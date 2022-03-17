РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3554 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
4 502 85
война (46486) Зеленский (16483)

Обещаю каждому, кто потерял свой дом из-за войны, что Украина восстановит все, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ,обстріл

Власти уже работают над программами восстановления Украины после войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я обещаю каждому украинцу, который потерял свой дом, потерял квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство Украина восстановит все. Восстановит самостоятельно", - подчеркнул он.

Зеленский уверен, что украинцы смогут быстро отстроить государство, какими бы ни были убытки.

Также читайте: Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?

"Это будет и это будет историческое восстановление. Проект, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу, за нашу Украину", - добавил президент.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Зе, ты обещал, что надо скинуть Пороха, и войны не будет.
Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
Зе, твои обещания меня уже пугают.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:30
+15
Цікаво знати як? На ******* виділялось мільярди, а на Збройні Сили України збір пожертвувань з простих людей?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:34
+13
Похоже на дележку шкуры неубитого медведя.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для того чтобы отстроить разбитые города , надо пригласить ведущих архитекторов мира и СОВМЕСТНО с местными архитекторами ( которые знают историю города и культурные традиции) делать комплексную квартальную застройку по принципу Вены.

пугает желание дельцов на этом заработать
показать весь комментарий
17.03.2022 01:22 Ответить
Похоже на дележку шкуры неубитого медведя.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:27 Ответить
Похоже , что шайка барыг мостится у корыта , а ЗЕ НЕ В ТЕМЕ ДЕВЕЛОПЕРСТВА
показать весь комментарий
17.03.2022 01:31 Ответить
"Любі друзі" України каламойскій, ахмєто і т.п.?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:50 Ответить
Думаю , что фигуры поменьше - председатель конгресса всех городов Ермак 😀, Корниенко , и т д
показать весь комментарий
17.03.2022 01:52 Ответить
У них подворачивается шанс урвать большие деньги и они к корыту никого не пустят
отчего пострадает дело
показать весь комментарий
17.03.2022 01:54 Ответить
Хм...
показать весь комментарий
17.03.2022 01:56 Ответить
Обещалкин.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:05 Ответить
Думаю, что многие архитекторы даже без приглашения захотят поучаствовать в этом крупном деле.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:31 Ответить
Тут Вы на 100% правы . Но архитекторы - люди Амбициозные . Они табуном не ходят .
каждый захочет свою площадку для своей истории
показать весь комментарий
17.03.2022 01:35 Ответить
Вот как зароем всем миром кацапию в яму истории, то мы вернёмся к этому вопросу. Обязательно вернёмся.))
показать весь комментарий
17.03.2022 01:46 Ответить
Тогда на повестке дня РАЗВАЛ РАШИ
показать весь комментарий
17.03.2022 01:49 Ответить
У меня и карта готова - как разваливать
показать весь комментарий
17.03.2022 01:50 Ответить
На месте, закрашенном красным надо организовать международный военный полигон, с остальным согласен.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:55 Ответить
Где-то в 2014-2016 гг. я читал одну статью с кратким предсказанием будущего Украины, рашки и всего мира в целом. Там было сказано, что война с рашкой неизбежна и Украина одержит в ней блестящую победу. Роися развалится, а на ёё трупе возникнет много новых государств. От самой рашки останется небольшой кусок, который вот как раз показан на рисунке. В то же время будет создан коллективный орган по демилитаризации и контролем за Московией (так и будет называться тот небольшой кусок), состоящий из Украины и других влиятельных государств. А сама Украина станет фортпостом для защиты всей Европы с самой сильной армией в этой части света (по сути это уже сбывшееся предсказание). А вот жизнь на осколке бывшей недоимперии станет серой и непримечательной.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:08 Ответить
Теперь остался "хьюстонский проект". Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам - Курилы, эстонцам - часть Псковской области

Как сообщалось, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - заявил он.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:29 Ответить
а можна від таймира трохи відрізати і передати на бурятію?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:56 Ответить
Нееть , бурятов надо наказать за воровство унитазов и убийства .
показать весь комментарий
17.03.2022 01:59 Ответить
може тоді на селкупію?
це не принципіально, а мені подобаеться слово
показать весь комментарий
17.03.2022 02:07 Ответить
Селькупия? Американцы точно что-то знают больше нас 🤣🤣
показать весь комментарий
17.03.2022 02:25 Ответить
Ответ внизу (про статью).
показать весь комментарий
17.03.2022 02:09 Ответить
Что за Хазария возле нашей границы?
показать весь комментарий
17.03.2022 20:54 Ответить
Может это те, кому собирался ОТМСТИТЬ ВЕЩИЙ ОЛЕГ ?
показать весь комментарий
17.03.2022 20:58 Ответить
Лучше уж Святослав:
"В 964 году князь Святослав Игоревич освободил последнее зависимое от хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил хазарское войско с каганом во главе и захватил столицу Саркел, который с этого времени стал руским городом Белая Вежа."

Погуглил немножко :
"Иудейскими потомками хазар считают себя караимы и крымчаки, проживающие в Крыму. К хазарам ведут своё происхождение и горские евреи Кавказа. Кумыки - крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе, одни из самых явных потомков Хазарии. Часть кумыков в 14 веке всё ещё звалась "каза-кумык"."
показать весь комментарий
17.03.2022 21:25 Ответить
Кунешно!))
показать весь комментарий
17.03.2022 01:50 Ответить
Преамбула освоения 300 лярдов раши в наивеличайшем строительстве?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:24 Ответить
Надеюсь на деньги из российских репараций а не на деньги украинских налогоплательщиков. Но репарации будут если Украина не подпишет очередное перемирие названное миром на века, если Украина будет иметь сильную Армию и Суверенитет а не бумажку о НЕ вступлении в НАТО. Лишь тогда Украина может рассчитывать на помощь Запада и инвестиции в разрушенную страну.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:24 Ответить
Не надейся.
"держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3325938
показать весь комментарий
17.03.2022 01:32 Ответить
Комусь 300 мулярдів, а комусь скумбрія.))
показать весь комментарий
17.03.2022 01:35 Ответить
Шо за херня ? Мы (Зе) - такие гордые ? За чей счёт ?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:36 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 01:38 Ответить
😀
показать весь комментарий
17.03.2022 01:43 Ответить
Ну конечно же за наш. Мы вроде не нищие...
показать весь комментарий
17.03.2022 01:45 Ответить
Грустно похоже боюсь увидеть что они там на подписывают, боюсь инсайт на GULAGU NET таки был не уткой:

План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:

Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.

Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.

Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.

С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.

Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.

Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:40 Ответить
То есть опят погонят украинцев в Сибирь на 25 лет , а сами займут их дома ???
показать весь комментарий
17.03.2022 01:45 Ответить
Всё проще. ***** необходимо сохранить лицо. Наши в этом помогают, и получают билет на царство, и гарантию, шо мы с них не спросим за три ********* года. Плюсом к этому, статус "величайшего миротворца" и облегчённый вздох Европы.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:45 Ответить
Думаю , что « **** должен сберечь своё лицо» придумано в ФСБ , как отвлекающий манёвр от рук шулера ,
ДА ПЛЕВАТЬ **** НА СВОЁ ЛИЦО - ОН ЛАКЕЙ ПО СУТИ.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:20 Ответить
Наверно надо было добавить "перед своим лохторатом", и да, ему нужна хоть какая победа для кацапов. Ну и не забывайте, он строил свой имидж довольно долго.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:38 Ответить
Не стоит ставить ставки на мертвецов 😀
показать весь комментарий
17.03.2022 02:51 Ответить
Брехня. Они такую ***** никогда не подпишут.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:52 Ответить
Про Крым и ОРДЛО может пока и не подпишут но это лишь для отвлечения внимания.

Ключевое Здесь Армия, если Украинская Армия будет ограничена хоть в чем то а Украина будет ограничена в Суверенитете (не вступление в НАТО - тогда Запад не будет так активно помогать) то остальное дело техники и небольшого времени, учитывая разруху после войны.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:02 Ответить
не будет ни кто армию ограничивать хватит писать эти кацапсике вбросы точнее никто подолякам это сделать не даст
показать весь комментарий
17.03.2022 02:14 Ответить
А вот рашке надо ЗАПРЕТИТЬ ИМЕТЬ АРМИЮ
показать весь комментарий
17.03.2022 02:52 Ответить
это только после ее развала пока до этого еще далеко
показать весь комментарий
17.03.2022 03:21 Ответить
Досить базікати!
показать весь комментарий
17.03.2022 01:29 Ответить
Так в сценарии.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:32 Ответить
Теперь понятно чем занят дерьмяк в эти дни...
показать весь комментарий
17.03.2022 01:37 Ответить
Так. Стопе. Я запутался в их Санта-Барбаре. Вроде продюсером был Баканов? Не?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:40 Ответить
Там всё сложно. Их любовные нити тесно переплетены.))
показать весь комментарий
17.03.2022 01:43 Ответить
Gang Bang
показать весь комментарий
17.03.2022 01:47 Ответить
Офіс Порностудії 95
показать весь комментарий
17.03.2022 01:53 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 02:01 Ответить
Зе, ты обещал, что надо скинуть Пороха, и войны не будет.
Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
Зе, твои обещания меня уже пугают.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:30 Ответить
Ох и любит он обещать! Война ещё не выиграна, а он тут уже поляну накрывает, панимашь...
показать весь комментарий
17.03.2022 01:33 Ответить
Мясо на шашлыки пропадает
показать весь комментарий
17.03.2022 01:34 Ответить
В этом году в трынде жареные кацапы с привкусом металлолома.)
показать весь комментарий
17.03.2022 01:38 Ответить
Найвидатніший обіцяльник **********!
показать весь комментарий
17.03.2022 01:31 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 01:34 Ответить
Не нужно громко обещать..,лучше тихо это сделать…
показать весь комментарий
17.03.2022 01:33 Ответить
Золотые слова!
показать весь комментарий
17.03.2022 01:34 Ответить
балаболы и трепачи по другому не умеют
показать весь комментарий
17.03.2022 02:15 Ответить
Цікаво знати як? На ******* виділялось мільярди, а на Збройні Сили України збір пожертвувань з простих людей?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:34 Ответить
які там в біса плани, війну би для початку закінчити.....а там вже якось відбудуємо.....
показать весь комментарий
17.03.2022 01:36 Ответить
Вы от Верещук выступаете ?
показать весь комментарий
17.03.2022 01:38 Ответить
Походу Зе во второй раз закончил войну в своей голове.
показать весь комментарий
17.03.2022 01:40 Ответить
брехло , ти вже вчителькам обіцяв по 4000 !
показать весь комментарий
17.03.2022 01:44 Ответить
Так знов скоро вибори , треба ж лапша для 73%
показать весь комментарий
17.03.2022 01:48 Ответить
Після перемоги їх буде 93%
показать весь комментарий
17.03.2022 01:54 Ответить
не будет такого - а те кто опять наступит на те же грабли потом опять будут опять слезами кровавыми умываться
показать весь комментарий
17.03.2022 02:16 Ответить
я в шоці
показать весь комментарий
17.03.2022 02:06 Ответить
ну так офис же"работает" - главное видосики каждый день и лапши по-больше от арестовича и пианиста
показать весь комментарий
17.03.2022 02:18 Ответить
дороги сперше побудуй до кожної хати - бо вже замахалися їх підривати...
показать весь комментарий
17.03.2022 01:50 Ответить
Артист больших и малых театров , сейчас даже Станиславский скажет "верю", для выступлений в конгрессе, бундестаге, европарламенте это хорошо там он на своем месте , а за принятием политических решений им и его сподвижниками надеюсь присматривают компетентные люди
показать весь комментарий
17.03.2022 01:56 Ответить
не верю ни разу - так как в каждом видосике его пробивает на ржаку при сотнях убитых каждый день
показать весь комментарий
17.03.2022 02:20 Ответить
Ми і інші обіцянки пам"ятаємо: «Війна не припиняється, бо вона їм вигідна, вони на війні заробляють. Як тільки їх не буде, війна припиниться. Припинимо стріляти, не буде мотивації на цьому заробляти і війни не буде».
показать весь комментарий
17.03.2022 02:09 Ответить
"Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив квартиру внаслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе. Відновить самостійно"

Главное в этом посыле - Відновить самостійно

Как это понимать? Типа сами себе отстроите?
показать весь комментарий
17.03.2022 02:12 Ответить
не хочет откаты ни с кем делить
показать весь комментарий
17.03.2022 02:21 Ответить
Но строительные фирмы прийдется нанимать с других стран, как не крути. Ну или тендер выиграет Рога и копыта, а подрядчик будет турок. И будет турок сидеть как в Днепре на строительстве метрополитена и недоумевать - я ж строить должен, а с меня деньги требуют
показать весь комментарий
17.03.2022 02:26 Ответить
да к сожалению на этой стройке потенциально будет очень много мутных сзем - хотя турки строят быстро и по довольно современным технологиям
показать весь комментарий
17.03.2022 03:23 Ответить
А вчителі отримують 4000 usd... І хто це обіцяв?...
показать весь комментарий
17.03.2022 02:41 Ответить
Конфискованных денег у кацапов, хватит, чтобы дать по несколько миллионов долларов всем пострадавшим, чтобы они не ждали, когда им восстановят, а сами купили, что хотят и где хотят.
показать весь комментарий
17.03.2022 05:02 Ответить
Следите за руками:
1. Каждому украинцу, который потерял жилье, государством будет компенсирована его стоимость по рыночной цене или предоставлено новое.
2. "Украина восстановит всё"

Почувствуйте разницу ...
показать весь комментарий
17.03.2022 07:57 Ответить
 
 