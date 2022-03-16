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Новости Война
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В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов и 10 топливозаправщиков оккупантов, - ОК "Північ". ФОТО

В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила состав боеприпасов и более 10 топливозаправщиков российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов и 10 топливозаправщиков оккупантов, - ОК Північ 01

"Рубрика "было - стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы 40-й бригады уничтожили технику российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Черниговщина (1485) артиллерия (630)


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Топ комментарии
+41
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16.03.2022 20:43
+36
Ще одне кіно на ніч для спокійного сну.
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16.03.2022 20:44
+28
Знайдіть 10 відміностей.
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16.03.2022 20:44
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16.03.2022 20:43 Ответить
Ще одне кіно на ніч для спокійного сну.
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16.03.2022 20:44 Ответить
Як казав герой мультика "Рахат-лукум моей души"
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16.03.2022 20:44 Ответить
Знайдіть 10 відміностей.
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16.03.2022 20:44 Ответить
такой толпы даже на ипотекку гостинки не хватит
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16.03.2022 20:47 Ответить
топливозаправщики-это хорошо...а то шота цифра уничтоженных застыла на 60 .теперь подвинется
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16.03.2022 20:49 Ответить
То цифра ж/д цистерн.
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16.03.2022 20:55 Ответить
на графіці намальовані автоцистерни
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16.03.2022 22:23 Ответить
На таке можна дивитися вічно
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16.03.2022 20:50 Ответить
Интересно, а что там под навесами?
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16.03.2022 20:51 Ответить
Скорее всего там уже очень неприятное зрелище и жуткая вонь.
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16.03.2022 21:07 Ответить
нет лучшего запаха, чем запах трупа твоего врага.
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16.03.2022 21:15 Ответить
Красота ж!
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16.03.2022 20:53 Ответить
хочу звернути увагу, що снаряди лягли точно по цілях, не пошкодивши будівлю. не те що кацапи - зносять все підряд
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16.03.2022 20:57 Ответить
Есть два отверствия на крыше.
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16.03.2022 21:04 Ответить
єсть два отвєрстія на кришє і і зруйнований будинок - то є вкличезна різниця
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16.03.2022 21:08 Ответить
ну так ми ж люди.....
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16.03.2022 21:17 Ответить
Ювелірна робота.
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16.03.2022 21:10 Ответить
ювелирная работа.
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16.03.2022 21:13 Ответить
и так будет со всеми орками
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16.03.2022 21:19 Ответить
До пекла рашиська чума.
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16.03.2022 21:20 Ответить
В Черниговской обл. хорошо-там леса,можно партизанить.
Там даже Соловей-Разбойник был когда то.
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16.03.2022 21:28 Ответить
 
 