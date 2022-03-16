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Новости Агрессия России против Украины Война
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"В более чем 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле", - Резников

окупанти,трофеї

Россия уже не способна скрывать сокрушительные потери своих подразделений – те уже "коллективно штурмуют ад".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы Минобороны, сейчас ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке: "Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины". По его словам, наглядным образом стали горящие вертолеты врага в Чернобаевке.

Также по его словам, в более чем 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле.

"Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад", - заявил Резников.

Такая же участь постигла и морскую пехоту из Тихоокеанского флота, отметил он.

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Впрочем, враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан. "За 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, убитых российскими захватчиками. Россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов", - сообщил глава Минобороны.

"Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм со стороны России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие взбешенных маньяков", - подчеркнул Резников.

Также он указывает, что Украина в круглосуточном режиме общается со странами и организациями-партнерами: "Сложно назвать министра обороны партнерской страны, с которым бы я ни говорил за последние дни по телефону или по видеосвязи".

армия РФ (19087) россия (95388) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
Белорусы ещё привезут пару вагонов пепла там поделите между городами.
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16.03.2022 22:03
+12
Похоже у Кобзона там галаконцеи проходит!!!
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16.03.2022 22:06
+6
Та хай вся московія йде в кобзонарій!
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16.03.2022 22:07
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Белорусы ещё привезут пару вагонов пепла там поделите между городами.
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16.03.2022 22:03 Ответить
Похоже у Кобзона там галаконцеи проходит!!!
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16.03.2022 22:06 Ответить
Та хай вся московія йде в кобзонарій!
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16.03.2022 22:07 Ответить
200-та БТГр кацапів поповнюється резервістами
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16.03.2022 22:14 Ответить
Как метко Резников метко сказал «В Мариуполе они проводят настоящий акт геноцида.Его ничем нельзя оправдать,это безумные и взбешённые маньяки.» И главный взбешённый маньяк сидит в Кремле ..
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16.03.2022 22:23 Ответить
Пусть примут мои поздравления..
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16.03.2022 22:24 Ответить
Zacранцы Vперде
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16.03.2022 22:29 Ответить
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16.03.2022 22:41 Ответить
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ГРУЗИНОВ ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ !)
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17.03.2022 07:05 Ответить
Впевнений , що закопували втіхаря ( не хоронили) . А родичам фсб- шники ще й інструкції роздали: попробуйте вякнути вголос ...
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16.03.2022 22:40 Ответить
https://vm.tiktok.com/ZMLPpHjJm/?k=1 Недомерок и его вояки
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16.03.2022 22:40 Ответить
У кацапни 145 миллионов ...они и не заметят это 20 тысяч убитых ! Пусть нам Резников расскажет как он Херсон оставил без стрелкового оружия , оболтус !
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10.04.2022 23:17 Ответить
 
 