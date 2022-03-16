Главы парламентов стран G7 призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины. ДОКУМЕНТ

Главы (президенты) парламентов стран G7 осудили захватническую войну РФ против Украины.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

Главы парламентов стран G7 выразили солидарность с Украиной, а также призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои силы из Украины. Они также обратились к российскому военному руководству с просьбой воздержаться от нападений на гражданские объекты и уважать гуманитарные коридоры.

Кроме того, главы парламентов стран "большой семерки" призвали немедленно прекратить военные действия на атомных электростанциях и обеспечить их надлежащую работу под наблюдением МАГАТЭ, чтобы избежать дальнейшей угрозы ядерной безопасности.



