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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан" арестован в Канаде. Теперь он будет возить грузы для Украины

руслан

В Канаде арестован грузовой российский самолет - теперь он будет помогать украинской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Зеркало недели.

Это Ан-124 ("Руслан") авиакомпании "Волга-Днепр" – тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени Антонова.

Теперь он будет служить для доставки оборонных грузов из США и Канады в Украину.

Также читайте: Ликвидированы два вражеских истребителя Су-30см, которые пытались атаковать поселок в Одесской области. Пилоты катапультировались и упали в Черное море, - Командование Воздушных Сил ВСУ

Автор: 

Канада (2073) самолет (3588) арест имущества (298)


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Топ комментарии
+32
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16.03.2022 20:32
+20
Не на кацапстан -- то вже "на Україну".
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16.03.2022 20:32
+19
Хитрі пілоти вирішили в Канаді залишитись...
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16.03.2022 20:30
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16.03.2022 20:30 Ответить
Арестован да. Но откуда данные, что будет работать на Украину?
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16.03.2022 20:30 Ответить
Не на кацапстан -- то вже "на Україну".
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16.03.2022 20:32 Ответить
Від "Дзеркала тижня".
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16.03.2022 20:32 Ответить
ну скоріше всього. І екіпаж наш буде. Все таки техніка трохи різна.
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16.03.2022 20:36 Ответить
Это ты, лучше меньше зомбоящик смотри, bot detected
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16.03.2022 20:41 Ответить
Йодом лучше тоже, сделай запас, радиация не разбирается ху из ху, твой царь не настоящий, он безумен. Ему все равно на холопов, а ты один из них! Думай и анализируй, пока не поздно
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16.03.2022 21:08 Ответить
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16.03.2022 20:30 Ответить
Ахахахаха. Не Мрия конечно, но два таких уже будет неплохо
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16.03.2022 20:30 Ответить
я вам так скажу краще 2 руслана чим одна мрія. Один літак в 2 містах одночасно бути неможе. Хоча Мрію безмежно шкода!
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16.03.2022 20:38 Ответить
100%
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16.03.2022 20:43 Ответить
Хитрі пілоти вирішили в Канаді залишитись...
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16.03.2022 20:30 Ответить
може його якось націоналізувати
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16.03.2022 20:32 Ответить
Жди, и это будет, не долго осталось, Интересно, тебя, rashbot, совсем совесть и мораль не мучает,,?????
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16.03.2022 20:45 Ответить
Солдаты параши в данный момент пртносят много пользы, в качестве удобрения для земли. А ты и дальше сиди на диване, страшно? Ты обычный задрот, не более. Строчи по методичке, пока к тебе не пришёл
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16.03.2022 20:53 Ответить
Лайк!
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16.03.2022 20:32 Ответить
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16.03.2022 20:32 Ответить
Ля.. Як в паспортi ✌️👍😂
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16.03.2022 20:58 Ответить
А ось Бруклін сьогодні:

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16.03.2022 21:49 Ответить
Обов'язково попередньо потрібно провести техогляд та дезінфекцію!!!
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16.03.2022 20:33 Ответить
Згоден 😂✌️👍
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16.03.2022 20:46 Ответить
Екзорцизм - вигнання бісів!
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16.03.2022 21:38 Ответить
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16.03.2022 20:35 Ответить
Армяшка "лавров" недоотримає героїн. Яка "сумна" новина...
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16.03.2022 20:36 Ответить
Перейдуть на пральний 😂
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16.03.2022 20:47 Ответить
Мне нравицца такая русофобия
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16.03.2022 20:37 Ответить
це якесь блюзнiрство....
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16.03.2022 20:39 Ответить
Це вам за "Мрію".
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16.03.2022 20:39 Ответить
У них дуже древнi методички, i вони не працюють. Лiтак знищили - ок - зробимо дугий🙏
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16.03.2022 21:12 Ответить
Тільки з чого зроблять? Комплектуючі "за порєбрик" уже не поставляються. Хіба що зліплять з берести і склеять смолою.
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16.03.2022 21:30 Ответить
рибним клеєм
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16.03.2022 21:45 Ответить
А еще 2 таких самолета в германии в аэропорту Лейпцига стояли!
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16.03.2022 20:41 Ответить
наши (один точно), на техобслуживании
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16.03.2022 20:51 Ответить
Недавно проежал мимо, 3 штуки стоят
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16.03.2022 20:59 Ответить
упс. оце добра новина
нравится не нравится, а сроссия валится
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16.03.2022 20:42 Ответить
Дуже гарна рифма 👍
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16.03.2022 20:49 Ответить
В Шардже еще 2 стоят на перроне, по ходу боятся вылетать.
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16.03.2022 20:47 Ответить
путлер работает уже на Украину
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16.03.2022 21:17 Ответить
И пистюлей ему дайте...
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16.03.2022 21:39 Ответить
Такі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak
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16.03.2022 21:45 Ответить
https://www.5.ua/svit/taki-ie-lyshe-u-dvokh-krain-svitu-velyka-brytaniia-peredast-ukraini-pzrk-starstreak-271562.html
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16.03.2022 21:46 Ответить
3.5 МАХА СКОРОСТЬ
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16.03.2022 21:47 Ответить
Путин при виде этой новости издал гиперзвук.
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16.03.2022 22:09 Ответить
А ПО РЕКЕ ВОЛГА... ПЛЫВЁТ ***** ДОЛГО... А РЫБЫ ЕГО ЖРУТ !)
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17.03.2022 07:08 Ответить
 
 