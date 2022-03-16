Песков ответил Байдену на слова о "военном преступнике" Путине: Такая риторика недопустима

В Кремле отреагировали на слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Считаем недопустимой и непростительной такую риторику главы страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек", - сказал он.

Ранее Байден назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

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