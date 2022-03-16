РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13902 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
17 928 61

Минобороны РФ опровергло авиаудар оккупантов по театру в Мариуполе, а расстрел людей в очереди за хлебом в Чернигове назвали постановкой

росія,санкції

В российском Минобороны отрицают, что российские самолеты разбомбили драмтеатр в центре Мариуполя. Расстрел людей, стоявших в очереди в Чернигове, там назвали постановкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские государственные СМИ.

Читайте также: Обнаружены тела 5 человек, в том числе 3 детей, под завалами общежития в Чернигове

Представитель российского минобороны РФ Игорь Конашенков опрвергает то, что авиация РФ совершала авиаудар по драматическому театру в центре города Мариуполя.

Мол, театр никогда не был "целью" для российских оккупантов, потому что они знают, что там в укрытиях прячутся гражданские.

Конашенков безосновательно утверждает, что театр якобы взорвали умышленно бойцы полка "Азов", чтобы обвинить российских оккупантов в кровавой бомбардировке.

Смотрите также: Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек. ФОТО

Кроме того, в Минобороны РФ назвали инсценировкой СБУ расстрел людей, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове.

Мариуполь (5706) Чернигов (884) Минобороны рф (924) бомбардировка (451)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
И с этими людьми хочет договориться арахамия ????
показать весь комментарий
16.03.2022 20:55
+53
Не арахамия,а дерьмак у которого папаша-бывший сотрудник ГРУ засрашки. А бывших среди этой публики не бывает.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:56
+40
Ось це попрошу зафіксувати для трибуналу!
показать весь комментарий
16.03.2022 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И с этими людьми хочет договориться арахамия ????
показать весь комментарий
16.03.2022 20:55 Ответить
Не арахамия,а дерьмак у которого папаша-бывший сотрудник ГРУ засрашки. А бывших среди этой публики не бывает.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:56 Ответить
Не дЕрьмак, а Зеленский, который аж ссытся - так в очко заглянуть хочет.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
США ще рік тому називали єрмака агентом москви. Але навіть віна нічого не змінила навколо блаЗЄнського.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:07 Ответить
Давно не треба називати їх людьми. Це - не люди, а ПОТВОРИ без серця і будь-яких ознпк душі.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:10 Ответить
Згодна
показать весь комментарий
16.03.2022 21:16 Ответить
Ці покидьки сьогодні завдали авіаудару не лише Драмтеатру, а й приміщенню басейну "Нептун", де були діти та жінки, кількість жертв поки неможливо визначити.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:31 Ответить
где вы там людей увидели?!твари они фашистские,их на куски рвать надо!!!!
показать весь комментарий
16.03.2022 21:12 Ответить
Згодна
показать весь комментарий
16.03.2022 21:15 Ответить
Ось це попрошу зафіксувати для трибуналу!
показать весь комментарий
16.03.2022 20:55 Ответить
Они все такие
показать весь комментарий
16.03.2022 20:56 Ответить
Эти ******** думают, что мы делаем, как они постановки.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:57 Ответить
Можно не цитировать кацапскую дрянь. Заранее известно всё что эта дрянь скажет.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:57 Ответить
Не сходиться у конашенкова. Саме під час бомбардування кацапи заявили, що у театрі знаходився штаб нацистів.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:57 Ответить
так... це була перше що їм спало на думку - там був штаб Азову (так сказано в першій заяві.... я ще сказав - скільки ж там ще по городу штабів Азову, бо як не в пологовому так в театрі... знищують )
тварі брехливі...вбивці жінок і дітей !!!
показать весь комментарий
16.03.2022 21:13 Ответить
Разгромленные "штабы ИГИЛ" в Сирии, помните? Ничего нового ублюдки придумать не могут. Куда вь...ли, - там и "штаб".
показать весь комментарий
16.03.2022 21:55 Ответить
Щоб ви здохли
показать весь комментарий
16.03.2022 20:57 Ответить
А туры своих солдат назвала жалкой пропагандой, мол, это манекены, разбросанные по полям, лесам и дорогам киевским режимом.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:57 Ответить
Не буде тобі ігарьоша трибуналу, за свій язик 👅 ти пройдеш всі круги пекла, інквізиція середньовічна за голову візьметься від приготовленого тобі.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:58 Ответить
Ніяких полонених! Ріжте,паліть, вбивайте!москаль не людина,і навіть не тварина
показать весь комментарий
16.03.2022 20:58 Ответить
Тю. Я думал скажет, что там был штаб ИГИЛа. Совсем нудный кацап.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:58 Ответить
Скоро дойдёт опять до того что "ихтамнет и никагданебыло "
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
Ну старий мерин вже казав що вони в Україну не вторгалися.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:02 Ответить
Підарами віри нема!
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
Рашафашисти - нелюди
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
Ничего нового, все тот же 3.14здешь что и последние 20 лет - это не мы, нас там нет, и прочие хорошо знакомые мотивы рашистских ублюдков.
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
чому тільки останні 20 років? Ці підараси ще в 1939р бомбили Фінляндію, а казали, що то були корзини з хлібом, а не бомби.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:14 Ответить
ну ну
куда не глянь, везде полк азов
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
Нафіга, взагалі писати, що там каже московія- вони брешуть, брехали і будуть брехати! Незасмічуйте інформаційний простір, бо це хіба злить і толку ніякого!
показать весь комментарий
16.03.2022 20:59 Ответить
"Кровь людская - не водица"
Дети и внуки до седьмого колена, этих летчиков, будут прокляты и платить за грехи своих предков
показать весь комментарий
16.03.2022 21:00 Ответить
Himikus



У рашистів (за свідченнями полонених) нема прямого наказу вбивати цивільних.
Є тільки ДОЗВІЛ це робити. І вони вбивають цивільних, бо їм дозволено і вони цього ХОЧУТЬ.
Русня - не люди
показать весь комментарий
16.03.2022 21:01 Ответить
Полонені брешуть. дайте "спеціалісту" пласкогобці і покази полонених вас вразять. Все вони знають, все вони розуміють і твердять вироблену ЛЕГЕНДУ по навчання. Пласкогобці зруйнують їх стійкість і віру в ядерний потенціал ерефії. Все геніальне просте.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:20 Ответить
хороший кацап - дохлый кацап
показать весь комментарий
16.03.2022 21:01 Ответить
как кто-то уже сказал, кацапы это вредный для остального человечества вид...
показать весь комментарий
16.03.2022 21:10 Ответить
Не признают они ничего, поскольку их тут нет. Таких трусливых и лживых тварей мир ещё не видел... Патологическая трусость и бесконечное стремление спихнуть на другого, а так же никогда не признавать своего поражения, делает представителя рускаго мира - уникальным и лишнехромосомным существом, которого и человеком уже назвать трудно.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:11 Ответить
Кацапи, щоб ви всі стали учасниками такої "постановки"!
показать весь комментарий
16.03.2022 21:06 Ответить
Так це не росія на Україну напала! Це полк Азов! ...
показать весь комментарий
16.03.2022 21:08 Ответить
Азов вроде бы в Мариуполе.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:52 Ответить
Про що можна домовлятися з такими брехливими нелюдами і відвертими абивцями , як рашисти ?
 Нашим переговорникам хочу дати пораду - не дай Бог , хоть щось підпишете із цими зомбаками ,
до Ростова не встигнете добігти 😠

показать весь комментарий
16.03.2022 21:09 Ответить
Треба менше мокш
у полон брати, разів у десять
показать весь комментарий
16.03.2022 21:10 Ответить
а в кацапів ще нема департменту "Мінзаперечувало всього"?
показать весь комментарий
16.03.2022 21:11 Ответить
Є. Міністерство Закордонних Справ називається, з Лавруном на чолі.
показать весь комментарий
16.03.2022 22:05 Ответить
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
показать весь комментарий
16.03.2022 21:14 Ответить
1939 рік. "Советский наркоминдел Молотов опровергал сообщения о бомбардировках Хельсинки, заявляя, что с самолётов сбрасывались мешки с хлебом для голодающих финских трудящихся".
показать весь комментарий
16.03.2022 21:15 Ответить
Неймовірне бажання, почати бомбордування мокшанських міст та селищ, щоб орки, на своїй шкірі змогли отримати повне задоволення, від війни...
показать весь комментарий
16.03.2022 21:17 Ответить
Как можно быть такими лживыми подлыми ********? Кацапы полностью расчеловечелись, это спидозный вирус, а не люди.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:18 Ответить
Чи є в світі щось паскудніше і брихливіші рашиськоі росіі ? це варвари ,дика орда.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:18 Ответить
Перемовини з *********-це помилка! Вони тягнуть час і вбивають наших людей і намагаються цей час використати на свою користь. Найкращій наш перемовник-це ЗСУ! Чим більше ЗСУ знищіть орків-загарбників, тим вдаліші перемовини! Або ми, або вони! Ящо Мордор не розвалиться, буде інша війна!
показать весь комментарий
16.03.2022 21:20 Ответить
Кацап рот открыл - сп§здел! Не открыл - думает, что бы сп§здеть!! 💩
показать весь комментарий
16.03.2022 21:27 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!
показать весь комментарий
16.03.2022 21:39 Ответить
Хай повернеться вам все зроблене сторицею.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:49 Ответить
І про що Зеленський хоче з цими підлими, брехливими, заздрісними, наглими нелюдами домовлятись? Розібрати всю кацапню на молекули.
показать весь комментарий
16.03.2022 21:49 Ответить
Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak. Такі є лише у двох країн світу

🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.

🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.

🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
показать весь комментарий
16.03.2022 21:51 Ответить
Щоб не говорили кацапи, не єдиному їхньому слову ніхто вже й ніколи не повірить.
Тому що правда на боці України, а на боці свинособак завжди лише о-дна брехня.
показать весь комментарий
16.03.2022 22:13 Ответить
Я не я и хата не моя..
показать весь комментарий
16.03.2022 22:17 Ответить
А москали уже взяли Чернигов ?
показать весь комментарий
16.03.2022 22:53 Ответить
Брехлива псятина.Прошу командування обдумати нанесення удару по арт складах у 8-10 містах раші..
показать весь комментарий
17.03.2022 08:01 Ответить
Є в світі ще більш наближений до сатани народ ніж рускіє чи росіянє ?
Риторичне питання.
показать весь комментарий
17.03.2022 09:58 Ответить
Хочу увидеть такую "постановку" в центре Москвы.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:00 Ответить
 
 