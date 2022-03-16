Минобороны РФ опровергло авиаудар оккупантов по театру в Мариуполе, а расстрел людей в очереди за хлебом в Чернигове назвали постановкой

В российском Минобороны отрицают, что российские самолеты разбомбили драмтеатр в центре Мариуполя. Расстрел людей, стоявших в очереди в Чернигове, там назвали постановкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские государственные СМИ.

Читайте также: Обнаружены тела 5 человек, в том числе 3 детей, под завалами общежития в Чернигове

Представитель российского минобороны РФ Игорь Конашенков опрвергает то, что авиация РФ совершала авиаудар по драматическому театру в центре города Мариуполя.

Мол, театр никогда не был "целью" для российских оккупантов, потому что они знают, что там в укрытиях прячутся гражданские.

Конашенков безосновательно утверждает, что театр якобы взорвали умышленно бойцы полка "Азов", чтобы обвинить российских оккупантов в кровавой бомбардировке.

Смотрите также: Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек. ФОТО

Кроме того, в Минобороны РФ назвали инсценировкой СБУ расстрел людей, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове.