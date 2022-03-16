Науседа осудил атаку РФ на Мариупольский драматический театр, где от обстрелов скрывались люди
Президент Литвы Гитанас Науседа приговорил атаку российского агрессора на драматический театр в Мариуполе, а также призвал создавать гуманитарные коридоры в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Террористическая атака России против невинных украинских людей в Мариупольском драмтеатре является военным преступлением. Внутри находились мирные жители, которые пряталась от обстрелов. Мы не можем позволить России продолжить эту кровавую баню. Мы должны действовать сейчас, создавая гуманитарные коридоры в Украине!" – написал Науседа в твиттере в среду вечером.
Russia‘s terror attack against innocent 🇺🇦 people in the Mariupol drama theatre is a war crime. Those inside were civilians hiding from shelling. We cannot allow 🇷🇺 to proceed with this bloodbath. We must act now by imposing humanitarian corridors in #Ukraine! #WeStandWithUkraine— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 16, 2022
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