РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
51265 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
12 230 11
армия РФ (4868) бомба (112) Великобритания (1741) бомбардировка (250)

Россия потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому использует более старое и менее точное оружие, - Великобритания

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прапор,україна,британія

Россия, вероятно, потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому начала прибегать к более старому и менее точному оружию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном твиттере Минобороны Великобритании

"Учитывая задержки в достижении своих целей и неспособность контролировать воздушное пространство Украины, Россия, вероятно, потратила гораздо больше авиационного вооружения, чем планировалось изначально.

Следовательно, Россия, вероятно, прибегает к использованию более старого, менее точного оружия, которое менее эффективно в военном плане и с большей вероятностью приведет к жертвам среди гражданского населения", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Минобороны РФ опровергло авиаудар оккупантов по театру в Мариуполе, а расстрел людей в очереди за хлебом в Чернигове назвали постановкой

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+9
не планировал кацапстан ничего терять... эти чмошники приготовили парадки для парада в Киеве... и вообще - никто расию на колени не поставит - она как лежала, так и будет лежать...
показать весь комментарий
17.03.2022 02:24
+8
Ну, тоді і російських військових злочинців треба судити не в Гаазі, а більш старому суді - в Нюрнберзі і по більш старому міжнародному законодавству.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:30
+7
показать весь комментарий
17.03.2022 02:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не планировал кацапстан ничего терять... эти чмошники приготовили парадки для парада в Киеве... и вообще - никто расию на колени не поставит - она как лежала, так и будет лежать...
показать весь комментарий
17.03.2022 02:24 Ответить
Ну, тоді і російських військових злочинців треба судити не в Гаазі, а більш старому суді - в Нюрнберзі і по більш старому міжнародному законодавству.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:30 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 02:37 Ответить
Я не в змозі зрозуміти який мотлох у головах у тих, хто пише такі твіти! Якби їм на голови падали ці бомби і ракети, вони б також розмірковували наскільки це озброєння новітнє?
показать весь комментарий
17.03.2022 02:41 Ответить
А чем должно заниматься, по твоему, минобороны Англии? Они изучают всё про своего противника, все его удачи и поражения.

"Входять мокрі і брудні дослідники калу Саломон Самсонович і Африкан Свиридович, вдягнуті у все резинове. В руках у них прибори, якими міряють кал." (с)
показать весь комментарий
17.03.2022 03:02 Ответить
ну та чекайте.якшо б я сидів за кордоном на острові.Знаючи шо я під куполом то теж фільозовствував..як вирахувати траекторію, по якій камар щить
показать весь комментарий
17.03.2022 02:49 Ответить
То надайте новіше ППО щоб кацапських пілотів під загрозою розстрілу заганяли за штурвал.
показать весь комментарий
17.03.2022 02:54 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 02:55 Ответить
так держать
показать весь комментарий
17.03.2022 02:55 Ответить
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
показать весь комментарий
17.03.2022 03:30 Ответить
Ааааа, ну это совсем другое дело....
показать весь комментарий
17.03.2022 06:45 Ответить
 
 