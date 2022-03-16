В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов и 10 топливозаправщиков оккупантов, - ОК "Північ". ФОТО
В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила состав боеприпасов и более 10 топливозаправщиков российских оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Рубрика "было - стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретились с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", - говорится в сообщении.
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+36 Алексей Технолог
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Там даже Соловей-Разбойник был когда то.