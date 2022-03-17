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У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Впереди и позади Мариупольского драмтеатра, на который российские оккупанты сбросили мощную бомбу, было написано слово "Дети". Надпись была видна из дронов.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мрази знали что в ДрамТеатре было убежище для женщин и детей. Их дроны постоянно висели над Мариуполем и не могли не видеть огромные надписи "Дети" рядом Театром. 
Никакого штаба "Азова" там никогда не было и не могло быть.

Это место как на ладони у всех. Любые подъезды и походы видны со всех сторон. Это преступление Украина и Мир запомнят на всегда. Это будет как позорное тавро на лбу Путина", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Драмтеатр Мариуполя до атаки российских оккупантов: В здании находились около тысячи человек. ВИДЕО

У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись Дети, которую можно было увидеть с воздуха 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Боже, люди, ви ще не зрозуміли, що такі написи для рашистів, це краще, ніж будь-яка мітка?
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17.03.2022 00:34
+42
Идиоты. Ето же цель для педофила кремлевского. Поражаюсь как за 8 лет войны в Украине и хрен знает сколько войны в Сирии не понять что кацапская авиация в первую очередь бомбит детей и мирных граждан именно для большего ужаса и резонанса чтобы склонить страну к уступкам и капитуляции
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17.03.2022 00:38
+33
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17.03.2022 00:33
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17.03.2022 00:33 Ответить
Боже, люди, ви ще не зрозуміли, що такі написи для рашистів, це краще, ніж будь-яка мітка?
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17.03.2022 00:34 Ответить
Вони маріупольці, все ще вірили що руські не такі прямо погані бо ж в них з ними одна мова, одна культура. От до чого це призводить.
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17.03.2022 00:44 Ответить
РОСІЯНИ, не існує ніяких "руськіх" в українській мові!
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17.03.2022 01:21 Ответить
Na Moskvě nema aně ruskixъ, aně rossianъ, tolko mordva, vepsy, udmurty, baškurty toščo.
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17.03.2022 02:40 Ответить
тварі невчені, читати то не їхне...
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17.03.2022 00:35 Ответить
Вони ж вже відповіли - то Українці самі себе підірвали, щоб росіюшку підставити
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17.03.2022 00:56 Ответить
проект договору про дружбу та любов вічну та гарантіями оргазма з тотальними брехунами, будь ласка, народу України на обговорення!!!
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17.03.2022 11:12 Ответить
Москалі отримують задоволення,можливо сексуальне,вбивствами дітей.
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17.03.2022 00:36 Ответить
Идиоты. Ето же цель для педофила кремлевского. Поражаюсь как за 8 лет войны в Украине и хрен знает сколько войны в Сирии не понять что кацапская авиация в первую очередь бомбит детей и мирных граждан именно для большего ужаса и резонанса чтобы склонить страну к уступкам и капитуляции
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17.03.2022 00:38 Ответить
Ещё часто используется тактика нанесения повторного удара по гражданскому объекту для убийства спасателей и медиков, прибывших спасать людей. Он так уничтожал белые каски в Сирии.
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17.03.2022 01:18 Ответить
Після цього має бути одне просте правило - жодних живих літунів. Свідки для Гааги серед них вже є, всіх інших за списком Кобзона...
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17.03.2022 00:39 Ответить
В українців ще буде свій "моссад" - і ми знайдемо з під землі і того, хто цю бомбу на театр скинув, і того хто цей наказ віддав... і родини цих тварюк теж знайдемо
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17.03.2022 01:03 Ответить
Беслан помните? Кацапы хорошо воют только с детьми
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17.03.2022 00:40 Ответить
Для того щоб вони не бомбили, на тротуарі повинен бути напис "горілка".
То єдине що є святим для типового орка.
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17.03.2022 00:43 Ответить
Ну то ж тому і бомбанули.
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17.03.2022 00:43 Ответить
3.14дарасы!!!
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17.03.2022 00:43 Ответить
А мне кажется, что это ты дол.***. Не спрашивай почему.
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17.03.2022 00:57 Ответить
Звісно ж, що неучам розумні люди вважаються довбойобами...

Це як ідіоту поясняти, чому він ідіот!
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17.03.2022 01:07 Ответить
Могу добавить, что все, без исключения идиоты считают себя очень разумными, Как ты, например.
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17.03.2022 01:11 Ответить
Бачиш - сам вже ж все розумієш, і все ж вважаєш, що ти найрозумніший.

Ефект Даннінга-Крюгера у чистому вигляді!
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17.03.2022 01:26 Ответить
"Разумеется, что неучам умные люди считаются **********."
Ты сказал.
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17.03.2022 01:30 Ответить
Вибач, але я до твого рівня не хочу опускатись.

Залишайся сам на сам... з російською мовою, ага!
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17.03.2022 01:36 Ответить
Ну то есть, ты считаешь себя умным. Ты сказал.
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17.03.2022 01:41 Ответить
Він просто гомік, не дивуйся
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17.03.2022 01:17 Ответить
Террор против гражданских, детей - с целью подавить сопротивление армии.. Все как учил господин гитлер
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17.03.2022 00:44 Ответить
Так вчив Ленін, а Гітлер вчився у нього.
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17.03.2022 01:02 Ответить
Короче, Геращенко , ( хорош пистеть) что там сейчас - людей спасают из под завалов ? Об этом сейчас надо писать !!
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17.03.2022 00:44 Ответить
Не спасают. Там обстрел продолжается.
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17.03.2022 00:47 Ответить
Їм пофіг на дітей, їм пофіг взагалі на все.
Бо це тварини навіть без будь-якої тіні сумління.
Гітлер, кажуть, проголосив, що звільнює своїх солдатів від химери, що зветься совістю.
А кацапам навіть такого не треба було повідомляти - бо у них совісті взагалі ніколи й не було.
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17.03.2022 00:49 Ответить
Если Подоляк после этого будет болтать про якие компромиссы, то пойде вслед за русским кораблем!
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17.03.2022 00:50 Ответить
французька Leroy Merlin працює на рашистів.

"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку.

В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила HR-директо Людмила Дзюба.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/16/684163/
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17.03.2022 01:02 Ответить
Ненавижу этих ублюдков за штурвалами самолетов, которые, как безмозглые твари, исполняют команду бомбить. Это не суки, это хуже. Просто даже не могу подобрать подходящее сравнение и слова. Чтобы они, их родители перевернулись в гробах... а они их дети на всю оставшуюся жизнь были изгоями из-за убеждений и действий своих родителей.
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17.03.2022 01:05 Ответить
Německimi buli nazisty, а italijskie fascisty tri roki prolivali svoju krovъ vъ Ukraine, zvolnęli nenьku odъ moskovskoi ordy. I ne skoili pri tomu žadnogo vojennogo zločinu, aby jakisь nevěglasy teperъ nazyvali jьxъ pokidkami.
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17.03.2022 02:47 Ответить
Можливість відбити завжди є, потрібно співпрацювати з союзниками для цього
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17.03.2022 10:32 Ответить
что бы у них по всем трц проводку замкнуло, и было как в зимней вишне
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17.03.2022 02:39 Ответить
Так они увидели что написано дети и специально туда бомбят.
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17.03.2022 04:52 Ответить
Так вони ж якраз по таким об'єктам і стріляють!
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17.03.2022 05:44 Ответить
Саме такі написи і приваблюють кацапню найбільше
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17.03.2022 07:05 Ответить
По иронии судьбы первыми отгребают те, кто в 14-ом строил баррикады и ложился под гусеницы ЗСУ. Вспомнилась летящая БМП и комментарии толпы...
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17.03.2022 07:18 Ответить
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
Генетика - то серйозна наука...
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17.03.2022 09:51 Ответить
Боже, нехай ті хто це робить зрозуміють весь жах вчиненого. Нехай муки совісті заставлять їх до крові гризти свої пальці, повільно самим собі шматувати власне тіло, повільно до скону.
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17.03.2022 08:08 Ответить
Кацапи і совість - це поняття несумісні.
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17.03.2022 09:52 Ответить
Так для свинособак діти це ціль №1
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17.03.2022 09:43 Ответить
Навіть не знаю, якими треба бути довбойобами, щоб поряд із місцем своєї схованки написати "Дети". Схованка на те і схованка, щоб ворог не знав, куди лупити. Які там ***** мітки диверсантів! Маріупольці самі допомогли ворогу знайти ціль, яку він так шукав.
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17.03.2022 09:53 Ответить
Пора Путлеру пускати собі кулю в лоб! Чи йому більше подобається "Новичок"?
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17.03.2022 10:25 Ответить
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17.03.2022 11:12 Ответить
КАЦАПИ КОНЧЕНІ
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17.03.2022 11:55 Ответить
Цього не треба було писати, як і не треба малювати червоні хрести на машинах.
Ми не на тій війні, щоб дотримуватися конвенцій.
Нас хочуть повністю знищити. Для тих, хто виживе, готують концтабори і тотальні репресії.
Жодних позначень, жодних уповань на милосердя, тільки хитрість, тільки зброя, тільки ненависть.
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17.03.2022 17:30 Ответить
 
 