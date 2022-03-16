Столтенберг: Путин хотел меньше войск НАТО на своих границах. Теперь их количество возрастет

Країни Північноатлантичного Альянсу й надалі зміцнюватимуть східний фланг НАТО через продовження вторгнення Росії в Україну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Стенограмма его выступления была опубликована на сайте НАТО.

"Цель президента Путина было разделение НАТО. Он получил более единое НАТО. Он хотел взорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", - подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, НАТО "активизировало оборонные планы".

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"Сейчас сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности по всему Альянсу. 100 тыс. американских военных в Европе. И примерно 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, преимущественно в восточной части Альянса", – заявил Столтенберг, добавив, что сухопутные группировки имеют поддержку воздушных и военно-морских сил.

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