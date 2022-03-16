Из-за войны в Украине погибли по меньшей мере 726 гражданских, еще 1174 ранены, - ООН

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, к 24:00 15 марта 2022 года составляют 1900 гражданских (за сутки до того сообщалось о 1834), в том числе 726 погибших (691), сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека в среду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", – отмечается в документе.

Согласно ему, это касается, например, Волновахи, Мариуполя, Изюма, где, по сообщениям, имели место сотни случаев гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погиб 141 мужчина, 104 женщины, 13 мальчиков и 7 девочек, пол 32 детей и 429 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1174 раненых 15 девочек и 4 мальчика, а также 44 ребенка, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, по данным ООН, погибли четверо детей, а один ребенок был ранен.

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УВКПЧ ООН отмечает, что в Донецкой и Луганской областях на севере 16 марта было зафиксировано 143 (134) погибших и 463 (448) раненых на территории, контролируемой правительством, и 43 (39) погибших и 131 (130) раненых на территориях, контролируемых "республиками".

В других регионах Украины под контролем правительства (Киеве, а также Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 540 (518) погибших и 580 (565) раненых.

В сводке говорится, что, по данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, по состоянию на 10.00 16 марта на территории, контролируемой правительством, погибли 103 (97) ребенка и были ранены более 100.

Увеличение цифр в указанной сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке не следует относить только к новым случаям 15 марта, поскольку в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало несколько случаев, которые произошли в предыдущие дни, уточняется в документе.

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