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Новости Война
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Песков ответил Байдену на слова о "военном преступнике" Путине: Такая риторика недопустима

В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек", - сказал он.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут продолжать давление на экономику России и будут изолировать ее на международной арене, - Байден

Байден Джо (2785) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31217)


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Топ комментарии
+45
Байден назвав лише одного злочинця, а Гаазький Требунал назве всіх, і Піськова також
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16.03.2022 22:19
+44
Усатий і Моль оказивается АБІЖЄНКА?
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16.03.2022 22:15
+38
ваш нац підер нерукопожатий, заносьте іншого
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16.03.2022 22:17
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Та ну нах і шо
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16.03.2022 22:15 Ответить
І фсЬО, на більше воно не здатне, ніж йти на*уй.
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16.03.2022 22:19 Ответить
он не понял, что приговор уже вынесен и даже начал исполняться - через медленное удушение
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16.03.2022 22:24 Ответить
ну а теперь давайте поговорим о заключении мира Зеленским с ... военным преступником и гарантиях США, Британии и еще кого-то там

что-то как-то не то...

после сегодняшней бомбардировки театра и плавательного бассейна в Марике завтра будут переговоры ???
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16.03.2022 22:33 Ответить
Та ж якось хтось має капітуляцію козломордих прийняти...
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16.03.2022 22:43 Ответить
есть конкретные предложения?
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16.03.2022 23:45 Ответить
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16.03.2022 23:15 Ответить
Усатий і Моль оказивается АБІЖЄНКА?
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16.03.2022 22:15 Ответить
Вусань *******ться, що весь його виводок до раші повернуть.
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16.03.2022 22:24 Ответить
письков будет первый повешенный военный преступник пресс-секретарь

все случается впервые...
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16.03.2022 22:26 Ответить
обидели "мышку" - накакали в норку.)))
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16.03.2022 22:26 Ответить
Нравіцца-нєнравіцца... снімай штани, красавіца
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16.03.2022 22:47 Ответить
А шо ещё сказать, когда поуши в дерьме.
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16.03.2022 22:16 Ответить
то введіть ше сЦанцій
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16.03.2022 22:17 Ответить
ваш нац підер нерукопожатий, заносьте іншого
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16.03.2022 22:17 Ответить
Суши сухари, йоршик **********.
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16.03.2022 22:17 Ответить
ой, а кто не так давно срал на санкции и рассказівал про пацан сказал пацан сделал?
нежніе какие и трепетніе фиялки
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16.03.2022 22:17 Ответить
Пошла канонада за поребриком..))
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16.03.2022 22:18 Ответить
***** на английском очень сложно. Потому приходится использовать что-то попроще.
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16.03.2022 22:18 Ответить
Так "*****" теж складно... Вірніше - "нахой" !!!
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16.03.2022 23:23 Ответить
Пзда москалики , самі випросили ! А могли б тихенько садити молодь на пляшки так як їхніх батьків .
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16.03.2022 22:18 Ответить
щас ка дыркин с подвала вылезет и дополнит высер туалетного ёршика.
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16.03.2022 22:19 Ответить
Мне больше нравится боевой ****** дон дыркин
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16.03.2022 22:19 Ответить
Insta грамм воин
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16.03.2022 22:27 Ответить
Байден назвав лише одного злочинця, а Гаазький Требунал назве всіх, і Піськова також
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16.03.2022 22:19 Ответить
Та яка кацапам різниця? Чого встидатися того, за що тебе ******* більшість кацапорилих? Все одно у порядному товаристві вас більше ніхто не побачить.
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16.03.2022 22:19 Ответить
Неприпустима ? Це Байден ще м'яко і толерантно твого ***** охарактеризував.
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16.03.2022 22:21 Ответить
Прочитав.
"У каждого народа были свои вожди.
Дуче. Каудильо. Фюрер. *****."
Було звісно і багато інших,які на фоні цих виглядають дрібними злочинцями.
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16.03.2022 22:22 Ответить
хто такий піськов шо би відповідати Байдену?
параші по всій кацапляндії нечищені, сталагміти лайна по дах,
а цей йоршік не чешеться... - відповідач засраний
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16.03.2022 22:22 Ответить
Байден пахана обосцал и писюн решил попку подставить.
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16.03.2022 22:22 Ответить
Після того, що рашисти зробили з Маріуполем, Путлера "замочат в сортире", як останнього покидька!
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16.03.2022 22:23 Ответить
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица
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16.03.2022 22:23 Ответить
Цього разу треба покарати військового злочинця-терориста путіна, непокаране зло повертається щоб робити ще більші злочини
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16.03.2022 22:24 Ответить
https://twitter.com/aldin_ww/status/1504176263623319559 Кпцапів б"ють зза кожного кута
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16.03.2022 22:25 Ответить
хто там "бзданув" взагалі?
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16.03.2022 22:25 Ответить
Раніше пуйло був вбиця, зараз воєнний злочинець, підгоряє в кремлівських виродків, ще й вздумали сучі курваки шипіти про припустиме й неприпустиме... дорогу нах нагадати, гниди?
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16.03.2022 22:26 Ответить
Не лише пуйло злочинець та вбивця, а вся країна фєдєрастів і кожен фєдєраст…
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16.03.2022 22:27 Ответить
Президент Байден абсолютно вірно охарактеризував кремлівського
фюрера , ще потрібно обов'язково добавити , що ху @ ло терорист
номер один в світі і психічнохворий ублюдок 😡
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16.03.2022 22:27 Ответить
Піськов- іди *****, ******!
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16.03.2022 22:27 Ответить
Я вважаю що артикуляція цієї розмовляючої голови мало кому цікаво
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16.03.2022 22:28 Ответить
Не ссы, Письков, сядете все.
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16.03.2022 22:28 Ответить
Піськов обіду затаїв... Накупляв нерухомості для своїх шабовд, а тут облом)
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16.03.2022 22:28 Ответить
Нравится,не нравится,терпи моя красавица
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16.03.2022 22:29 Ответить
За нашого діда Байдена пісков усами відповість.
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16.03.2022 22:29 Ответить
Советую Байдену в следующий раз назвать путлера фашистом и делать это до тех пор, пока письков плакать не начнет
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16.03.2022 22:29 Ответить
Ты Гнида тоже будешь сидеть на скамье подсудимых если до етого не сдохнешь тварь. Что вы суки натворили в Украине и во всем мире
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16.03.2022 22:29 Ответить
Теперь ждём когда Байден в прямом эфире пошлёт его на*уй. А за ним Конгресс все хором то же.
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16.03.2022 22:31 Ответить
Ну.. тут трудно не согласится, Америка Унесла сотни тысяч жизней, потому что им так было нужно.

В принципе, они стоят друг друга. Если кто понимает, что именно Америка причасна к нашей войне.
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16.03.2022 22:31 Ответить
Висрався ? А тепер скоренько за рускім корабльом. Вже зараз і бігом.
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16.03.2022 22:34 Ответить
Ану, золотце, поведай нам за масонів и рептилоидов в кожаных трусиках...
Повесели честной народ...
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16.03.2022 23:07 Ответить
За фюрерка своего обиделся, русский?
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16.03.2022 23:19 Ответить
a chto peskov tak razvolnovalsya? tvoi papochka putler VOENNII PRESTUPNIK

"Путин - террорист номер 1.

россияне - фашисты
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16.03.2022 22:33 Ответить
Говно есть - а слова нет?
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16.03.2022 22:33 Ответить
Если говно называют говном , то ему подобное обидно ... Фрустации ,понимаете ли , возникают ...
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16.03.2022 22:36 Ответить
Судя по выражению лица Байдена когда он это произносил, пусть радуются, что мягко выразился.
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16.03.2022 22:35 Ответить
Хай хтось тоді підскаже Байдену, скільки не тисяч,а міліонів занапастив СССР---СВОГО НАРОДУ!
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16.03.2022 22:36 Ответить
Ти диви, воно ще щось там й ********!
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16.03.2022 22:36 Ответить
путіна як не назови, всерівне цього буде за мало. Це падло треба катувати, дуже повільно за дітей Маріуполя (за не народжених дітей), за кожного загиблого українця, за кожну сльозу яку проливають люди за своїми близькими. Ця тварюка не заслуговує суду (суд для людей), цей нелюдь просто заслуговує смерті (довгої смерті десь на самоті)
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16.03.2022 22:37 Ответить
Оказывается буллинг может принести и хороший результат. Путин комплексует насчет своего роста, то можно его буллить и этим
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16.03.2022 22:39 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!
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16.03.2022 22:39 Ответить
и что он ему сделает? соли на хвост насыпет??
это не мирных украинцев бомбить, США им так наваляют, что мало не покажется.
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16.03.2022 22:41 Ответить
Уууууууу... распустил нюни, как маленький!
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16.03.2022 22:45 Ответить
***** - это настоящий нацист и убийца женщин, стариков и детей. Он труп, но пока ещё не догадывается про это.
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16.03.2022 22:46 Ответить
Ав!...Ав!
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16.03.2022 22:52 Ответить
какие же сволочи, говорит это в момент, когда сами убивают детей и женщин или это оправдание - скоро скажет Гитлер больше убил...
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16.03.2022 23:02 Ответить
Вчергове "пургу гонит".
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16.03.2022 23:06 Ответить
Песков в жопу пішов, як тобі така реторіка падло.
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16.03.2022 23:12 Ответить
Сказал так, страшно.
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16.03.2022 23:13 Ответить
В Мариуполь эту тварь! А лучше всего в Мариуполь, а голову - в Харьков!!
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16.03.2022 23:37 Ответить
А может в унитаз туалетный ёршик ?

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17.03.2022 00:12 Ответить
Ой такая новость - Путин военный преступник - которой 20 лет. При нем родились все дети России, пели "дядя Вова мы с тобой", многие выросли и все выбирают и выбирают Путина. Так и говорят: "Кто если не Путин?" Действительно, для них Россия это Путин. Это такая страна и такой народ, которого военный преступник на троне устраивает. Гордятся даже и в подавляющем большинстве поддерживают войну против украинского народа.
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16.03.2022 23:37 Ответить
А військові злочини робити це припустимо?
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16.03.2022 23:56 Ответить
Ну вот первые на подвешивания и есть орки.Очко то репит у фашистов.
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17.03.2022 00:14 Ответить
піськов відповів, немов його хтось щось питав)
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17.03.2022 00:44 Ответить
Погибли сотни тысяч немецских фашистов, правильно россия сейчас их преемники
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17.03.2022 01:03 Ответить
Главное усилить санкции и продержать их хотя бы года три-все проблемы решаться на 50 лет. Здохнет 50 % свинособак на радость всему человечеству. Полуобезьяны должны ответить - жрать свой кал , очень долго. Без жалости !!!!!!
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17.03.2022 07:27 Ответить
 
 