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Вторжение РФ в Украину застопорилось по всем фронтам, - разведка Британии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,окупанти

Украинские войска дают врагу стойкий и хорошо скоординированный отпор. Наступление российских войск застопорилось.

Об этом сообщает со ссылками на данные разведки министерство обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах. Российские силы в последние дни совершили минимальный прогресс на земле, на воде и в воздухе. Они продолжают страдать от тяжелых потерь", - говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что украинское сопротивление остается устойчивым и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, в частности, все крупные города, остается под контролем Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия потратила больше авиационного вооружения, чем планировала, поэтому использует более старое и менее точное оружие, - Великобритания
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Топ комментарии
+58
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
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17.03.2022 09:08
+44
У Василівці вже діють партизани. Спалили БТР кацапні, забрали звідти автомати і вночі розстріляли тентовану машину на дорозі. 10 двохсотих як з куста.
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17.03.2022 09:16
+24
Що значить "вони продовжують страждати від значних втрат"? Ви чЕ? Страждає народ України. Рашисти подихають від щасття за *****-сраліна.
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17.03.2022 09:12
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Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 13800!
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17.03.2022 09:08 Ответить
У кулях.!?
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17.03.2022 09:10 Ответить
У гробах
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17.03.2022 09:12 Ответить
Завелика честь- спалені або прикопані екскаватором. . У трунах пару сотень лише.
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17.03.2022 09:15 Ответить
І то вірно
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17.03.2022 12:59 Ответить
Розкидала їх доленька: кого в мішки, кого по частинах в різні боки, кого в крематорії... Отаке воно важке життя орка...
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17.03.2022 09:12 Ответить
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17.03.2022 09:33 Ответить
Воронєжу приготуватись
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17.03.2022 10:10 Ответить
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 09:09 Ответить
Якщо не продадуть договорняками знову...
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17.03.2022 10:44 Ответить
Можно ещё парочку кацапских хенералов мочкануть,когда будут как обычно пьяные разъезжать у передовой.
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17.03.2022 09:11 Ответить
Що значить "вони продовжують страждати від значних втрат"? Ви чЕ? Страждає народ України. Рашисти подихають від щасття за *****-сраліна.
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17.03.2022 09:12 Ответить
У Василівці вже діють партизани. Спалили БТР кацапні, забрали звідти автомати і вночі розстріляли тентовану машину на дорозі. 10 двохсотих як з куста.
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17.03.2022 09:16 Ответить
а у нас этих Васильевок пол-десятка. Значит вполне может и полсотни двухсотых уже.
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17.03.2022 09:42 Ответить
то пацани.школярі партизанять..чув про це..а шо робити. до школи не треба йти а молоді кров гаряча..от і відбивають оркам мізки
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17.03.2022 10:09 Ответить
Гарні кацапи - мертві кацапи! Смерть оркам! Слава ЗСУ! ✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.03.2022 09:16 Ответить
Всі кацапа мають стати гарними.
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17.03.2022 09:17 Ответить
котлета по киевски : берешь истинно русского калдыровца. желательно живого. вспарываешь ему живот. изымаешь кишки и вместо их засыпаешь пару лопат желанной им украинской земли. полученную котлету экспортируешь на расею для прокорма рашапитеков импортозамещенно.
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17.03.2022 09:31 Ответить
У Василівці молодці! В орків має горіти земля під ногами, бо це наша українська земля!!!
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17.03.2022 09:37 Ответить
США передадут Украине военную помощь на 1 млрд долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

На сайте Белого дома опубликован список помощи, которое получит Украина:

800 зенитных комплексов Stinger;
2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
25 000 комплектов бронежилетов;
25 000 шлемов.
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17.03.2022 09:43 Ответить
Болтун - находка для шпионов...Если бы меньше ******* в сетях,у нас уже давно были-бы польские Миги...
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17.03.2022 10:30 Ответить
найбільше наперед пи..діли в АП...
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17.03.2022 10:44 Ответить
перепрошую ..зараз ОП.
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17.03.2022 10:45 Ответить
это сам байден по телеку сказал
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17.03.2022 11:02 Ответить
А у кацапов - кетайские. П*здеть в соцсетях не только вредно, но и полезно.
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17.03.2022 11:11 Ответить
а я еще расскажу и про словацкие SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14, которые они нам передают, что бы кацапы читали, и уже сейчас срали кирпичами.
А вот показывать перепуганного мужика, который рассказывает про 1500 укрывшися мариупольцев - вот это настоящее *********, и за это положен немалый срок, ибо привело к гибели сразу сотни людей. Или фоткаться на Яворовском полигоне, рассказывая в говносетях, что туда съехались сотни бойцов на обучение, что привело к гибели нескольких лесятков военнослужащих, и еще больше раненых. Вот это настоящий арахамиоз головного мозга. Поэтому Ваше замечание совсем не по адресу.
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17.03.2022 12:36 Ответить
Хороша новина.


Великобритания объявила о передаче Украине ПЗРК «Starstreak».
Министерство обороны Великобритании подтвердило ранее появившиеся сведения о том, что на вооружение ВСУ будут переданы переносные зенитно-ракетные комплексы «Starstreak». Точное количество комплексов, планируемых к поставкам на вооружение Украины, не называется, однако, речь может идти о 500 ПЗРК, которые способны поражать цели на высоте до 5 километров и на дистанциях до 7 километров.
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17.03.2022 11:06 Ответить
 
 