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Науседа осудил атаку РФ на Мариупольский драматический театр, где от обстрелов скрывались люди

гитанас,науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа приговорил атаку российского агрессора на драматический театр в Мариуполе, а также призвал создавать гуманитарные коридоры в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Террористическая атака России против невинных украинских людей в Мариупольском драмтеатре является военным преступлением. Внутри находились мирные жители, которые пряталась от обстрелов. Мы не можем позволить России продолжить эту кровавую баню. Мы должны действовать сейчас, создавая гуманитарные коридоры в Украине!" – написал Науседа в твиттере в среду вечером.

Russia‘s terror attack against innocent 🇺🇦 people in the Mariupol drama theatre is a war crime. Those inside were civilians hiding from shelling. We cannot allow 🇷🇺 to proceed with this bloodbath. We must act now by imposing humanitarian corridors in #Ukraine! #WeStandWithUkraine

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 16, 2022

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Мариуполь (5706) атака (373) Науседа Гитанас (262)


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Ну да если бы не Козацкая Украина то бомбили бы Вильнюсский театр.
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16.03.2022 22:46 Ответить
Теперь, кто в Литве скажет, что ***** не быдлофашист - будет ходить оглядываясь
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16.03.2022 22:53 Ответить
А разве еще не ходит?
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17.03.2022 00:07 Ответить
Бог сотворив цапа, а чорт кацапа
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16.03.2022 22:57 Ответить
Сегодя узнал что кума и двое детей там были не знаю точно выехали или нет( ****** которые не верят она там работает)Фамилии,должности ,телефоны,все уже до ****#. Ни ху@ связь не работает.Надеюсь.
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16.03.2022 23:01 Ответить
ненависть на тысячу лет! Карфаген должен быть разрушен!
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16.03.2022 23:28 Ответить
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться ...
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17.03.2022 05:07 Ответить
 
 