Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска дают врагу стойкий и хорошо скоординированный отпор. Наступление российских войск застопорилось.
Об этом сообщает со ссылками на данные разведки министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Российские силы в последние дни совершили минимальный прогресс на земле, на воде и в воздухе. Они продолжают страдать от тяжелых потерь", - говорится в сообщении.
Британская разведка отмечает, что украинское сопротивление остается устойчивым и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, в частности, все крупные города, остается под контролем Украины.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
На сайте Белого дома опубликован список помощи, которое получит Украина:
800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов;
25 000 шлемов.
А вот показывать перепуганного мужика, который рассказывает про 1500 укрывшися мариупольцев - вот это настоящее *********, и за это положен немалый срок, ибо привело к гибели сразу сотни людей. Или фоткаться на Яворовском полигоне, рассказывая в говносетях, что туда съехались сотни бойцов на обучение, что привело к гибели нескольких лесятков военнослужащих, и еще больше раненых. Вот это настоящий арахамиоз головного мозга. Поэтому Ваше замечание совсем не по адресу.
Великобритания объявила о передаче Украине ПЗРК «Starstreak».
Министерство обороны Великобритании подтвердило ранее появившиеся сведения о том, что на вооружение ВСУ будут переданы переносные зенитно-ракетные комплексы «Starstreak». Точное количество комплексов, планируемых к поставкам на вооружение Украины, не называется, однако, речь может идти о 500 ПЗРК, которые способны поражать цели на высоте до 5 километров и на дистанциях до 7 километров.