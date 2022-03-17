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Россия потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому использует более старое и менее точное оружие, - Великобритания
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия, вероятно, потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала прибегать к более старому и менее точному оружию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере Минобороны Великобритании
"Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо больше авиационного вооружения, чем планировалось изначально.
Следовательно, Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном плане и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения", - отмечается в сообщении.
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