РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3617 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
11 185 68
война (46486) Зеленский (16483) переговоры (4647)

Мои приоритеты на переговорах – завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Ради мира для нас делегация Украины разговаривает с делегацией России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются. Переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны", – заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Financial Times опубликовала черновик запроса российской стороны. У Украины свои позиции, - Подоляк

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Для Украины нам нужна Победа. Они должны сложить оружие и вернуть все наши територии включая КРЫМ . Тогда можно оставить их в живых . Все остальное мы уже проходили никто никаких гарантий нам не даст . Сейчас сложилось так что все увидели истинное лицо Странны террориста убийц детей женщин и стариков. Все нам помогают потому что мы боремся -- не просрите все за то что сейчас стоит весь Народ Украины --- ЗА ЖИЗНЬ
показать весь комментарий
17.03.2022 06:09
+34
Що воно несе? На перемовинах мусять стояти ультимативні вимоги кацапам: повна капітуляція, контрибуції, пожиттєві виплати всім постраждал им, территоріальна цілісність і т.д.
Окремим питанням поставити право вибору для *****: в якому СІЗО він хоче бути задушеним після комплексу цікавих процедур з співкамерниками.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:34
+28
Гарантія безпеки-членство в НАТО.Все інше-фількіна грамота
показать весь комментарий
17.03.2022 06:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине ответили на заявления о моделях нейтралитета: может быть только «украинской»
16 марта 2022, 15:14

Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности. Об этом заявил член делегации Украины, советник главы ОПУ Михаил Подоляк, передает «Украинская правда».

«Мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о «шведской» или «австрийской» моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ.

Поэтому модель может быть только «украинской» и только о юридически выверенных гарантиях безопасности».



Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии сохранности. Действительные, а не протокольные. А это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня.

Но активно участвуют в стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия.

И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», - сказал Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь сильный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Словам Подоляка предшествовало заявление члена российской делегации Владимира Мединского, который сказал, что Украина на переговорах предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:02 Ответить
А кацапські боти продовжують сіяти розбрат та невпевненість.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:08 Ответить
Що воно несе? На перемовинах мусять стояти ультимативні вимоги кацапам: повна капітуляція, контрибуції, пожиттєві виплати всім постраждал им, территоріальна цілісність і т.д.
Окремим питанням поставити право вибору для *****: в якому СІЗО він хоче бути задушеним після комплексу цікавих процедур з співкамерниками.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:34 Ответить
ворог, готуючись до переговорів, кидає важку бомбу на жінок та дітей Маріуполя та продовжує пуляти ракетами по всій Україні. Питання --- він хоче домовитись?? НІ - це продовження залякування, аби в договорі була капітуляція України!!!! Проводити перемовини з тим, хто продожує вбивати --- то для ліквідвції України.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:11 Ответить
Чому якийсь "офіс-менеджер", існування якого навіть не передбачено Конституцією, займається Конституційними справами і перемовинами на такому рівні? Що, не було кого іншого послати? Ця мразота разом з дєрьмаком звичайно влаштовує "ту сторону" - ну а як інакше, бо вони їх прямі агенти(навіть не завербовані, а з прихованими погонами так би мовити)... Але ці тварюки м'яко кажучи занадто токсичні з точки зору пересічного свідомого українця, не менш токсисні за кума ***** і бойка(і набагато небезпечніші - бо комусь зассяли очи і виглядають просто як "друзі України", які хочуть нам "добра"). Що, не було варіантів відправити з нашого боку когось менш одіозного, люди закінчились? Чи це пряма вказівка з мацкви, кого ставити на перемовини і про маєчню з "нейтральним статусом", ну й далі по тексту? На першому етапі вимоги будуть Маріуполь, Херсонська область(це як мінімум), потім 2-3-5 років на зализування ран і з відновленою ордою підуть далі на Одесу, а ми тільки кивати будемо, який же наш Відосик мудрий разом з такими радниками?!. Чи що вони на готують втемну?
показать весь комментарий
17.03.2022 07:13 Ответить
А что там блеет подоляк о второй державной мове, о Крыме, который останется кацапам, о даунбассерах и лугандонах, которые тоже сохранятся? Эта инфа уже гуляет по сети. Зеленский, не дай Бог тебе подписывать такую капитуляцию.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:30 Ответить
Не Відосик, а Бідосик
показать весь комментарий
17.03.2022 11:39 Ответить
Зеленский: «Никакого оружия мы не составим к нашей победе»
16 марта 2022, 16:09

Мы не составим оружия до победы. Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на появление фейкового сообщения в эфире телеканала «Украина 24».

«Относительно последней детской провокации, которую я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. А мы уж дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Никакого оружия мы не составим до нашей победы», - цитирует Зеленского Interfax.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:05 Ответить
В смысле не составим?
Не складемо!
Кацапы , научитесь пользоваться гугл переводчиком для начала
показать весь комментарий
17.03.2022 06:48 Ответить
Сам ты кацап!!! Здесь бывают ошибки при копировании, в самой статье ошибки не было, но сути сказанного Зеленским это не меняет.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:54 Ответить
Даже сейчас когда я тебе отвечал я написал не "Были", а "Здесь". Скорее всего какой то алгоритм который производит замену.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:58 Ответить
Для Украины нам нужна Победа. Они должны сложить оружие и вернуть все наши територии включая КРЫМ . Тогда можно оставить их в живых . Все остальное мы уже проходили никто никаких гарантий нам не даст . Сейчас сложилось так что все увидели истинное лицо Странны террориста убийц детей женщин и стариков. Все нам помогают потому что мы боремся -- не просрите все за то что сейчас стоит весь Народ Украины --- ЗА ЖИЗНЬ
показать весь комментарий
17.03.2022 06:09 Ответить
Согласна. Зачем опять этот бесполезный Будапештский меморандум 2? Слово "нейтралитет" вообще не должно упоминаться!
показать весь комментарий
17.03.2022 06:17 Ответить
Може хтось підсказати що нам робити з тим ватним кримом і донбасом? В мене скоро голова лусне від думок, але рішення не прийло... Може краще повернутись до позицій 23 лютого і щоб всі санкції збереглися? Тоді раші каюк точно. Як і криму, і донбасу...
показать весь комментарий
17.03.2022 06:43 Ответить
Ніяких "позицій 23 лютого"! Це наша земля! Що робити з Кримом та окупованими частинами Донецької та Луганської обл.? Дивимося історію Чехословаччини після 2СВ. Всі мокшанці - додому на болота, без майна, без грошей. Решта проходить фільтрацію. Колаборант - на лаву підсудних, у чистилище. Всі члени сімей колаборантів автоматично позбавляються громадянства (навіть ті хто мав, навіть народжені під час окупації діти) і відповідно права обирати та бути обраними, працювати в державних органах. Мінімум років на 10. Для отримання громадянства - постійне проживання на території України протягом 10 років, потім складання іспиту з української мови та з історії України. Ніякі зайди не повинні вирішувати нашу долю. Кому не подобається - є вялікая.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:33 Ответить
Коли дивишся на цих убогих здається легше їх спалити...
показать весь комментарий
02.04.2022 20:56 Ответить
Крим кацапи будуть захищати ядерною зброєю.
показать весь комментарий
17.03.2022 09:23 Ответить
Ні. Не будуть.
показать весь комментарий
17.03.2022 10:18 Ответить
Превосходная речь Зеленского. Конгрессмены стоя аплодируют. Видео войны, которое невозможно смотреть без слез
03:48

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. В своей яркой, эмоциональной и содержательной речи украинский лидер призвал США и ее лидера Джо Байдена взять на себя лидерство миром, закрыть небо над Украиной, чтобы спасти от уничтожения гражданское население страны. Конгрессмены стоя аплодировали украинскому лидеру. Представляем внимание читателей haqqin. az речь президента Украины с небольшими сокращениями, а также представленное Зеленским видео войны, развязанное против украинского народа, которое невозможно смотреть без слез.



«Сейчас решается судьба нашего страны. Доля нашего народа. Решается, будут ли украинцы свободны. Сохранят свою демократию. Россия атаковала не просто нашу землю и наши города. Она пошла в жестокое наступление на наши ценности. Основные ценности. Бросила танки и самолеты против нашей свободы. Против нашего права жить свободно в собственной стране, без помощи других выбирая свое будущее. Против нашего стремления к счастью. Против мечтаний нашего народа. Точно таких же, как и у обычных людей Америки. Как и у каждого в США…

Я помню ваш национальный мемориал в Рашморе. Лица ваших величайших президентов. Тех, кто заложил базу Америки. Такой, какая она сегодня. Это демократия, независимость, свобода и забота о каждом. Каждый, кто добросовестно работает. Кто честно живет. Кто уважает закон. Мы в Украине хотим такого же для себя. Всего того, что для вас - привычная часть жизни.

В своей великой истории у вас есть страницы, которые позволят вам понять украинцев. Понять нас сейчас, когда это необходимо больше всего. Вспомните Перл-Харбор. Страшное утро 7 декабря 1941 года. Когда ваше небо было черным от атакующих вас самолетов. Вспомните. Вспомните это. Вспомните 11 сентября. Страшный день 2001 года, когда зло пыталось превратить ваши города в поле битвы. Когда были атакованы невинные люди. Атакован из воздуха. Да, как никто не ожидал. Да, что вы не могли это остановить.

Наша страна переживает это раз в день. Каждую ночь. В течение уже трех недель. Разные украинские города. Одесса, Харьков, Чернигов и Сумы, Житомир и Львов, Мариуполь и Днепр. Россия превратила украинское небо в источник погибели. Для тысяч человек. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Сбросили многочисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы прицельнее нас убивать.

Это террор, которого Европа не видела, не видела уже 80 лет. И мы просим об ответе. Об ответе всего мира. Об ответе на террор. Разве это большая просьба?

Создать над Украиной бесполетную зону - значит спасти людей. создать гуманитарную бесполетную зону. Создать условия, при которых Россия не сможет каждый день и каждую ночь терроризировать наши мирные города. Если это очень много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. Это С-300 и другие аналогичные системы.

Вы знаете, как многое зависит на поле боя от способности применять авиацию. Мощную авиацию. Для защиты собственных людей, собственных детей, собственной свободы, собственной земли. Нужны самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе. Вы знаете, что они есть. Но на земле, а не на украинском небе. Они не защищают наших людей.

"У меня есть мечта", - эти слова известны каждому из вас. Сегодня я могу сказать: "У меня есть потребность". Потребность в защите нашего неба. Потребность в вашем решении. В вашей помощи. И это будет означать точно то же самое. То же, что вы чувствуете, когда слышите: I have a dream.

Украина благодарна Соединенным Штатам за очень весомую поддержку. За все, что ваше государство и ваш народ уже сделали для нашей свободы. За оружие и амуницию, за обучение и финансы, за лидерство в свободном мире, которое помогает давить на агрессора экономическими методами.

Я благодарен президенту Байдену за личную вовлеченность, за искреннюю приверженность к защите Украины и демократии повсюду в мире. Я благодарен вам за резолюцию, признающую всех, кто совершает преступления против украинского народа, военными преступниками.

Однако сейчас, в самый черный час для нашего государства, для всей Европы, я призываю вас к большему!

Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор пока российская военная машина не остановится. Необходимы ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:10 Ответить
Зеленский! Подсказка: "Если взять москву, то все указанные задачи будут выполнены автоматически".
А над кремлем будет желто-голубой флаг. И пиво по 15 гривень.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:12 Ответить
Гарантія безпеки-членство в НАТО.Все інше-фількіна грамота
показать весь комментарий
17.03.2022 06:21 Ответить
А Ви впеанені що нато готове воювати?
показать весь комментарий
17.03.2022 06:39 Ответить
Нам не потрібно щоб воно воювало, кацапів ми й самі переб'ємо, але членство в НАТО записано в конституції.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:55 Ответить
Судячи з логіки дій )(*ла, він змусить їх воювати. Як змусив майже ВСІХ українців зненавидіти мацкалів.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:40 Ответить
За членов альянса - да готовы. Приведите пример когда и за кого НАТО не воевало из участников альянса.
показать весь комментарий
17.03.2022 11:39 Ответить
А хто і коли нападав на нато?
показать весь комментарий
02.04.2022 20:54 Ответить
Пятой статьёй НАТО воспользовались однажды - после 11 сентября.
показать весь комментарий
02.04.2022 21:37 Ответить
Только так и не иначе.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:33 Ответить
Этого не будет пока все территории в признанных границах не будут деоккупированы .
самое лучшее сейчас , это то что перелагает Алексей Гончаренко , стать военным союзником США . Получать помощь на прямую от Америки.
Закрыть небо Украина сама в состоянии . Работа систем ПВО просто фантастическая . Проблема в их малом количестве . Я думаю после войны никого не будет возражений против увеличения финансирования на оборону , в разы
показать весь комментарий
17.03.2022 11:40 Ответить
Шановні українці
Тримаймося. Ми переможемо.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
17.03.2022 06:23 Ответить
"суверенітет".У нас його немає зараз?
показать весь комментарий
17.03.2022 06:25 Ответить
Боюсь, щоб у Зеленського не закрутилась голова від оплесків за його виступи і він не здав Україну якимись компромісами. Які можуть бути компроміси жертви з гвалтівником, крадієм і вбивцею?
показать весь комментарий
17.03.2022 06:26 Ответить
А так. Його оточення нікуди не поділося. А політик, тим більше державник, з нього такий собі. Так що всі оці виверти ще будуть, доки його оточення буде там, де воно є.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:42 Ответить
Чия б корова мичала! Замовкни она!
показать весь комментарий
17.03.2022 09:15 Ответить
"Смотри сынок, не просри страну "
показать весь комментарий
17.03.2022 06:33 Ответить
У нас уже был Будапештский меморандум. Нам уже гарантировали целостность, суверенитет и неприкостновенность! И посмотрите с чем мы остались вместе с этими гарантиями! А теперь ЗЕшобла приговоривает нас к ,,Будапештскому меморандому" 2.0? Почему нам не озвучивают те 15 пунктов в договоре с рашкой? Что обещает ЗЕшобла рашке за прекращение огня? Какие могут быть гарантии от страны-террориста? По мне этот договорняк- натуральная капитуляция Украины!
показать весь комментарий
17.03.2022 06:49 Ответить
Какие могут быть гарантии безпеки на переговорах с агрессором?!
показать весь комментарий
17.03.2022 06:52 Ответить
Єдина дієва гарантія безпеки України - припинення існування рашистською імперії, останньої імперії на Землі.
показать весь комментарий
17.03.2022 06:54 Ответить
Виконання Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО є першим в пріоритеті. Це наша безпека на майбутнє.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:06 Ответить
"Какая разница"!Главное с путиным встретиться!
показать весь комментарий
17.03.2022 07:52 Ответить
Володька не твої а наші,України.А свої пріоритети розкажи родичам.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:08 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 11:10 Ответить
От мені цікаво, як апелюють до гарантій США, Британії і Туреччини.
А вони давали згоду ?
Це ж вони тоді мусять розвернути свої війська в нас.
показать весь комментарий
17.03.2022 07:26 Ответить
відновлення територіальноі цілісності Краіни на 20.02.2014 року, вова, і ніяк інакше! не мовчи про Крим та Донбас. славні воіни ЗСУ кладуть своі життя не заради твоіх підозрілих перемовин з окупантом, а заради повного звільнення рідноі землі від московітськоі нечисті. смерть ворогам, слава Украіні!
показать весь комментарий
17.03.2022 07:30 Ответить
Приоритетом должна быть Победа - остальное будет само собой!А интересы Коломойского, или посмотреть на путина...Ну посмотришь на него в клетке...
показать весь комментарий
17.03.2022 07:50 Ответить
Цікавий факт.Для Німеччини 1945-го, війна теж закінчилася миром...
показать весь комментарий
17.03.2022 08:14 Ответить
через победу, никто не вел переговоры о гарантиях с Германией.
показать весь комментарий
17.03.2022 09:47 Ответить
кляті зрадники, ці всі подоляки, єрмаки, татарови, так і шукають, як нас здати
який нейтралітет! тільки НАТО!
показать весь комментарий
17.03.2022 09:13 Ответить
Какие гарантии от россиян? Кто подпишет мирный договор? Как можно верить Путину? Сколько можно водить народ за нос по кругу, в конце концов?!
показать весь комментарий
17.03.2022 09:24 Ответить
мої приорітети, це як ми ніколай ІІ...
показать весь комментарий
17.03.2022 09:45 Ответить
"завершення війни, гарантії безпеки",- что у него в голове?
показать весь комментарий
17.03.2022 09:46 Ответить
гімно
показать весь комментарий
17.03.2022 11:11 Ответить
А репарації та компенсації усім хто постраждав від війни?!
Вова не грайся.....
показать весь комментарий
17.03.2022 10:15 Ответить
Може він і слів таких не знає... Мені здається, що я ще не чув з вуст нашого Верховного саме таких термінів.
показать весь комментарий
17.03.2022 11:29 Ответить
Судячи з числа переглядів новин із зеленого крісла, кількість тих, хто вважає, що доля країни вирішується в цьому кріслі, невпинно зменшується..
показать весь комментарий
17.03.2022 10:17 Ответить
Тільки не заграйся, Зеленський...
показать весь комментарий
17.03.2022 10:29 Ответить
Сейчас тебе Рашка даст все гарантии безопасности а потом с нее снимут санкции,она наклепает новых бомб и ракет и снова начнет войну в Украине. Пусть убирается из Украины включая Крым и Донбасс,выплата контрибуций на восстановление страны в том числе и военных заводов,выплата компенсаций пострадавшим с пожизненными пенсиями. И сохранение всех санкций до полной выплаты Контрибуций
показать весь комментарий
17.03.2022 10:44 Ответить
"Заради миру для нас делегація України говорить із делегацією Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3325955
Делегації говорять, а агресор не припиняє війну, бо він ще не досяг свого.
Тільки Перемога є досягненням миру та ніяких компромісів. Про що домовлятися з ворогом?
показать весь комментарий
17.03.2022 10:50 Ответить
ще репарації та контрибуціі з *********
показать весь комментарий
17.03.2022 11:22 Ответить
чи він дурний..чи обнюханий ???..ГАРАНТІЄЮ безпеки є сильна країна , потужна армія і авторитетний президент..а не нарік -як Зеленський
показать весь комментарий
17.03.2022 11:23 Ответить
Нельзя садиться за стол переговоров с субъектом, который объявлен военным преступником, поэтому наипервейшим условием для переговоров с Российской Федерацией на высшем уровне должна быть отставка Владимира Путина. Подумайте, в каком положении окажутся Палата представителей конгресса и президент США, если Зеленский будет договариваться с Путиным, который де-факто объявлен вне закона? Думается, что после этого украинцы не смогут рассчитывать на поддержку со стороны США. Пока что на вашей стороне симпатии половины мира, у вас есть разнообразная поддержка стран Запада. Пожав руку Путину или даже просто сев с ним за стол переговоров, ваш президент всё это зачеркнёт, а Украина в перспективе останется один-на один с агрессивной ракетно-ядерной державой. Это путь к национальной катастрофе. Конечно, переговоры необходимы - хотя бы как демонстрация готовности к миру, но не с зачумлённым диктатором.
Далее, нет в современном мире другой системы безопасности кроме НАТО. Да, руководство НАТО категорически против втягивания в ракетно-ядерную войну за интересы страны, которая не входит в эту организацию - это естественно. Однако, сами страны НАТО обязаны защищать друг друга, даже если правительства отдельных стран-участниц этого не хотят. Участие в НАТО - важнейшая гарантия безопасности Украины. Нельзя превращать эту гарантию в разменную карту. Любые другие "гарантии" суверенитета и территориальной целостности - пустые слова. Никто по своей воле не станет воевать с Россией за Украину. Будь Украина в составе НАТО, страны-союзницы были бы обязаны сделать это.
Ни в коем случае нельзя принимать каких бы то ни было "гарантий" со стороны Российской Федерации. Очевидно, что современная Россия - фашистское государство, которое заведомо желает Украине зла и которое демонстративно пренебрегает нормами международного права - совсем как гитлеровская Германия накануне 2 мировой войны. "Гарантии нейтралитета" Украины со стороны Российской Федерации на практике будут означать узаконенную возможность вмешиваться во внутренние дела Украины (вплоть до новой интервенции). Повод найдётся. Вот вам пример: моя страна в 1939 году приняла "гарантии" со стороны СССР. Последовало требование создать просоветское правительство "способное обеспечить соблюдение договора с СССР", затем - военная оккупация, затем - массовый террор. Украина, к сожалению, готовится ступить на ту же скользкую тропу. Будьте бдительны!
Обязательным условием для переговоров на высшем уровне должно быть признание Российской Федерацией факта агрессивной войны против Украины и ответственности России за её развязывание. Только при этом условии вы в дальнейшем сможете требовать от России репараций за нанесённый ущерб.
Ещё одно очень важное условие - безоговорочный и немедленный вывод всех вооружённых сил Российской Федерации с территории Республики Беларусь. Отсутствие белорусского "плацдарма" значительно осложнит России агрессивные действия против Украины. Соответственно, украинцам в случае повторного нападения со стороны России будет проще обороняться. В этой связи надо добиваться нейтрального статуса Беларуси, иначе что помешает России снова ввести туда войска?
С военной точки зрения, надо требовать передачи российской стороной карт минных полей, которые войска Российской Федерации успели установить на украинской территории. Более того, снятие этих минных полей должно производиться российскими же сапёрами - под контролем и под защитой украинских военных. Вы же не захотите, чтобы украинские сапёры подрывались, пытаясь обезвредить вражеские фугасы?
Возвращение Украине захваченных ядерных объектов (недействующей Чернобыльской и действующей Запорожской АЭС) должно производиться официально и в присутствии представителей МАГАТЭ. Не исключено минирование этих объектов, чтобы оставить Украину один-на-один с тяжёлой ядерной аварией. Чтобы исключить такой сценарий, российские полномочные представители должны очно сдать украинской стороне оба этих объекта, а украинская сторона - после подробного освидетельствования - их принять (или не принять и предъявить обоснованные претензии по состоянию объектов).
И последнее (самое важное, на мой взгляд): неусыпно контролируйте слова и действия вашего руководства. Вам противостоит враг, который собирается уничтожить Украину как государство, а украинцев - как самостоятельную суверенную нацию. Вспомните также, что вам везла колонна т.н. "Росгвардии", разгром которой главред "Цензора" показывал здесь на видео - дубинки, пластиковые щиты и шлемы (т.е., инструменты подавления вашей свободы). Ставка слишком велика. Не допускайте национальной измены!

Из поддерживающей вас Латвии, Евгений Крылов
показать весь комментарий
17.03.2022 11:59 Ответить
 
 