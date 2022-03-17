Обещаю каждому, кто потерял свой дом из-за войны, что Украина восстановит все, - Зеленский

Власти уже работают над программами восстановления Украины после войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я обещаю каждому украинцу, который потерял свой дом, потерял квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство Украина восстановит все. Восстановит самостоятельно", - подчеркнул он.

Зеленский уверен, что украинцы смогут быстро отстроить государство, какими бы ни были убытки.

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"Это будет и это будет историческое восстановление. Проект, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу, за нашу Украину", - добавил президент.