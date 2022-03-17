Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?

Украина никогда не забудет тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в центре города. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Здание уничтожено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми, с нашим Мариуполем, с нашей Донецкой областью. Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?", - спросил Зеленский.

По словам президента, в Украине никогда не забудут тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.

"Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора. Всем жертвам войны, развязанной Россией", - добавил президент.