Резников выступил на заседании Североатлантического Совета НАТО: Кремль терпит неудачу. Вопрос только в цене, которую заплатит Украина

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил на внеочередном заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Ключевые тезисы из речи украинского министра: