Песков ответил Байдену на слова о "военном преступнике" Путине: Такая риторика недопустима
В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек", - сказал он.
Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".
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+45 Jimmy Hill
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что-то как-то не то...
после сегодняшней бомбардировки театра и плавательного бассейна в Марике завтра будут переговоры ???
все случается впервые...
нежніе какие и трепетніе фиялки
"У каждого народа были свои вожди.
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****."
Було звісно і багато інших,які на фоні цих виглядають дрібними злочинцями.
параші по всій кацапляндії нечищені, сталагміти лайна по дах,
а цей йоршік не чешеться... - відповідач засраний
фюрера , ще потрібно обов'язково добавити , що ху @ ло терорист
номер один в світі і психічнохворий ублюдок 😡
В принципе, они стоят друг друга. Если кто понимает, что именно Америка причасна к нашей войне.
Повесели честной народ...
"Путин - террорист номер 1.
россияне - фашисты
это не мирных украинцев бомбить, США им так наваляют, что мало не покажется.