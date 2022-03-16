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Новости Агрессия России против Украины Война
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Столтенберг: Путин хотел меньше войск НАТО на своих границах. Теперь их количество возрастет

столтенберг

Країни Північноатлантичного Альянсу й надалі зміцнюватимуть східний фланг НАТО через продовження вторгнення Росії в Україну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Стенограмма его выступления была опубликована на сайте НАТО.

"Цель президента Путина было разделение НАТО. Он получил более единое НАТО. Он хотел взорвать Украину, а фактически укрепляет единство Украины. Он хотел меньше войск НАТО на своих границах. Он получит еще больше войск НАТО на своих границах", - подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, НАТО "активизировало оборонные планы".

Читайте также: Страны НАТО согласились и дальше поставлять в Украину военное оборудование, - Столтенберг

"Сейчас сотни тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной боеготовности по всему Альянсу. 100 тыс. американских военных в Европе. И примерно 40 тыс. военнослужащих под непосредственным командованием НАТО, преимущественно в восточной части Альянса", – заявил Столтенберг, добавив, что сухопутные группировки имеют поддержку воздушных и военно-морских сил.

Также читайте: Члены НАТО единогласно против закрытия неба над Украиной, - Столтенберг

НАТО (9963) путин владимир (31217) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+30
Украина делает что бы касапских войск было меньше у границ НАТО.
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16.03.2022 22:00
+25
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16.03.2022 21:58
+13
Путин хотел как хуже (нам), а вышло как всегда.
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16.03.2022 21:58
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Нужно ставить вокруг кремля, ну очень много войск
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16.03.2022 21:58 Ответить
Путин хотел как хуже (нам), а вышло как всегда.
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16.03.2022 21:58 Ответить
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16.03.2022 21:58 Ответить
рускій смітник
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16.03.2022 22:13 Ответить
Украина делает что бы касапских войск было меньше у границ НАТО.
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16.03.2022 22:00 Ответить
та вовочке_пу давно уже пора сменить фамилиё на Цуцванг...
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16.03.2022 22:01 Ответить
Прекращайте уже вашу русофобию
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16.03.2022 22:02 Ответить
Подякуй за це Вові Пукіну. 🤷
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16.03.2022 22:10 Ответить
И косметичку атдайте.
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16.03.2022 22:35 Ответить
А Украина должна охранять эти войска. Они ж *** нежные такие и дорого обходятся.
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16.03.2022 22:02 Ответить
Надо что-то делать с запредельной инфантильностью и предельным эгоцентризмом. Вы хоть спасибо союзникам за помощь говорите, или только рассказываете, что её недостаточно? Вы вообще помните, кому из двух сторон нужна помощь? А то Украина часто себя ведёт так, как будто это ИМ надо нам помогать, а мы чисто из снисхождения соглашаемся помощь принять.

Не оправдало НАТО ожиданий, ё... твою мать, ну надо же. Которую неделю через границу идут деньги, санкции, оружие, боеприпасы, гуманитарка - ТО ДА ТО, А МАЛОВАТО БУДЕТ, не оправдали ожиданий, садись Ната, двойка, завтра с родителями к директору.

Спасибо хоть сказали, не? Или спасибо то дох..., не заработало НАТО и зарубежные партнёры.

Ну я х... даже знает, что теперь делать по такому поводу. Ну давайте назло НАТЕ будем внеблоковыми и нейтральными, чтобы знала, ***** драная. Заключим какой-нибудь свой особый договор с гарантиями безопасности, в этот раз, ****, всё будет по-другому, инфа соточка, *****, да мы сто раз так делали, всё будет нормально.

А то, понимаешь, ожиданий не оправдало НАТО.
Совсем пиз....сь, бл.....

У меня просьба есть, дедушка Байден, а можно, когда депутинизацию России будут проводить, заодно провести деинфантилизацию Украины? Это в ваших интересах, если что. Ну там я хрен знает, принудительную психотерапию всему населению назначить, некоторым с лоботомией - у меня и список давно готов на шести листах.
В. Завгородний
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16.03.2022 22:13 Ответить
Вийшло ***** з хати на вулицю в трусєлях, дивиться, а на яблунці рій бджіл сидить, взяло ***** палку в в руку і вдарило по яблунці...
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16.03.2022 22:02 Ответить
Так ***** и хотел чтобы небыло войск НАТО чтобы один за одним все страны окупировать
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16.03.2022 22:06 Ответить
И чем эти войска лично помогут нам, одна из причин нападения РФ на Украину это обещание членства и где это членство и нато сейчас? Я бы очень хотел чтоб Украина осталась нейтральной, а РФ и Нато п#здячили друг друга на своей территории.
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16.03.2022 22:07 Ответить
Якщо б можна було бути "нейтральним", то НАТО б не створили. А на країни НАТО жодна ********** не напала з 1946 року.
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16.03.2022 22:36 Ответить
Та пофиг было Путину на НАТО, им двигала ненависть к Украине
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16.03.2022 22:08 Ответить
Ось це вірно. Казки про НАТО це для кацапських лохів... А от внутрішня причина саме така. Московити завжди ненавиділи і заздрили українцям.
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16.03.2022 22:17 Ответить
OnI UKRAINCEV nazivayut xoxli a eshe govoryat eti putinorabi chto ukraina eto kak oraina russkogo mira... a ya vot vse vremya v razborkax s etimi urodami kotorie ne chitali ustoriu
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16.03.2022 22:42 Ответить
Виходить ,що тобі для початку треба встати з пляшки .
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16.03.2022 22:19 Ответить
В слові "наволоч" м'який знак не потрібен. Тебе підвів гугл-перекладач ? Тренуйся ...
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16.03.2022 22:23 Ответить
Это называется - с чем боролся, на то и напоролся..у лаптеголовых всегда так..
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16.03.2022 22:11 Ответить
Ці вальяжні кабінетні натівські "вояки" зі своєю демагоією, коли унас гинуть діти, викликають огиду і роздратування. З їх стерильними намірами їх самих потрібно стерелізувати, щоб не розмножувались такі нікчеми!
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16.03.2022 22:13 Ответить
Подивився на карті кордони нАТО і кацапії. І що ми бачимо Естонія і Латвія(море не беремо,воно не кацапське), все, дві бл країни. Що воно меле бл? Що він там посилює ? Чи воно вже кордони України кацапам віддало?
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16.03.2022 22:15 Ответить
Литву с F-35 и Леопардами в "временном" наличии забыл. Вы доказали что в бою один украинец равен 8 кацапам. У нас будет не намного хуже. Территория для нападающих не самая подходящая. С чем их поздравить, тоже имеется. Псковскую дивизию вы уже здорово обшипали, за что спасибо. До прихода основных сил НАТО продержимся. Из Калининграда тогда точно сделает аншлаг у Кобзона - ему придётся петь в 3 смены.
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16.03.2022 22:50 Ответить
Еще не умерла и слава, и воля,

Еще нам, братия молодежи, улыбнется судьба.

Погибнут наши враги, как роса на солнце.

Воцаримся и мы, братья, в своей сторонке.

Врагов всех мы положим за нашу свободу

И покажем, что мы, братия, казацкого рода!

Слава Украине!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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16.03.2022 22:44 Ответить
Гидкий переклад.
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16.03.2022 23:20 Ответить
Гім України співається тільки на українській мові. Не спотворюйте його, "русским говаром"
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17.03.2022 00:01 Ответить
 
 