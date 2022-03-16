Главы парламентов стран G7 призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины. ДОКУМЕНТ
Главы (президенты) парламентов стран G7 осудили захватническую войну РФ против Украины.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
Главы парламентов стран G7 выразили солидарность с Украиной, а также призвали РФ немедленно прекратить боевые действия и вывести свои силы из Украины. Они также обратились к российскому военному руководству с просьбой воздержаться от нападений на гражданские объекты и уважать гуманитарные коридоры.
Кроме того, главы парламентов стран "большой семерки" призвали немедленно прекратить военные действия на атомных электростанциях и обеспечить их надлежащую работу под наблюдением МАГАТЭ, чтобы избежать дальнейшей угрозы ядерной безопасности.
Топ комментарии
+5 Robert Bodnar
показать весь комментарий16.03.2022 21:52
+5 Small Jerboa
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+3 Инь Янь #217452
показать весь комментарий16.03.2022 21:52
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Що?
маньяку это должны объяснять или санитары Гааги, или прокуроры Гааги, со спецсредствами и спец. бригадами ..
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1504174008677380098 43 мин
(1)«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це -прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?
2)«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити.Чим багато хто там і скористається.Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія?Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу?А де,до речі,наші «нейтральні чернетки»?
(3) А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?