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Новости Война
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Главы парламентов стран G7 призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины. ДОКУМЕНТ

семерка

Главы (президенты) парламентов стран G7 осудили захватническую войну РФ против Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Главы парламентов стран G7 выразили солидарность с Украиной, а также призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои силы из Украины. Они также обратились к российскому военному руководству с просьбой воздержаться от нападений на гражданские объекты и уважать гуманитарные коридоры.

Кроме того, главы парламентов стран "большой семерки" призвали немедленно прекратить военные действия на атомных электростанциях и обеспечить их надлежащую работу под наблюдением МАГАТЭ, чтобы избежать дальнейшей угрозы ядерной безопасности.

Главы парламентов стран G7 призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины 01
Главы парламентов стран G7 призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины 02

G7 (833) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+5
Може досить вже закликати? Може пора вже діяти?
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16.03.2022 21:52
+5
"Закликали вивести війська"... А НЕ ТО....
Що?
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16.03.2022 21:52
+3
Краще б вони закликали одне одного закрити небо над Україною
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16.03.2022 21:52
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Краще б вони закликали одне одного закрити небо над Україною
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16.03.2022 21:52 Ответить
Може досить вже закликати? Може пора вже діяти?
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16.03.2022 21:52 Ответить
"Закликали вивести війська"... А НЕ ТО....
Що?
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16.03.2022 21:52 Ответить
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16.03.2022 21:53 Ответить
Та цапам похер. Їм по барабану, що їх економіка уже обігнала русский военный корабль, котрий українці послали на х..й.
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16.03.2022 21:53 Ответить
бесполезно это говорить маньяку..
маньяку это должны объяснять или санитары Гааги, или прокуроры Гааги, со спецсредствами и спец. бригадами ..
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16.03.2022 21:54 Ответить
им не западло, что ху№ло кладёт на них с прибором?
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16.03.2022 21:54 Ответить
з України означає і з КРИМУ і з Донбасу.
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16.03.2022 21:55 Ответить
Ещё ножками по тупайте и обязательно озабоченность проявите а Украина дальше будет киздить касапскую мразь.
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16.03.2022 21:56 Ответить
Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
https://twitter.com/Ogrysko/status/1504174008677380098 43 мин



(1)«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це -прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?

2)«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити.Чим багато хто там і скористається.Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія?Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу?А де,до речі,наші «нейтральні чернетки»?

(3) А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?
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16.03.2022 21:58 Ответить
И застрелиться..
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16.03.2022 22:11 Ответить
 
 