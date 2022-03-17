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Новости Война в Украине
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Китай никогда не будет нападать на Украину – посол КНР на встрече во Львове

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,путін

Китай никогда не будет нападать на Украину, и будет помогать, в частности, в экономическом направлении, заверил посол КНР.

Об этом сообщил во время встречи с главой военной администрации Максимом Козыцким посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЛОГА.

"Китай и Украина – это стратегические партнеры, этот год – это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я, как Посол, могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, будем развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа", - отметил посол.

Читайте: Китай не собирается "подливать масла в огонь" в войне РФ и Украины, - дипломаты из Поднебесной

Также он сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается здесь работать.

"Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу", - добавил Фань Сяньжун.

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Топ комментарии
+16
Щось подібне ми чули від Кацапії... Доречи, і чуємо Лавров же подібну муть несе до цих пір.
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17.03.2022 08:12
+14
Хороший знак, Китай определил победителя)))
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17.03.2022 08:09
+14
Может перед тем, как кулаками махать, немного головой подумать. Ну объяви войну Китаю! Смелый, герой. Сейчас главная задача, чтобы Китай не поставлял России вооружения. А с коммуняками и опа-жопа-блоком сначала воюй в Украине и не на диване!
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17.03.2022 08:19
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Хороший знак, Китай определил победителя)))
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17.03.2022 08:09 Ответить
Досить розмите у них формулювання, проте будемо сподіватися.
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17.03.2022 09:11 Ответить
суки мерзкие , всю комунистическую наволочь в мире нада уничтожить!
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17.03.2022 08:10 Ответить
Может перед тем, как кулаками махать, немного головой подумать. Ну объяви войну Китаю! Смелый, герой. Сейчас главная задача, чтобы Китай не поставлял России вооружения. А с коммуняками и опа-жопа-блоком сначала воюй в Украине и не на диване!
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17.03.2022 08:19 Ответить
И как ты успел написать это из окопа под обстрелами? Молодец.
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17.03.2022 08:25 Ответить
Ну так думай. Китай, силами орды воюет с Украиной с 24,02,22. Вчера, на международном трибунале в Гааге китай поддержал орду и не признал её агрессором!!! Новый "тройственный союз" - китай, орда и белоруссия воюет с Украиной, которую поддерживает весь мир. Китайци такие же ****** и убийцы как и москали. Гнать их сраной метлой с Украины !!! Эти гандоны предлагают нам капитуляцию!
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17.03.2022 09:22 Ответить
Щось подібне ми чули від Кацапії... Доречи, і чуємо Лавров же подібну муть несе до цих пір.
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17.03.2022 08:12 Ответить
Китай нас когда-нибудь в чем-нибудь обманывал?
НО! Хочешь мира, готовься к войне - никто не отменял.
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17.03.2022 08:14 Ответить
Файна Дівка@Tasha130873



***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб'ють ?
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17.03.2022 09:17 Ответить
Тю, значит нам надо пообещать китайцам весь урожай наросийской пшеницы.
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17.03.2022 09:19 Ответить
А ДОПОМАГАТИ ЛАПАТНІКАМ БУДЕ???...
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17.03.2022 08:13 Ответить
Китай конечно будет лапотникам помогать. Избавлением рабссеи от тягаря слишком больших территорий.
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17.03.2022 08:24 Ответить
запели , а ведь знали еще осенью , что ушлепок нападет, и молчали, и тем более знали во время олимпиады , и тоже молчали , и так бы и дальше дурака включали , если-бы паРаша у них не попросила помощи , и это стало известно.
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17.03.2022 08:13 Ответить
Так все знали кроме зеленой твари, что пела "нинагнитайте". И вспомнить программу Шустера, где в начале февраля 70% проголосовало что путин не нападет. Конченые дебилы.
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17.03.2022 08:29 Ответить
сейчас вопрос не про зеленых, с них спросим после победы, и еще вопрос , - может они и знали и готовились, но в сми этого нельзя было говорить , .................разбор полетов будет после , после НАШЕЙ победы.
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17.03.2022 08:37 Ответить
А також кацапам надають допомогу. Наприклад, сухпайки для рашист1в
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17.03.2022 08:14 Ответить
ДВУЛИКИЙ КИТАЙОЗА!
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17.03.2022 08:17 Ответить
от кого-то мы это уже слышали... или у меня де-жа-вю...
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17.03.2022 08:18 Ответить
Жаль. А могли бы по кацапстану туда сюда пару раз десятимиллионной армией прогуляться. Чисто чтоб перед границей постоять и назад.
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17.03.2022 08:20 Ответить
Китай дал добро ***** на нападение на нас! Сейчас вероятно тайно поставляет ему компоненты вооружений, но сам нападать конечно не будет
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17.03.2022 08:21 Ответить
«Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали. А дерьмо оказалось мстительным
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17.03.2022 08:24 Ответить
Надо было ему ответить, что Украина также не будет нападать на Китай... они забыли, что густую траву легче косить ...
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17.03.2022 08:24 Ответить
Косоокі виродки тиснуть руки, посміхаються на публіку, урочисто оголошують на всезагал, що "ніколи-ніколи", а подумки прораховують, як заробити на смертях українців, як отримати з цього вигоду. Їх "підтримка" дірки від бублика не варта. Останнє голосування про виключення рашки з Ради Європи, "проти" голосувпло 2 країни. Здогадайтесь, які
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17.03.2022 08:24 Ответить
На засрашку нападайте,желтомордые. Хотя это и нападением не назовешь. Приходите и берите,что надо.
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17.03.2022 08:26 Ответить
вони й так беруть:
роблять маленьких кітаьоз вдовам вбитих
в Україні
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17.03.2022 08:34 Ответить
Шановні керівники - Схід - це дуже тонке діло.
Для спілкування з ними знайдіть кращих із кращих
(може навіть екс. з-за кордону), які знають їхню специфіку
і саме головне вміють з ними розмовляти так, щоб і
"вовк був цілий і коза сита" - там є свої тонкощі.
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17.03.2022 08:26 Ответить
..мы можем приехать в Украину исключительно на тракторах.. ага
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17.03.2022 08:27 Ответить
чиста правда. розраховують що пуйло розплатиться українськими землями
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17.03.2022 08:31 Ответить
по опыту работы с китайсами могу сказать что эти людишки хуже цыган - будут врать и претворятся шлангом, особенно на расстоянии, при отсутствии прямого контакт. И будут так делать ровно до тех пор, пока их не прижмешь к стенке. У китайских менеджеров, экспортных компаний, даже есть этический кодекс, обманывать белых гайдзинов, там это поощряется на уровне топ-менеджмента.

Я не верю эти китайсам, они лгут. С Пуйом у них была договоренность, что после захвата Украины они получат доступ к нашим землям и ресурсам, но Пуйло лосаснуло тунца, и теперь им приходится выбирать из двух зол. Они знают, что после Пуйла США возьмется за Китай, и будут оттягивать этот момент как можно дольше, подкармливая чекистан.
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17.03.2022 08:27 Ответить
Педофіл бункерний без згоди Китаю нічого не робить, чуть шо зразу в Пекін летить.
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17.03.2022 08:27 Ответить
і не збрехав. воювати не буде. а от озброювати втіхаря пуцьку і накачувати баблом - це, як казала меркель, виключно економіка
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17.03.2022 08:30 Ответить
Конская башка лавров тоже один в один сказал - мы на Украину не нападали... У них одна методичка наверное...
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17.03.2022 08:30 Ответить
Доречі є українська народна казка " Кобиляча голова ", доволі противна..)
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17.03.2022 09:10 Ответить
Скажу одну вещь после общения с Китайцами и отказом вести с ними бизнес они мне в переписке написали что б на мой дом упала бомба.
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17.03.2022 08:32 Ответить
Заявив і заявив. Час покаже, чого це варте.
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17.03.2022 08:32 Ответить
Під чутким керівнитцтвом зелені подолякоботи поперли на Китай.
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17.03.2022 08:33 Ответить
Ага ***** теж так казав
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17.03.2022 09:03 Ответить
Так ще нам жовтих не вистачає
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17.03.2022 09:08 Ответить
Побачили як москалі відгребають і самі подумали-ну його на йух!
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17.03.2022 09:16 Ответить
А есть в истории факты когда кто то сказал что мы на тебя нападем перед тем как напасть? Скорее наоборот, перед нападением еще и подписывают договор о ненападении чтобы противник совсем расслабился
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17.03.2022 09:20 Ответить
Ага, так само і гітлер зі сраліним один одному брехали в 39-му - і обидва майже відразу почали точити ножі один на одного. Ось тільки гітлер встиг випередити сраліна, а сралін - обісрався в 41-му - і не встиг напасти першим. Отакі вони, "міжнародні договори", останні 100 років... Будапештський туалетний папірець - туди ж.
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17.03.2022 09:24 Ответить
Кацапи так теж казали. ******* не мішки таскати.
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17.03.2022 09:24 Ответить
 
 