Украинская ПВО за сутки уничтожила по меньшей мере десять вражеских воздушных целей, - Генштаб ВСУ
Противовоздушная оборона Украины за сутки 16 марта уничтожила три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Генерального штаба вооруженных сил Украины.
Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.
"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - говорится в сообщении.
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тільки в якому вони стані? і не всі можуть воювати проти України (треба щось китайцям залишити)
Думаю еще могут достать несколько сотен с хранения, подремонтировать.
Расслабляться рано
але ж вони чудово справляються !
нам би ще літаків - МіГів!
бо ми втрачаємо контроль за небом - авіанальоти на Житомир, Вінницю, Бердичів і т.д.
«ми кацапів не любим. а бо знаєш чого?
коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи.
Коли кацап йшов - молилися і ховалися , тому що кацап різав, грабував, ґвалтував гірше за німця».🙁
До речі, Захід нам літаки не дає, але інші подібні літаки є на аеродромах Росії та Біларусі - деякі неподалік кордонів.