Украинская ПВО за сутки уничтожила по меньшей мере десять вражеских воздушных целей, - Генштаб ВСУ

Противовоздушная оборона Украины за сутки 16 марта уничтожила три российских истребителя Су-30см, один истребитель бомбардировщик Су-34, один самолет не установленного типа, два вертолета и один БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Генерального штаба вооруженных сил Украины.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о еще одном сбитом истребителе бомбардировщике Су-34 и вертолете Ка-52 на северном и южном направлении соответственно.

"Истребительная авиация продолжает вести воздушные бои с превосходящими воздушными силами оккупантов. Были применения - пуски управляемых ракет, будем уточнять и проверять были ли поражены цели", - говорится в сообщении.

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