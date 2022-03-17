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Обещаю каждому, кто потерял свой дом из-за войны, что Украина восстановит все, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Власти уже работают над программами восстановления Украины после войны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я обещаю каждому украинцу, который потерял свой дом, потерял квартиру в результате боевых действий или обстрелов, что государство Украина восстановит все. Восстановит самостоятельно", - подчеркнул он.
Зеленский уверен, что украинцы смогут быстро отстроить государство, какими бы ни были убытки.
"Это будет и это будет историческое восстановление. Проект, который будет вдохновлять мир так же, как и наша борьба за нашу свободу, за нашу Украину", - добавил президент.
Топ комментарии
+15 Uzer Uzer
показать весь комментарий17.03.2022 01:30
+15 Ли Ли 0a4674a8
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+13 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий17.03.2022 01:27
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пугает желание дельцов на этом заработать
отчего пострадает дело
каждый захочет свою площадку для своей истории
Как сообщалось, депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", - заявил он.
це не принципіально, а мені подобаеться слово
"В 964 году князь Святослав Игоревич освободил последнее зависимое от хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил хазарское войско с каганом во главе и захватил столицу Саркел, который с этого времени стал руским городом Белая Вежа."
Погуглил немножко :
"Иудейскими потомками хазар считают себя караимы и крымчаки, проживающие в Крыму. К хазарам ведут своё происхождение и горские евреи Кавказа. Кумыки - крупнейший тюркский народ на Северном Кавказе, одни из самых явных потомков Хазарии. Часть кумыков в 14 веке всё ещё звалась "каза-кумык"."
"держава Україна відновить усе. Відновить самостійно", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3325938
План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:
Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.
Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.
Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.
С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.
Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.
Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах.
ДА ПЛЕВАТЬ **** НА СВОЁ ЛИЦО - ОН ЛАКЕЙ ПО СУТИ.
Ключевое Здесь Армия, если Украинская Армия будет ограничена хоть в чем то а Украина будет ограничена в Суверенитете (не вступление в НАТО - тогда Запад не будет так активно помогать) то остальное дело техники и небольшого времени, учитывая разруху после войны.
Ты 23февраля обещал, что войны не будет.
Зе, твои обещания меня уже пугают.
Зверніть увагу всі... на ситуацію з гуманітарною допомогою на кордоні.
Главное в этом посыле - Відновить самостійно
Как это понимать? Типа сами себе отстроите?
1. Каждому украинцу, который потерял жилье, государством будет компенсирована его стоимость по рыночной цене или предоставлено новое.
2. "Украина восстановит всё"
Почувствуйте разницу ...