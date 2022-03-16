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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ уничтожают оккупантов. Новое вооружение от США! День 21. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

21 день Народной войны Украины. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, в котором отделяют правду от манипуляций.

Актуальные и вдохновляющие новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

Будет горячо, включайтесь!

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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16.03.2022 20:33 Ответить
Киностудия Довженко начала снимать мультфильм Як козаки москалив п..здили.
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16.03.2022 20:33 Ответить




Олександр Бригинець


@bryhynets

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https://twitter.com/bryhynets/status/1504123394131906568 2h



Колись ми не вірили західним ЗМІ, що Путін нападе по всьому фронту, тепер не віримо, що готують змову на переговорах… Далі буде?
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16.03.2022 20:37 Ответить
Якраз тих телевізійників, що ляпають і стрімлять те, що не робиться у військовий час
і що потягнуло за собою тяжкі наслідки - хай їм ноги і руки в дверях сізо защемлять - сволочі мало сказати.
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16.03.2022 21:02 Ответить
Вата это такой тип людей которых легко обмануть, если они станут против рашки их все равно будет легко обмануть, а это свою очередь создает проблему в недалекой перспективе. Все знают прекрасно кто такая тимошенко.....
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16.03.2022 21:40 Ответить
 
 