ВСУ уничтожают оккупантов. Новое вооружение от США! День 21. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
21 день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, в котором отделяют правду от манипуляций.
Актуальные и вдохновляющие новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".
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Олександр Бригинець
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1504123394131906568 2h
Колись ми не вірили західним ЗМІ, що Путін нападе по всьому фронту, тепер не віримо, що готують змову на переговорах… Далі буде?
і що потягнуло за собою тяжкі наслідки - хай їм ноги і руки в дверях сізо защемлять - сволочі мало сказати.