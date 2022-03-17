Два самолета оккупантов были сбиты вечером 16 марта в Киевской области, - Залужный
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал информацию о том, что на Киевщине сбиты два вражеских самолета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Только что в небе над Киевщиной было уничтожено СУ-25 и подбито СУ-35 противника. Всего за сутки минус более 10 воздушных целей РФ", - отмечается в сообщении.
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- Сколько самолетов на базе?
-24
-склолько может летать?
+- 15
Джерело: https://censor.net/ua/n3325890
Слава ЗСУ‼️💪
Скоты вы, русские и ******!