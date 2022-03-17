Мои приоритеты на переговорах – завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, – Зеленский
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Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", – заявил Зеленский.
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16 марта 2022, 15:14
Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности. Об этом заявил член делегации Украины, советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает «Украинская правда».
«Мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о «шведской» или «австрийской» моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ.
Поэтому модель может быть только «украинской» и только о юридически выверенных гарантиях безопасности».
Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии сохранности. Действительные, а не протокольные. А это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня.
Но активно участвуют в стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия.
И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», - сказал Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь сильный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.
Словам Подоляка предшествовало заявление члена российской делегации Владимира Мединского, который сказал, что Украина на переговорах предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.
Окремим питанням поставити право вибору для *****: в якому СІЗО він хоче бути задушеним після комплексу цікавих процедур з співкамерниками.
16 марта 2022, 16:09
Мы не составим оружия до победы. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на появление фейкового сообщения в эфире телеканала «Украина 24».
«Относительно последней детской провокации, которую я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. А мы уж дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Никакого оружия мы не составим до нашей победы», - цитирует Зеленского Interfax.
Не складемо!
Кацапы , научитесь пользоваться гугл переводчиком для начала
03:48
Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. В своей яркой, эмоциональной и содержательной речи украинский лидер призвал США и ее лидера Джо Байдена взять на себя лидерство миром, закрыть небо над Украиной, чтобы спасти от уничтожения гражданское население страны. Конгрессмены стоя аплодировали украинскому лидеру. Представляем внимание читателей haqqin. az речь президента Украины с небольшими сокращениями, а также представленное Зеленским видео войны, развязанное против украинского народа, которое невозможно смотреть без слез.
«Сейчас решается судьба нашего страны. Доля нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободны. Сохранят свою демократию. Россия атаковала не просто нашу землю и наши города. Она пошла в жестокое наступление на наши ценности. Основные ценности. Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в собственной стране, без помощи других выбирая свое будущее. Против нашего стремления к счастью. Против мечтаний нашего народа. Точно таких же, как и у обычных людей Америки. Как и у каждого в США…
Я помню ваш национальный мемориал в Рашморе. Лица ваших величайших президентов. Тех, кто заложил базу Америки. Такой, какая она сегодня. Это демократия, независимость, свобода и забота о каждом. Каждый, кто добросовестно работает. Кто честно живет. Кто уважает закон. Мы в Украине хотим такого же для себя. Всего того, что для вас - привычная часть жизни.
В своей великой истории у вас есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас, когда это необходимо больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните. Вспомните это. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакован из воздуха. Да, как никто не ожидал. Да, что вы не могли это остановить.
Наша страна переживает это раз в день. Каждую ночь. В течение уже трех недель. Разные украинские города. Одесса, Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр. Россия превратила украинское небо в источник погибели. Для тысяч человек. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Сбросили многочисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы прицельнее нас убивать.
Это террор, которого Европа не видела, не видела уже 80 лет. И мы просим об ответе. Об ответе всего мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?
Создать над Украиной бесполетную зону - значит спасти людей. создать гуманитарную бесполетную зону. Создать условия, при которых Россия не сможет каждый день и каждую ночь терроризировать наши мирные города. Если это очень много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. Это С-300 и другие аналогичные системы.
Вы знаете, как многое зависит на поле боя от способности применять авиацию. Мощную авиацию. Для защиты собственных людей, собственных детей, собственной свободы, собственной земли. Нужны самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе. Вы знаете, что они есть. Но на земле, а не на украинском небе. Они не защищают наших людей.
"У меня есть мечта", - эти слова известны каждому из вас. Сегодня я могу сказать: "У меня есть потребность". Потребность в защите нашего неба. Потребность в вашем решении. В вашей помощи. И это будет означать точно то же самое. То же, что вы чувствуете, когда слышите: I have a dream.
Украина благодарна Соединенным Штатам за очень весомую поддержку. За все, что ваше государство и ваш народ уже сделали для нашей свободы. За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает давить на агрессора экономическими методами.
Я благодарен президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю приверженность к защите Украины и демократии повсюду в мире. Я благодарен вам за резолюцию, признающую всех, кто совершает преступления против украинского народа, военными преступниками.
Однако сейчас, в самый черный час для нашего государства, для всей Европы, я призываю вас к большему!
Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим.
А над кремлем будет желто-голубой флаг. И пиво по 15 гривень.
самое лучшее сейчас , это то что перелагает Алексей Гончаренко , стать военным союзником США . Получать помощь на прямую от Америки.
Закрыть небо Украина сама в состоянии . Работа систем ПВО просто фантастическая . Проблема в их малом количестве . Я думаю после войны никого не будет возражений против увеличения финансирования на оборону , в разы
Тримаймося. Ми переможемо.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
А вони давали згоду ?
Це ж вони тоді мусять розвернути свої війська в нас.
який нейтралітет! тільки НАТО!
Вова не грайся.....
Делегації говорять, а агресор не припиняє війну, бо він ще не досяг свого.
Тільки Перемога є досягненням миру та ніяких компромісів. Про що домовлятися з ворогом?
Далее, нет в современном мире другой системы безопасности кроме НАТО. Да, руководство НАТО категорически против втягивания в ракетно-ядерную войну за интересы страны, которая не входит в эту организацию - это естественно. Однако, сами страны НАТО обязаны защищать друг друга, даже если правительства отдельных стран-участниц этого не хотят. Участие в НАТО - важнейшая гарантия безопасности Украины. Нельзя превращать эту гарантию в разменную карту. Любые другие "гарантии" суверенитета и территориальной целостности - пустые слова. Никто по своей воле не станет воевать с Россией за Украину. Будь Украина в составе НАТО, страны-союзницы были бы обязаны сделать это.
Ни в коем случае нельзя принимать каких бы то ни было "гарантий" со стороны Российской Федерации. Очевидно, что современная Россия - фашистское государство, которое заведомо желает Украине зла и которое демонстративно пренебрегает нормами международного права - совсем как гитлеровская Германия накануне 2 мировой войны. "Гарантии нейтралитета" Украины со стороны Российской Федерации на практике будут означать узаконенную возможность вмешиваться во внутренние дела Украины (вплоть до новой интервенции). Повод найдётся. Вот вам пример: моя страна в 1939 году приняла "гарантии" со стороны СССР. Последовало требование создать просоветское правительство "способное обеспечить соблюдение договора с СССР", затем - военная оккупация, затем - массовый террор. Украина, к сожалению, готовится ступить на ту же скользкую тропу. Будьте бдительны!
Обязательным условием для переговоров на высшем уровне должно быть признание Российской Федерацией факта агрессивной войны против Украины и ответственности России за её развязывание. Только при этом условии вы в дальнейшем сможете требовать от России репараций за нанесённый ущерб.
Ещё одно очень важное условие - безоговорочный и немедленный вывод всех вооружённых сил Российской Федерации с территории Республики Беларусь. Отсутствие белорусского "плацдарма" значительно осложнит России агрессивные действия против Украины. Соответственно, украинцам в случае повторного нападения со стороны России будет проще обороняться. В этой связи надо добиваться нейтрального статуса Беларуси, иначе что помешает России снова ввести туда войска?
С военной точки зрения, надо требовать передачи российской стороной карт минных полей, которые войска Российской Федерации успели установить на украинской территории. Более того, снятие этих минных полей должно производиться российскими же сапёрами - под контролем и под защитой украинских военных. Вы же не захотите, чтобы украинские сапёры подрывались, пытаясь обезвредить вражеские фугасы?
Возвращение Украине захваченных ядерных объектов (недействующей Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС) должно производиться официально и в присутствии представителей МАГАТЭ. Не исключено минирование этих объектов, чтобы оставить Украину один-на-один с тяжёлой ядерной аварией. Чтобы исключить такой сценарий, российские полномочные представители должны очно сдать украинской стороне оба этих объекта, а украинская сторона - после подробного освидетельствования - их принять (или не принять и предъявить обоснованные претензии по состоянию объектов).
И последнее (самое важное, на мой взгляд): неусыпно контролируйте слова и действия вашего руководства. Вам противостоит враг, который собирается уничтожить Украину как государство, а украинцев - как самостоятельную суверенную нацию. Вспомните также, что вам везла колонна т.н. "Росгвардии", разгром которой главред "Цензора" показывал здесь на видео - дубинки, пластиковые щиты и шлемы (т.е., инструменты подавления вашей свободы). Ставка слишком велика. Не допускайте национальной измены!
Из поддерживающей вас Латвии, Евгений Крылов