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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 726 гражданских, еще 1174 ранены, - ООН

оон

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, к 24:00 15 марта 2022 года составляют 1900 гражданских (за сутки до того сообщалось о 1834), в том числе 726 погибших (691), сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", – отмечается в документе.

Согласно ему, это касается, например, Волновахи, Мариуполя, Изюма, где, по сообщениям, имели место сотни случаев гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погиб 141 мужчина, 104 женщины, 13 мальчиков и 7 девочек, пол 32 детей и 429 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1174 раненых 15 девочек и 4 мальчика, а также 44 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, по данным ООН, погибли четверо детей, а один ребенок был ранен.

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УВКПЧ ООН отмечает, что в Донецкой и Луганской областях на севере 16 марта было зафиксировано 143 (134) погибших и 463 (448) раненых на территории, контролируемой правительством, и 43 (39) погибших и 131 (130) раненых на территориях, контролируемых "республиками".

В других регионах Украины под контролем правительства (Киеве, а также Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 540 (518) погибших и 580 (565) раненых.

В сводке говорится, что, по данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, по состоянию на 10.00 16 марта на территории, контролируемой правительством, погибли 103 (97) ребенка и были ранены более 100.

Увеличение цифр в указанной сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке не следует относить только к новым случаям 15 марта, поскольку в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало несколько случаев, которые произошли в предыдущие дни, уточняется в документе.

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ООН (4162) смерть (9213)


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Топ комментарии
+6
**** , уже більше 10 000 ці підераси російські убили, тільки що в Маріуполі тисячі загинуло, де реакція світу, убийте це бункерне *****, в и хочете сирійської сценарію з мільйоном убититих цивільних????
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16.03.2022 21:33
+4
Как то эти дауны сильно отстают от реального положения дел
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16.03.2022 21:31
+3
.. Вони там в оон хоч би ютюб включали , інколи ..
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16.03.2022 21:32
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Как то эти дауны сильно отстают от реального положения дел
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16.03.2022 21:31 Ответить
.. Вони там в оон хоч би ютюб включали , інколи ..
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16.03.2022 21:32 Ответить
уважно читаємо... бо дуже здивувася цифрам (поки не вичитав, що такі втрати як в Маріуполі будуть рахувати окремими рядками...бо там жеж тих безвинно вбитих сотні...
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16.03.2022 21:33 Ответить
**** , уже більше 10 000 ці підераси російські убили, тільки що в Маріуполі тисячі загинуло, де реакція світу, убийте це бункерне *****, в и хочете сирійської сценарію з мільйоном убититих цивільних????
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16.03.2022 21:33 Ответить
да **** тренировался на Сирии , а Меркель с его лба пот заботливо вытирала
вот результат
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16.03.2022 21:42 Ответить
це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики. Джерело:
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16.03.2022 21:45 Ответить
ООН иди ваще вслед за русским кораблем. Меня эти уроды уже раздражают.
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16.03.2022 21:37 Ответить
Сегодня в эфире ТВ эвакуированный житель из Мариуполя сказал, что в драмтеатре сидит как минимум 1500 человек и через несколько часов рашисты туда сбросили сверхмощную бомбу.

Они смотрят наши каналы.

Они воюют против мирных. Задача - так скидать бомбы, чтобы как можно больше убить мирных людей.

https://t.me/Pravda_Gerashchenko/5132
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16.03.2022 21:39 Ответить
в сирии они так же делали
через гумманитарные организации говорят что тут госпиталь
чтобы в них не попадали
и они берут, туда и стреляют
и так постоянно, постоянно
чтобы выдохлось сопротивление

только у сирийцев не было самолетов, вертолетов, пво и прочего
и то асад почти проиграл, если бы рашка не вмешалась
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16.03.2022 21:46 Ответить
оон це всесвітній фейк суперцинічна організація
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16.03.2022 21:41 Ответить
С учётом того, что во всех группах и комитетах сидят россияне, то удивительно, что даже 700 насчитали.
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16.03.2022 21:47 Ответить
На хіра взагалі ООН дає таку "статистику" і розтрезвонює на весь світ, якщо не має достатньо інформації. Дивно, що інфу, яку надають місцева влада вони ігнорять. Хіба що догоджає Мордору.
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16.03.2022 21:57 Ответить
Ваши бы слова да БОГУ в уши...всё намного плачевней..
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16.03.2022 22:13 Ответить
Сліпі з оон беріть сліпих з обсє і ідіть на#уй. Де сраний червоний хрест, я впевнений їм перераховують мільйони для допомоги Україні а їх далі чим з Польщі і палками не виженеш. Потрібно щоб вони повернули гроші від благодійників скоти позорні, мати Тереза в гробу як перевертається зі швидкістю світла від такої ганьби. Пишіть на оф.сторінки цього хреста щоб вони повертали гроші, може хтось це заставне їх щось робити.
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16.03.2022 22:33 Ответить
 
 