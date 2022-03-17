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ВСУ наносят сокрушительные удары по группировкам войск врага, - оперативная информация Генштаба по состоянию на 06:00 17 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Начались двадцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 17.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются.

"Кроме того, за предыдущие сутки, благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА оперативно уровня. Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется. Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают активно действовать с целью лишения авиации оккупантов властвовать в воздухе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская ПВО за сутки уничтожила по меньшей мере десять вражеских воздушных целей, - Генштаб ВСУ

Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Также в Генштабе отмечают, что российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения, так называемой "специальной операции" среди собственного населения.

"Оккупационные войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказам военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины", - резюмируют в Генштабе. .

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Топ комментарии
+25
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 07:03
+18
В ЖИВЫХ НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
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17.03.2022 07:10
+12
Нам треба 100 байрактарів, щоб всю російську техніку знищити.
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17.03.2022 07:01
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Нам треба 100 байрактарів, щоб всю російську техніку знищити.
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17.03.2022 07:01 Ответить
На фронте без перемен....

Когда зачистка Херсонщины от власовцев?...
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17.03.2022 07:03 Ответить
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 07:03 Ответить
В ЖИВЫХ НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! ТОЛЬКО ЛЮТАЯ СМЕРТЬ !!!
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17.03.2022 07:10 Ответить
Из Беларуси сообщают о множественных взрывах и активности авиации.
Скорее всего ******** по аэродромам.
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17.03.2022 07:16 Ответить
то ше вчора інфа була..
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17.03.2022 07:30 Ответить
Ну, цензор даже сегодня нихрена не сообщил.
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17.03.2022 07:31 Ответить
Может самолет сбили и он на территорию Беларуси упал?
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17.03.2022 07:33 Ответить
Множественные взрывы в 4-5 городах в 22-00 по Киеву.
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17.03.2022 07:34 Ответить
Вже зранку два літака су-25-35 десь вночі збили
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17.03.2022 07:30 Ответить
 
 