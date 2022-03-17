Зеленский – россиянам: Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?
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Украина никогда не забудет тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"В блокадном Мариуполе российская авиация целенаправленно сбросила сверхмощную авиабомбу на Драматический театр в центре города. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Здание уничтожено. Число погибших еще неизвестно. Сердце разрывается от того, что Россия делает с нашими людьми, с нашим Мариуполем, с нашей Донецкой областью. Граждане России! Чем ваша блокада Мариуполя отличается от блокады Ленинграда в годы Второй Мировой Войны?", - спросил Зеленский.
По словам президента, в Украине никогда не забудут тех, чьи жизни унесли российские оккупанты.
"Не простим ни одной убитой души. Вечная память всем жертвам этого террора. Всем жертвам войны, развязанной Россией", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Були угро-фінські племена ( не ті , що заснували Угорщину й Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник Мошковський улус Кримсько-татарського ханства . Після занепаду Кримсько-татарського ханства з того улусу й утворилася Мошковія ( Мошковскоє царство ) .
Цар Мошковії ( незаконнонароджений син грузинського князя й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабежами та завоюваннями земель сусідів перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для цього байстрюка , по суті узурпувавшого владу , не благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Оскільки НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО НІЯКОЇ "Россіі" , то , відповідно й НЕ ІСНУВАЛО НІЯКИХ "русскіх" .
Є ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню юридичну назву їх країни , або ж Є МОШКОВІЯ і Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
Да ничем.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка
..
Слава нації
Смерть москалям
Готуються сдаватися?
Вони заслуговують на десятки тисяч таких бомб в своїх хатах.
@jozefkneht1
·
11 год
Бомбу на Драматичний театр в Маріуполі скинув не путін, а нікчемна російська істота, яка знала, що наказ злочинний, що він може вбити десятки чи сотні невинних людей. Він міг промахнутися, але не зробив цього. Жоден маніяк не вбив скільки людей, як цей простий росіянин.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Відсутність харчів була пов'язана виключно із зневірою Сталіна в містян. Він був впевнений, що місто паде, а годувати мільйон "ворогів народу", якими відразу ставали мешканці окупованої території, він не бажав. Коли стало зрозуміло що місто встоїть, блокада відразу зникла і в місто спокійно пішли харчі.
Нашому гаранту, який любить оперувати до історії, потрібно би врешті решт відійти від радянської брехні і зрозуміти, що усе що він знав про СРСР і ту війну, писали отакі самі люди, що зараз нищать Маріуполь. У їхніх підручниках і через сто років (якщо Мордор звісно не подохне) буде написано про звільнення Маріуполя, знищення штабів Азова і підрив нацистами Драмтеатру. Якщо вже зараз це незрозуміло, то що ж тоді має статися для прозріння???
И со стороны Финляндии, никто не делал попыток мирных вывести! Хоть и нападали на неё, но вряд ли фины не помогли спасти голодных ленинградцев!
Очень подробно в Ютуб:
Марк Солонин о Блокаде Ленинграда Часть 1
Марк Солонин о Блокаде Ленинграда Часть 2
Марк Солонин о Блокаде Ленинграда Часть 3
Висновок: якщо порівнювати блокаду того міста німцями з блокадою Маріуполя, то термін "нацисти" або "фашисти" належить ЛИШЕ І ВИКЛЮЧНО кацапам. Хоча нічого нового для себя я з цього про тих нелюдів не дізнався. Завжди знав, що хороший кацап - це мертвий кацап. А багато хто кругом мені не вірив.
Були угро-фінські племена ( не ті , що заснували Угорщину й Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник Мошковський улус Кримсько-татарського ханства . Після занепаду Кримсько-татарського ханства з того улусу й утворилася Мошковія ( Мошковскоє царство ) .
Цар Мошковії ( незаконнонароджений син грузинського князя й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабежами та завоюваннями земель сусідів перетворив свою Мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для цього байстрюка , по суті узурпувавшого владу , не благородно звучала ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Оскільки НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО НІЯКОЇ "Россіі" , то , відповідно й НЕ ІСНУВАЛО НІЯКИХ "русскіх" .
Є ЕРЕФІЯ і Є ЕРЕФЦІ , зважаючи на теперішню юридичну назву їх країни , або ж Є МОШКОВІЯ і Є МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .