спосіб. бо зерно це самий реальний і ліквідний продукт
а російська влада грабує на державному рівні.
Работы нет, железка стоит(на карточки им идут начисления).
Крутятся торгаши, цены возросли.Очереди. Кое где можно по карточкам, а так в основном наличка. Живут(выживают) за счет старых запасов, у кого есть.
впевнений що усі відвантаження фіксуються та рахуються.
Кончені гопники.