Минобороны РФ опровергло авиаудар оккупантов по театру в Мариуполе, а расстрел людей в очереди за хлебом в Чернигове назвали постановкой
В российском Минобороны отрицают, что российские самолеты разбомбили драмтеатр в центре Мариуполя. Расстрел людей, стоявших в очереди в Чернигове, там назвали постановкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские государственные СМИ.
Представитель российского минобороны РФ Игорь Конашенков опрвергает то, что авиация РФ совершала авиаудар по драматическому театру в центре города Мариуполя.
Мол, театр никогда не был "целью" для российских оккупантов, потому что они знают, что там в укрытиях прячутся гражданские.
Конашенков безосновательно утверждает, что театр якобы взорвали умышленно бойцы полка "Азов", чтобы обвинить российских оккупантов в кровавой бомбардировке.
Кроме того, в Минобороны РФ назвали инсценировкой СБУ расстрел людей, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тварі брехливі...вбивці жінок і дітей !!!
куда не глянь, везде полк азов
Дети и внуки до седьмого колена, этих летчиков, будут прокляты и платить за грехи своих предков
У рашистів (за свідченнями полонених) нема прямого наказу вбивати цивільних.
Є тільки ДОЗВІЛ це робити. І вони вбивають цивільних, бо їм дозволено і вони цього ХОЧУТЬ.
Русня - не люди
Нашим переговорникам хочу дати пораду - не дай Бог , хоть щось підпишете із цими зомбаками ,
до Ростова не встигнете добігти 😠
у полон брати, разів у десять
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
🔻Велика Британія передає Україні ************ переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak - раніше вони були на озброєнні лише у самих британців та армії ПАР.
🔻Starstreak - переносний комплекс із високошвидкісними ракетами, призначений для ураження гвинтокрилів та літаків супротивника - на відстані до 5 кілометрів.
🔻Інформацію про передачу Starstreak ЗСУ особисто підтвердив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Тепер зі Starstreak українські Сили оборони підсмажать ще одну ******** російських окупантів. Разом до перемоги! СКОРОСТЬ,НА СЕКУНДОЧКУ.... 3.5 МАХА
Тому що правда на боці України, а на боці свинособак завжди лише о-дна брехня.
Риторичне питання.