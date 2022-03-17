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У здания драмтеатра в Мариуполе была надпись "Дети", которую можно было увидеть с воздуха. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Впереди и позади Мариупольского драмтеатра, на который российские оккупанты сбросили мощную бомбу, было написано слово "Дети". Надпись была видна из дронов.
Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мрази знали что в ДрамТеатре было убежище для женщин и детей. Их дроны постоянно висели над Мариуполем и не могли не видеть огромные надписи "Дети" рядом Театром.
Никакого штаба "Азова" там никогда не было и не могло быть.
Это место как на ладони у всех. Любые подъезды и походы видны со всех сторон. Это преступление Украина и Мир запомнят на всегда. Это будет как позорное тавро на лбу Путина", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+42 Kuka Racha 6bed1823
показать весь комментарий17.03.2022 00:34
+42 Valter Valter
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+33 Перехватчик
показать весь комментарий17.03.2022 00:33
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Пожалуйста, подождите...
То єдине що є святим для типового орка.
Це як ідіоту поясняти, чому він ідіот!
Ефект Даннінга-Крюгера у чистому вигляді!
Ты сказал.
Залишайся сам на сам... з російською мовою, ага!
Бо це тварини навіть без будь-якої тіні сумління.
Гітлер, кажуть, проголосив, що звільнює своїх солдатів від химери, що зветься совістю.
А кацапам навіть такого не треба було повідомляти - бо у них совісті взагалі ніколи й не було.
"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку.
В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила HR-директо Людмила Дзюба.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/16/684163/
Генетика - то серйозна наука...
Ми не на тій війні, щоб дотримуватися конвенцій.
Нас хочуть повністю знищити. Для тих, хто виживе, готують концтабори і тотальні репресії.
Жодних позначень, жодних уповань на милосердя, тільки хитрість, тільки зброя, тільки ненависть.