ВСУ уничтожают оккупантов. Новое вооружение от США! День 21. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

21 день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, в котором отделяют правду от манипуляций.

Актуальные и вдохновляющие новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

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