Резников выступил на заседании Североатлантического Совета НАТО: Кремль терпит неудачу. Вопрос только в цене, которую заплатит Украина
Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на внеочередном заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Ключевые тезисы из речи украинского министра:
- После провала тактики блицкрига Кремль со своими генералами перешли к тактике террора – с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. Уверяю вас, эта тактика так же терпит неудачу. Вопрос только в цене, которую Украина заплатит.
- В настоящее время подтверждено, что за три недели активной фазы войны российские оккупанты уже убили 103 украинских ребенка, искалечили - более 100, убито около 3000 мирных граждан.
- Оккупанты совершают настоящий акт геноцида в Мариуполе. Его стирают с лица земли авиацией, ракетами и артиллерией. Местные власти оценивают потери гражданских уже около 20 тыс. человек. И это число растет ежеминутно.
- Война против Украины – это война против мира. Пожелав уничтожить Украину Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы – ценностей, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями. В полях и городах Украины люди наши люди борются против зверей в машинах.
- Украинская армия – управляемая и боеспособная. Десятки тысяч патриотов взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину. Все наши воинские части действуют как единый организм и по замыслу Ставки Верховного Главнокомандующего в Киеве.
- Россия уже потеряла больше солдат, чем за две чеченские войны. Более 13 тысяч военных, более 400 танков и 1200 бронемашин. Мы сбили 80 самолетов и почти 100 вертолетов. Мы ликвидировали несколько российских генералов.
- Но последствия преступных действий российских оккупантов могут быть катастрофическими. Они уже захватили две украинские атомные станции – Чернобыльскую и Запорожскую. Кремль уже сейчас атакует ядерный объект и этим подвергает опасности миллионы людей. За ядерной катастрофой не получится наблюдать по телевизору.
- Уже три миллиона беженцев из нашего государства спасаются в других странах. Их может быть в несколько раз больше. Миграционный кризис, связанный с войной в Сирии, которая тоже во многом была инспирирована Россией, будет превзойден, если НАТО будет сидеть, сложа руки.
- Цель России – уничтожить свободный мир, олицетворением которого является НАТО и ЕС. Только вопрос времени, когда Россия нанесет удар по нейтральной стране или стране НАТО в Европе.
- Кремль – это коллективный Гитлер ХХІ века. Это не метафора и не преувеличение.
- Время слов, деклараций, произнесения намерений прошло. Настало время действий.
- Сейчас время сильных решений, сформирующих новый мировой порядок. Основан на праве, гуманизме, правде и справедливости. Где террористы и тираны не смогут диктовать свободу.
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Це буде не популярний пост. Але я не можу його не написати.
Вчора почитала, що ми «вже практично виграли війну», бодай локальну в районі Ірпеня, Бучі, Гостемелю…
Думаю, війни виграють не шапкозакидальством, а вмінням тверезо оцінювати ситуацію і діяти продумано.
Вчора наша арта добре відпрацювала під Києвом і накрила «командний пункт» ворога в районі Михайлівки-Рубежівки. Але це не вплинуло на диспозицію ворога.
Ворог не просто бездумно бродить нашими містами і селами. В Ірпені рашисти в парках закопують танки, в усьому регіоні по своєму периметру мінують територію… І налагоджують поставки продовольства і пального з боку Чорнобилю.
Вони змінили тактику. Вони теж вчаться воювати і зберігають понад 100тисячний контингент в Україні.
Вже не їздять великими колонами, коли можна було їм одним ударом нанести значні втрати. Роззосереджуються по житловим кварталам. Тримають місцеве населення заручниками, і це ускладнює воєнні операції.
До чого це все? Ми маємо налаштуватися на те, що увійшли в довгу позиційну війну. Це багатьом не подобається.
Контратаки не будуть «за одну ніч». Будуть ще довгі зачистки, з великими втратами. Бо щоб знешкодити закопаний танк, треба як мінімум до нього підійти і закинути туди гранату…
І ось цю роботу вже буде робити територіальна оборона, якій потрібні навчені люди. Вони мають проходити вишколи зараз, а не сидіти десь по селам, очікуючи на перемогу.
Така війна вимагає повної мобілізації суспільства за принципом: все для фронту, все для перемоги. Весь тил і вся економіка має працювати на війська. Ключове - працювати, а не пересидіти і перечекати.
Якщо цього бажання і усвідомлення не буде в мільйонів - повертатися, працювати, воювати, то треба молитися на дипломатію та мирний договір.
Я не хочу нікого «приземляти», я хочу, аби ми зберегли тверезу голову і мобілізувалися. Без цього не буває перемог.
Далі не читав 🤭, хоча в цілому настрій на реалізм підтримую...
Кремль - це колективний Гітлер ХХІ сторіччя. Це не метафора і не перебільшення."
Так! Але як можно с гитлером вести переговоры?
Обещать ему нейтральный статус и разоружиться? Как можно разоружаться победившей стороне?