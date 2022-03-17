Китай никогда не будет нападать на Украину – посол КНР на встрече во Львове
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Китай никогда не будет нападать на Украину, и будет помогать, в частности, в экономическом направлении, заверил посол КНР.
Об этом сообщил во время встречи с главой военной администрации Максимом Козыцким посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЛОГА.
"Китай и Украина – это стратегические партнеры, этот год – это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я, как Посол, могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, будем развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа", - отметил посол.
Также он сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается здесь работать.
"Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помогать вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу", - добавил Фань Сяньжун.
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НО! Хочешь мира, готовься к войне - никто не отменял.
***** пообіцяло китайцям весь врожай 2022 української пшениці.
Чалий підтвердив.
Новий голодомор тим, кого не вб'ють ?
роблять маленьких кітаьоз вдовам вбитих
в Україні
Для спілкування з ними знайдіть кращих із кращих
(може навіть екс. з-за кордону), які знають їхню специфіку
і саме головне вміють з ними розмовляти так, щоб і
"вовк був цілий і коза сита" - там є свої тонкощі.
Я не верю эти китайсам, они лгут. С Пуйом у них была договоренность, что после захвата Украины они получат доступ к нашим землям и ресурсам, но Пуйло лосаснуло тунца, и теперь им приходится выбирать из двух зол. Они знают, что после Пуйла США возьмется за Китай, и будут оттягивать этот момент как можно дольше, подкармливая чекистан.