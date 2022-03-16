Российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" арестован в Канаде. Теперь он будет возить грузы для Украины
В Канаде арестован грузовой российский самолет - теперь он будет помогать украинской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Зеркало недели.
Это Ан-124 ("Руслан") авиакомпании "Волга-Днепр" – тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени Антонова.
Теперь он будет служить для доставки оборонных грузов из США и Канады в Украину.
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