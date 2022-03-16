Оккупанты обвиняют СБУ в якобы "подготовке атаки ядовитыми веществами": Войска РФ пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений
Российские оккупанты, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений на территории Украины, пытаются обвинить СБУ якобы в подготовке провокации по применению ядовитых веществ против гражданских.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Новый фейк от российского Минобороны: оказывается, Служба безопасности Украины якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".
Интересно, речь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?
В то же время, следует обратить внимание, что тезисы о "провокации СБУ" появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что таким образом российские кафиры пытаются отвлечь внимание от очередного военного преступления.
"Но никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы. Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача – защита Украины.И мы его успешно выполняем вместе со всем народом. А захватчики и оккупанты обязательно будут отвечать за свои зверства! И мы сделаем все, чтобы суд над ними состоялся в нашем героическом Мариуполе!" - подытожили в Службе.
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Грязные, бесстыжие, кровавые паскуды
Скорее всего имеется ввиду боевые ОВ-типа нейропаралитических ,или общеотравляющих-но они запрещены ,оборот полупродуктов для производства под контролем,а предприятий использующих их у нас нету