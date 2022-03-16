Оккупанты обвиняют СБУ в якобы "подготовке атаки ядовитыми веществами": Войска РФ пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений

Российские оккупанты, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений на территории Украины, пытаются обвинить СБУ якобы в подготовке провокации по применению ядовитых веществ против гражданских.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый фейк от российского Минобороны: оказывается, Служба безопасности Украины якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".

Интересно, речь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?

В то же время, следует обратить внимание, что тезисы о "провокации СБУ" появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что таким образом российские кафиры пытаются отвлечь внимание от очередного военного преступления.

"Но никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы. Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача – защита Украины.И мы его успешно выполняем вместе со всем народом. А захватчики и оккупанты обязательно будут отвечать за свои зверства! И мы сделаем все, чтобы суд над ними состоялся в нашем героическом Мариуполе!" - подытожили в Службе.

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