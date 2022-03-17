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Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Украина никогда не забудет тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в центре города. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Здание уничтожено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми, с нашим Мариуполем, с нашей Донецкой областью. Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?", - спросил Зеленский.

По словам президента, в Украине никогда не забудут тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.

"Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора. Всем жертвам войны, развязанной Россией", - добавил президент.
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Топ комментарии
+24
Там нет мозгов и совести поэтому нет. Просто вчера наши доблестные ЗСУ прорядили орков по полной за что им Честь и Хвала
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17.03.2022 06:42
+24
А чем россияне отличаются от фашистов?
Да ничем.
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17.03.2022 06:45
+20
Хочу сказать что отличалось,в Леинграде был корридор по Ладоге для подвоза хоть каких то харчей-в Мариуполе этого нет.
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17.03.2022 06:53
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ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАЇНИ-ЛАПАТНІКІ ВЖЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ ДУРНИМИ ТОМУ ЇМ НЕМАЄ ЧОГО ДОВОДИТИ БО ВОНО ДУРНЕ...
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17.03.2022 06:35 Ответить
Дурне має хоть якийсь розум, кацапи ж не мають його зовсім. У курки більше розуму, ніж у кацапа.
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17.03.2022 07:01 Ответить
Нет, просто уже запасы на исходе.
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17.03.2022 06:40 Ответить
Ще десь у 4.30 щось прилетіло на лівому.
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17.03.2022 06:41 Ответить
Там нет мозгов и совести поэтому нет. Просто вчера наши доблестные ЗСУ прорядили орков по полной за что им Честь и Хвала
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17.03.2022 06:42 Ответить
і після того що вони натворили на нашій землі .вони для вас росіянє?
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17.03.2022 06:45 Ответить
Вона сама "расеянка".
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17.03.2022 07:07 Ответить
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів її НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена ( не ті , що заснували Угорщину й Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник Мошковський улус Кримсько-татарського ханства . Після занепаду Кримсько-татарського ханства з того улусу й утворилася Мошковія ( Мошковскоє царство ) .
Цар Мошковії ( незаконнонароджений син грузинського князя й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабежами та завоюваннями земель сусідів перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для цього байстрюка , по суті узурпувавшого владу , не благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Оскільки НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО НІЯКОЇ "Россіі" , то , відповідно й НЕ ІСНУВАЛО НІЯКИХ "русскіх" .
Є ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню юридичну назву їх країни , або ж Є МОШКОВІЯ і Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
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17.03.2022 17:31 Ответить
Як можна таке написати?
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17.03.2022 06:58 Ответить
Чтобы ужасаться надо быть человеком,а не тварью.
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17.03.2022 07:08 Ответить
Тим, що вони творять, нелюди можуть лише надихнутися, а не "ужаснуцца". Тому що нелюди.
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17.03.2022 07:35 Ответить
А чем россияне отличаются от фашистов?
Да ничем.
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17.03.2022 06:45 Ответить
Правильно казати про нацизм. Бо "рєшеніє украінскова вапроса", що це як не нацизм?!
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17.03.2022 07:36 Ответить
Уже пора вводить термин "Рашизм" как дичайшую смесь фашизма и нацизма на основе дремучего языческого псевдоправославия.
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17.03.2022 08:12 Ответить
Не надо. Нацисты - вполне им подходит. Даже не фашисты - фашистский режим в Италии был гораздо мягче, а в Австрии вообще фашисты противостояли нацистам
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17.03.2022 09:53 Ответить
Не подходит. Ни фашисты, ни нацисты не замешивали в свою идеологию церковь.
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17.03.2022 10:53 Ответить
Это малозначительные технические детали. А слово нужно такое, чтоб за ним стояло спрессованное историей концентрированное содержание. Вы их назовете рашистами, а он в ответ - да, мы рашисты, несем свет всему миру и бомбим исключительно военные объекты, тем и гордимся. А вот клеймом нациста гордиться будет труднее.
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17.03.2022 11:24 Ответить
Я говорю о явлении как таковом. Дело не в кличках, без разницы под какой кличкой будут дохнуть вороватые кацапы без признаков любой умственной деятельности с двумя извилинами в мозгу: жевательной и **...тельной.
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17.03.2022 11:29 Ответить
Путин - террорист, россияне - фашисты
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17.03.2022 07:51 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ..
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 06:50 Ответить
зараз орда проснеться і знову лізти буде.це як кадр з фільму "Війна світів Z"
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17.03.2022 06:51 Ответить
Так ось звідки насправді те їхнє "Z"! Ось що вони "можуть павтаріть"!..
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17.03.2022 06:55 Ответить
Щось мутне,чи вони намагаються підповзти під Найвеличнішого ?
Готуються сдаватися?
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17.03.2022 09:21 Ответить
Це,вже це казали на заході.Нам має бути похрін на москальський Членінград.Тоді українці були рабами,А Сралін і всі комуняки гірші за нацистів і фашистів,разом взятих.Вже вуха в'януть за ці аналогії.Ви ж всі зрозумійте,що москалі,це пошесть планети.Он харків'яни,наче мали повно хороших друзів і родичів на Московії і що з того? Чи вам мало бомб? Готуються чи вже кидаються бомби фаб-3000 на голови дітей кидати.Про це написав такий собі нелюд пучков,в народі гоблін,який робив дебільні переклади фільмів з матюками і якого дивилися українці.Я ще підлітком сперечався за таке лайно,але мене не слухали.
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17.03.2022 06:51 Ответить
Кацапня - ракова пухлина на тілі людства. Підлягає видаленню.
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17.03.2022 06:52 Ответить
Або умєрвчлєнію підлягає.
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17.03.2022 06:56 Ответить
А чем оно может отличаться? Фашисты есть фашисты...
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17.03.2022 06:53 Ответить
Хочу сказать что отличалось,в Леинграде был корридор по Ладоге для подвоза хоть каких то харчей-в Мариуполе этого нет.
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17.03.2022 06:53 Ответить
Московіти не мають розуму, логіки та адекватного сприйняття реальності. Тому намагання щось їм довести - даремне марнування часу.
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17.03.2022 06:54 Ответить
Совісті вони не мають. І жодних моральних цінностей. Тому їхня "логіка" не має нічого спільного з логікою нормальної адекватної людини. Хто не вивчав психопатію, той і не здогадається. Це не хвороба. Це характеристика моральних виродків. Самі психологи це так і називають. І це не лікується. Почитайте Роберта Хаера. Таких виродків лише ізолюють від суспільства. У цьому випадку дискусії можу уявити лише про спосіб смертної кари після Міжнародного трибуналу. Недокраїна виродків не має права на існування.
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17.03.2022 13:25 Ответить
Відрізняється, тоді були нацисти, а зараз рашисти. І мабуть рашизм страшніше за нацизм та фашизм.
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17.03.2022 06:54 Ответить
Там не було цiлеспрямованоi Хiросiми.
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17.03.2022 06:58 Ответить
А чим вони взагалі відрізняються від нацистів?
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17.03.2022 07:00 Ответить
Кацапи більш жорстокіші. Нелюд.
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17.03.2022 07:02 Ответить
Тим, що з Ленінграда було цілком можливо вивезти населення, там працювали промислові підприємства, електростанція, на які завозилися матеріали й паливо, вивозилася готова продукція: озброєння й **********.
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17.03.2022 07:00 Ответить
До речі, на Нюрнберзькому процесі совок не зміг довести блокаду Ленінграду, бо німці не заблокували його повністю. Фактично той геноцид влаштували самі совєти, не випускаючи населення з міста. Тому, Ви праві - не варто порівнювати блокаду Ленінграду і Маріуполя.
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17.03.2022 10:08 Ответить
Помогать мариупольцам Украина не собирается?
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17.03.2022 07:02 Ответить
Израиль поможет.
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17.03.2022 07:10 Ответить
А чем она занимается?
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17.03.2022 07:32 Ответить
Отличие немецких и русских фашистов в том, что у Ленинграда была возможность отправлять людей и продукцию своих военных заводов за линию фронта. Разве у Мариуполя такая возможность есть?
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17.03.2022 07:04 Ответить
Тем, что в членинграде на складах было полно продовольствия, которое населению не выдавали. Немцы давали возможность покинуть город. Гаагский трибунал не возложил ответственность за блокаду на Германию
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17.03.2022 07:10 Ответить
да, я читала очень давно, еще до войны, некоторых русских (чтоб они сдохли) историков, которые утверждали, что в ленинграде во время блокады находились коммуняки, которые вполне замечательно питались даже французскими пирожными и разными импортными деликатесами и голод остальных мучеников был создан искусственно такими же коммуняками для достижения каких-то своих людоедских целей
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17.03.2022 07:16 Ответить
Нюрнбергський трибунал.
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17.03.2022 07:50 Ответить
Марно звертатись до тих мерзотників.
Вони заслуговують на десятки тисяч таких бомб в своїх хатах.
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17.03.2022 07:10 Ответить
Майже нічим, крім одного, перемовин з гітлером не було.
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17.03.2022 07:12 Ответить
К кому обращаться, к тем рабам своих господ, которые допустили Голодомор с геноцидом украинского народа, репрессии, ГУЛАГ и бесконечное число военных конфликтов развязанных с "братскими" народами. Система кровавого порабощения с молчаливым согласием и соучастием.
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17.03.2022 07:14 Ответить
а может хватит обращаться к свинорыло-козломордой массе? может лучше будет просто их убивать... отомстить за смерть каждого украинца...
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17.03.2022 07:16 Ответить
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1

·
11 год



Бомбу на Драматичний театр в Маріуполі скинув не путін, а нікчемна російська істота, яка знала, що наказ злочинний, що він може вбити десятки чи сотні невинних людей. Він міг промахнутися, але не зробив цього. Жоден маніяк не вбив скільки людей, як цей простий росіянин.
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17.03.2022 07:23 Ответить
Ще як відрізняється , німці не бомбили членінград, вони його просто тримали в облозі, хоча і облога то була така собі як бе не ворожнеча з Фінлядією совка то членінград не зазнав би голоду і до того ж була так звана дорога життя по ладозі.
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17.03.2022 07:34 Ответить
До речі, на Нюрнберзькому процесі совок не зміг довести блокаду Ленінграду, бо німці не заблокували його повністю. Фактично той геноцид влаштували самі совєти, не випускаючи населення з міста. Тому, Ви праві - не варто порівнювати блокаду Ленінграду і Маріуполя.
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17.03.2022 10:10 Ответить
ТЕМ ЧТО В МАРИУПОЛЕ ЕЩЁ НЕ СЪЕЛИ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА !)
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17.03.2022 07:34 Ответить
В Ленинграде не было "блокады", там была дорога жизни по озеру, а Мариуполь в полной блокаде+современное вооружение и авиация не идет ни в какое сравнение с тем временем
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17.03.2022 07:44 Ответить
Та отож. По факту, блокади ленінграду не було. Це все радянська пропаганда, так як 28 панфіловців, матросов та гастело.
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17.03.2022 08:03 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 07:55 Ответить
Чим відрізняється блокада Маріуполявід блокади Ленінграда? Тим, що блокади Ленінграда не було, він завжди мав зв'язок з Великою землею і в найскрутніші моменти з нього вивозили зброю і запаси їжі, а завозили поповнення. Міф про блокаду був видуманий, щоб виправдати жертви зими 1941-1942років, коли СРСР просто НЕ ХОТІВ завозити продукти в Ленінград.
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17.03.2022 08:01 Ответить
От зайшов щоб написати такий коментар!
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17.03.2022 08:10 Ответить
Досі до кацапів звернення пише.Невиправне.
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17.03.2022 08:10 Ответить
Сбросил пилот. Даже того кого в плен взяли, тот тоже сбрасывал "выполнял приказ". Так что увивает украинцев не путлер, а обычный ванюшка расеянин. Поэтому надо уничтожать всех русских, просто убивать нахер. Это они виноваты. Все рабсеяне.
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17.03.2022 08:22 Ответить
Зачем к ним вообще обращаться???
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17.03.2022 09:15 Ответить
Отличается. Гитлер не пытался захватить Ленинград. И не пытался его уничтожить. Просто взяли в неполное кольцо. Этим и удовлетворились. А голод большевички организовали.
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17.03.2022 09:29 Ответить
Тим, що ніякої блокади Ленінграду нацистами не було. Там було повноцінне з'єднання по замерзлому озеру взимку, а в інший час на тому ж озері була величезна кількість судів, що спокійно могла забезпечувати місто. Ленінград під час блокади виробляв танки, які вивозилися із міста.
Відсутність харчів була пов'язана виключно із зневірою Сталіна в містян. Він був впевнений, що місто паде, а годувати мільйон "ворогів народу", якими відразу ставали мешканці окупованої території, він не бажав. Коли стало зрозуміло що місто встоїть, блокада відразу зникла і в місто спокійно пішли харчі.
Нашому гаранту, який любить оперувати до історії, потрібно би врешті решт відійти від радянської брехні і зрозуміти, що усе що він знав про СРСР і ту війну, писали отакі самі люди, що зараз нищать Маріуполь. У їхніх підручниках і через сто років (якщо Мордор звісно не подохне) буде написано про звільнення Маріуполя, знищення штабів Азова і підрив нацистами Драмтеатру. Якщо вже зараз це незрозуміло, то що ж тоді має статися для прозріння???
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17.03.2022 09:51 Ответить
Хрипливый, тем и отличается что никакой блокады Ленинграда со стороны немцев не было.
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17.03.2022 10:36 Ответить
Очень сильно ОТЛИЧАЕТСЯ! Тем, что подлые руSSкие, которые "своих не бросают" могли вместо сырья для оборонных заводов поставлять ХЛЕБ, а вместо вывозимых снарядов, которые делали голодные жители Ленинграда, вывозить ИМЕННО ЖИТЕЛЕЙ, а не оружие!

И со стороны Финляндии, никто не делал попыток мирных вывести! Хоть и нападали на неё, но вряд ли фины не помогли спасти голодных ленинградцев!

Очень подробно в Ютуб:

Марк Солонин о Блокаде Ленинграда Часть 1
Марк Солонин о Блокаде Ленинграда Часть 2
Марк Солонин о Блокаде Ленинграда Часть 3
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17.03.2022 11:46 Ответить
Я відповім нашому бубочке, який замість підготовки армії їздив у Буковель, зупинив озброєння та фінансування армії та готувався "на шашликі": під час міфологизованої "блокади Ленінграду" постачання туди їжі німцями, згудно Женевської конвенції НЕ БЛОКУВАЛОСЯ. Інше діло, що комуняки звичайних жителів, що не працювали на оборонку, за людей не вважали і ніде (в тому числі при пайковому забезпеченні) не враховували. Замість поранених та жителів з міста потягами, маркованими червоними хрестами, вивозили продукцію воєнного призначення. Дуже відомі всім фото, де жителі набирають воду з Неви (чомусь це на всих знімках лише зімою?) призначені ілюструвати тяжкість умов перебування. Але ж водоводу централізованого у місті і у мирний час тоді НЕ БУЛО. І воду і так набирали саме З НЕВИ. Бі, каналізацію у Ленінграді зробили остаточно лише у 1976-му. Перечитуємо спогади блокадників про замерзлі нечистоти скрізь на сходах. То просто до туалету у дворі не дійшли. Тобто голод у місті вчиняли саме комуняки. А направлений обстріл саме ЖИЛИХ РАЙОНІВ німці не чинили. Досить нас годувати комуняцькими побрехеньками про "блокаду Ленінграду". У тій формі, що всі згадують.
Висновок: якщо порівнювати блокаду того міста німцями з блокадою Маріуполя, то термін "нацисти" або "фашисти" належить ЛИШЕ І ВИКЛЮЧНО кацапам. Хоча нічого нового для себя я з цього про тих нелюдів не дізнався. Завжди знав, що хороший кацап - це мертвий кацап. А багато хто кругом мені не вірив.
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17.03.2022 12:32 Ответить
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів її НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена ( не ті , що заснували Угорщину й Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник Мошковський улус Кримсько-татарського ханства . Після занепаду Кримсько-татарського ханства з того улусу й утворилася Мошковія ( Мошковскоє царство ) .
Цар Мошковії ( незаконнонароджений син грузинського князя й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабежами та завоюваннями земель сусідів перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для цього байстрюка , по суті узурпувавшого владу , не благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Оскільки НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО НІЯКОЇ "Россіі" , то , відповідно й НЕ ІСНУВАЛО НІЯКИХ "русскіх" .
Є ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню юридичну назву їх країни , або ж Є МОШКОВІЯ і Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
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17.03.2022 17:11 Ответить
 
 