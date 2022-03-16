"В более чем 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле", - Резников

Россия уже не способна скрывать сокрушительные потери своих подразделений – те уже "коллективно штурмуют ад".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам главы Минобороны, сейчас ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке: "Но наши защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины". По его словам, наглядным образом стали горящие вертолеты врага в Чернобаевке.

Также по его словам, в более чем 200 городах и селах России уже состоялись захоронения захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле.

"Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск РФ. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад", - заявил Резников.

Такая же участь постигла и морскую пехоту из Тихоокеанского флота, отметил он.

Читайте также: Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в оккупированном Крыму готовятся бежать

Впрочем, враг продолжает совершать военные преступления против мирных граждан. "За 20 дней подтверждена гибель 103 украинских детей, убитых российскими захватчиками. Россияне уничтожили и повредили более 400 учебных заведений и более 100 украинских больниц, тысячи жилых домов", - сообщил глава Минобороны.

"Против Мариуполя совершают настоящий акт геноцида. Это государственный терроризм со стороны России. Его нельзя оправдать ничем, это безумие взбешенных маньяков", - подчеркнул Резников.

Также он указывает, что Украина в круглосуточном режиме общается со странами и организациями-партнерами: "Сложно назвать министра обороны партнерской страны, с которым бы я ни говорил за последние дни по телефону или по видеосвязи".