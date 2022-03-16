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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинская ПВО за сутки уничтожила по меньшей мере десять вражеских воздушных целей, - Генштаб ВСУ

Противовоздушная оборона Украины за сутки 16 марта уничтожила три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Генерального штаба вооруженных сил Украины.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.
"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету, - Нацполиция. ФОТО

Генштаб ВС (6208) ПВО (2715) самолет (3588) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+17
Нужно уже считать сколько у касапов авиации осталось.
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16.03.2022 22:31
+12
Главное не сколько сбили, главное сколько еще в состоянии подняться в воздух. Когда каждый день валят кучу новейшей хваленной российской техники остальные призадумаются, лететь или ну на... Тем более, что украинцы не горят желанием брать их в плен.
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16.03.2022 22:44
+10
Вроде 200.в лучшем случае
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16.03.2022 22:34
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Нужно уже считать сколько у касапов авиации осталось.
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16.03.2022 22:31 Ответить
Вроде 200.в лучшем случае
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16.03.2022 22:34 Ответить
Було десь близько 300, знищено майже 100. Далі аріфметика 300-100=200
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16.03.2022 22:38 Ответить
Главное не сколько сбили, главное сколько еще в состоянии подняться в воздух. Когда каждый день валят кучу новейшей хваленной российской техники остальные призадумаются, лететь или ну на... Тем более, что украинцы не горят желанием брать их в плен.
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16.03.2022 22:44 Ответить
Не скільки лишилося літаків,а скільки лишилося літунів які готові здохнути за )(уйла. Вангую що їх вже майже не лишилося.
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16.03.2022 23:10 Ответить
25% літаків збитих і 45% вертольотів накопичених на кордоні.Статистика верховноі ради.
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16.03.2022 22:39 Ответить
На 24 лютого на кордонах України було 450 літаків і 250 гелікоптерів. Скільки їх ще є на рашкіних просторах? І в якому технічному стані все це? І чи достатньо запчастин для ремонту?
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16.03.2022 22:40 Ответить
зі слів полонених пілотів 60-70 % від всього парку літаків справні
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16.03.2022 22:43 Ответить
1500 бойових літаків та 800 гелікоптерів

тільки в якому вони стані? і не всі можуть воювати проти України (треба щось китайцям залишити)
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16.03.2022 22:53 Ответить
Це загальна кількість.Не можуть вони їх викорістовувати.Хто буде охороняти кордони ?Це нереально.А ще проф состав.Плюс що може полетіти і інше.Як на мене для Китая це шалений шанс якого більше не буде
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16.03.2022 23:38 Ответить
Якщо загалом, то знищено десь 15-20%, але питання скільки в них залишилося боєготових літаків та підготовлених льотчиків.
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17.03.2022 06:48 Ответить
Імперія зла має зникнути на завжди!
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16.03.2022 22:36 Ответить
файно Курва )
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16.03.2022 22:37 Ответить
У кацапов было около 500 боеспособных самолетов.
Думаю еще могут достать несколько сотен с хранения, подремонтировать.
Расслабляться рано
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16.03.2022 22:37 Ответить
А что, заводы у них остановились?
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16.03.2022 22:39 Ответить
Работают, один самолет в месяц. Один.
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16.03.2022 22:46 Ответить
Але! Зрадофилы. Как думаете, чем збили? ОТОЖ...
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16.03.2022 22:37 Ответить
Я думаю, що з рогатки. Адже Патріотів нам не дали. Якось так.
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16.03.2022 22:38 Ответить
І це поки що без ******** потужних ППО.
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16.03.2022 22:37 Ответить
******** потужних ППО не буде, а будуть перевірені совєцькі ЗРК різного фасону.
але ж вони чудово справляються !

нам би ще літаків - МіГів!
бо ми втрачаємо контроль за небом - авіанальоти на Житомир, Вінницю, Бердичів і т.д.
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16.03.2022 22:56 Ответить
Летчиков отлавливать сразу на месте головы отрезать выродкам. И узнавать ихние домашние адреса. Кацапоиды сбрасывающие на наших людей бомбы должны знать что за ихними личинками тоже придут
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16.03.2022 22:38 Ответить
Не треба тієї зайвої жорстокості - пристрелити й поготів...
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16.03.2022 22:41 Ответить
Без жестокости. Пристрелили на месте при попытке вооруженного сопротивления и хэр с ним. Ну еще позвонить, семью его обрадовать. А жестокости ни ни.
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16.03.2022 22:48 Ответить
А фотку жене сбросить ?
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16.03.2022 22:58 Ответить
полюбе,с подписью "твой ******?")))
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17.03.2022 00:04 Ответить
Требуем продолжения банкета.
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16.03.2022 22:40 Ответить
Сьогодні орки роблять з нас нацистів , напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну:
«ми кацапів не любим. а бо знаєш чого?

коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи.

Коли кацап йшов - молилися і ховалися , тому що кацап різав, грабував, ґвалтував гірше за німця».🙁
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16.03.2022 22:41 Ответить
Добрі новини на ніч це відплата за бомбардування мирного населення в Маріуполі ,Чернігові та інших містах .Слава ЗСУ !
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16.03.2022 22:42 Ответить
Я вот думаю,почему потери авиации растут?Походу спецы кончились.Студентов садят за штурвал.
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16.03.2022 23:09 Ответить
Літачки, ми у вас віримо! Треба доганять вертольоти.))
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16.03.2022 23:18 Ответить
Не рахуйте кількість остатку по авіації русні це неправильно.Ви розумієте яка велика територія клоаки?Це все треба тримати і захищати?А не це потрібна і армія і авіція теж.Вони і так вже знімають війська там де можуть атакувати їх.А та армія яка була спроможна воювати перебита.Тай літаки це дуже дорога, а головне часова машина.Щоб її і збудувати час ,а головне підготовити асів це ще більше часу.І десятки мільйонів треба на одного.Це все готувалося роками ,а ми все перемололи за 3 неділі.Вони не розуміють що вони де факто на разі знищують свою армію.Такими темпами через місяць Китай без війни може атакувати їх як і інші країни.Та навіть всередині країни Кавказці можуть вже їх посилати.Українці зробили те що навіть америка не зробила ми нищимо всю їх армію.А всі санкціїї які запровадили просто вб'ють рашку.Вони не зможуть відновити армію більше того країна приречена на уламки .Наразі рф фактично знищують.Це ще не видно але повірте через півроку с попкорном ми будемо спостирігати шабаш в русні.Ми зробили те що с рашкой мріяли зробити всі.Цей процес і цей двигун неможливо заглушити.Пів Корея буде просто іграшка в зрівняні с цими дебілами.
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16.03.2022 23:29 Ответить
Добра швидкість! От би щодня приблизно так!

До речі, Захід нам літаки не дає, але інші подібні літаки є на аеродромах Росії та Біларусі - деякі неподалік кордонів.
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17.03.2022 00:21 Ответить
 
 