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Новости Война
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Оккупанты обвиняют СБУ в якобы "подготовке атаки ядовитыми веществами": Войска РФ пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений

фейк

Российские оккупанты, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений на территории Украины, пытаются обвинить СБУ якобы в подготовке провокации по применению ядовитых веществ против гражданских.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Новый фейк от российского Минобороны: оказывается, Служба безопасности Украины якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".

Интересно, речь не идет о тех боевых летучих мышах-бандеровцах, которые, по "секретным и очень точным данным" оккупантов, должны были переносить биологическое оружие?

В то же время, следует обратить внимание, что тезисы о "провокации СБУ" появились после того, как российские оккупанты обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что таким образом российские кафиры пытаются отвлечь внимание от очередного военного преступления.

"Но никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы. Официально отмечаем: СБУ даже в теории не может готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами. Потому что мы не действуем методами оккупантов! Наша задача – защита Украины.И мы его успешно выполняем вместе со всем народом. А захватчики и оккупанты обязательно будут отвечать за свои зверства! И мы сделаем все, чтобы суд над ними состоялся в нашем героическом Мариуполе!" - подытожили в Службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехватила разговор российского срочника. АУДИО

СБУ (19864) яд (55) фейк (678)


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Топ комментарии
+18
Знаем мы эту песню с хим оружием, они и в Сирии его использовали руками солдат Асада а потом обвиняли всех. Типичная мерзкая кацапня. Мрази, а не люди
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16.03.2022 21:11
+15
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16.03.2022 21:11
+14
Kavkaz Center@newkc14

Русский стиль:

Разбомбили роддом - Это не мы
Разбомбили школу - Это не мы
Разбомбили очередь за хлебом - Это не мы

Грязные, бесстыжие, кровавые паскуды
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16.03.2022 21:13
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Касапское дно ещё не пробито. Дальше будет только интереснее.
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16.03.2022 21:10 Ответить
Знаем мы эту песню с хим оружием, они и в Сирии его использовали руками солдат Асада а потом обвиняли всех. Типичная мерзкая кацапня. Мрази, а не люди
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16.03.2022 21:11 Ответить
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16.03.2022 21:11 Ответить
Что бы кацапы не хрюкали, доверие к ним безвозвратно потеряно.
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16.03.2022 21:13 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

Русский стиль:

Разбомбили роддом - Это не мы
Разбомбили школу - Это не мы
Разбомбили очередь за хлебом - Это не мы

Грязные, бесстыжие, кровавые паскуды
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16.03.2022 21:13 Ответить
Якщо вже мова зайшла про хімічну зброю, значить мокшанські уйобки готують черговий теракт... Вони це вміють, вони це *******. Підори діряві.
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16.03.2022 21:13 Ответить
За піздєжом цапів може послідувать рєальна хіматака...
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16.03.2022 21:13 Ответить
Точно, сбу буде вшивих плєнних орків дустом посипати щоб вошей не розплоджували
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16.03.2022 21:15 Ответить
Фейкова країна, фейкова історія, фейкові люди, фейковії дії і вчинки - тільки ненависть і зневага до всього світу правдиві
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16.03.2022 21:15 Ответить
так вроде химическое оружие запрещено и тайно его произвести не получится-слишком специфические компоненты и оборудование и в Украине нет производств
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16.03.2022 21:15 Ответить
Кацапи можуть бомбити наші хімзаводи. Або ємності з хлором для знезаражування питної води. Всі координати їм давно відомі.
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16.03.2022 22:10 Ответить
хлор то фигня-тяжелее воздуха ,да и емкости обычно за городом на водоканалах ,особого урона не будет .
Скорее всего имеется ввиду боевые ОВ-типа нейропаралитических ,или общеотравляющих-но они запрещены ,оборот полупродуктов для производства под контролем,а предприятий использующих их у нас нету
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16.03.2022 23:24 Ответить
Сидят,выковыривают из носа жуткие истории и потом рассказывают перед камерами. По части деструктива и абсолютного отсутствия каких-либо моральных ограничений у кацапов равных нет.
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16.03.2022 21:18 Ответить
Хімічну зброю розробляють тільки відсталі краіни, тіпа балони з хлором. Навіть гітлєр такою ******* не маявсь. Ну один тільки мордор впіріді планєти
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16.03.2022 21:25 Ответить
Та звинувачували б вже зразу , шо СБУ хоче зробить нальот Землі на нєбєсную ось. Хєрня , ми вже звикли.
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16.03.2022 21:28 Ответить
Одна старенька казала - кацап бреше, як піп хреститься. Доречі, була родом з села під Макієвкою.
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16.03.2022 21:33 Ответить
Якщо так хочуть, то може й зробить
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16.03.2022 21:40 Ответить
Це вони свій фсб-шний "сахар" на українське СБУ рефлексять чи шо
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16.03.2022 22:33 Ответить
 
 