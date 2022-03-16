Из-за призывов к набору в оккупационную "полицию" Херсонской области открыто уголовное производство, - прокуратура

Расследование по факту коллаборационной деятельности начато в связи с появившимися призывами к набору в оккупационную "полицию" в городах Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Офиса генерального прокурора в среду.

"Военнослужащие вооруженных сил РФ совместно с рядом граждан Украины распространяли в городах Каховка, Новая Каховка и Таврийск от имени псевдо военно-гражданской администрации призывы о наборе в "новую" оккупационную полицию города. В обращении, исполненном на бланке с гербом государства-оккупанта на русском языке , говорилось, что подразделения украинской полиции якобы сбежали, а вступившим в ряды вновь созданных правоохранительных органов обещали разного рода преференции.

В Офисе генпрокурора напоминают, что 15 марта вступила в силу ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), которая позволит привлечь к ответственности лиц, которые будут в любой форме сотрудничать с государством-агрессором. Санкция за совершение преступления предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. И уже 16 марта Херсонская областная прокуратура внесла в Единый государственный реестр досудебных расследований внесены сведения по факту организации и проведения мероприятий по осуществлению информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией (ч.6 ст.111-1 УК).

В настоящее время устанавливаются все причастные к совершению преступления лица. Досудебное расследование осуществляет Управление СБУ в Херсонской области.

Органы прокуратуры Украины фиксируют все случаи сотрудничества с государством-агрессором, особенно должностных лиц органов местного самоуправления, государственной власти или правоохранительных органов, находящихся на временно оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

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