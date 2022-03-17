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Новости Война в Украине
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Путин лишь прикидывается, что делает попытки договориться с Киевом, - глава МИД Франции Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переговори

Россия на переговорах лишь делает попытки договариваться о прекращении войны. Следует ожидать усиления агрессивной войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Прежде всего, нужно прекращение огня. Только после этого возможны переговоры, потому что когда держат пистолет у виска - это не переговоры", - сказал Ле Дриан.

Он отметил, что ожидает ужесточения брутальной войны.

"Мы, к сожалению, видим ту же российскую логику - максималистические требования, стремление к капитуляции Украины, усложнение положения городов в осаде. Как это уже было в Грозном и Алеппо, они используют типичный набор - невыборочные бомбардировки, так называемые "гуманитарные коридоры", чтобы потом заявить, что это противник не придерживается их, и переговоры, в которых нет никакой цели, кроме притворяться переговорами", - отметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о целях войны в Украине: "Мы будем бороться за право оставаться Россией"

Он добавил, что если дойдет до применения в Украине химического оружия, во Франции не будут сомневаться, какая сторона это сделала.

"Если будет атака химическим или бактериологическим оружием, мы будем понимать, кто за этим стоит – что это Россия. Применение неконвенционных средств будет означать недопустимую эскалацию и на это потребуется "реакция без табу", в форме абсолютно масштабных и радикальных экономических санкций", – сказал Ле Дриан. Он не привел примеров таких чрезвычайных мер.

Читайте: Мои приоритеты на переговорах – завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, – Зеленский
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Топ комментарии
+32
Мсье мы это знаем сами. Поэтому ЗСУ делают свою правильную работу.
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17.03.2022 09:27
+28
Чемберлен купався в променях слави миротворця, Уїнстон Чьорчилль пророчо обсмикнув його знаменитим висловом: «Ви були поставлені перед вибором між війною і ганьбою, і ви вибрали ганьбу, але вас чекає війна». Слова виявилися пророчими. Не пройшло й року, як почалася війна, а Чемберлен, з ганьбою, покинув свій пост, поступившись ним Черчиллю.
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17.03.2022 09:28
+16
коли Фуйло таке робив з Грозним та Алєпо
чому мовчали???
Та зараз-"азабоченность"
Чекаєте коли Версаль розбомбить??
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17.03.2022 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Мсье мы это знаем сами. Поэтому ЗСУ делают свою правильную работу.
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17.03.2022 09:27 Ответить
Чемберлен купався в променях слави миротворця, Уїнстон Чьорчилль пророчо обсмикнув його знаменитим висловом: «Ви були поставлені перед вибором між війною і ганьбою, і ви вибрали ганьбу, але вас чекає війна». Слова виявилися пророчими. Не пройшло й року, як почалася війна, а Чемберлен, з ганьбою, покинув свій пост, поступившись ним Черчиллю.
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17.03.2022 09:28 Ответить
коли Фуйло таке робив з Грозним та Алєпо
чому мовчали???
Та зараз-"азабоченность"
Чекаєте коли Версаль розбомбить??
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17.03.2022 09:30 Ответить
Дійшо нарешті, ото ж , прислухайтесь до дорослих з України. Вони правду кажуть, бо знають
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17.03.2022 09:32 Ответить
автостанція чайка@pereproshuyu

уявіть, у нас ще триває війна, а хвиля виправдовування russian culture уже понеслась.
уже!

та НЕМАЄ ніякої російської культури - є лише культура покидьків, ґвалтівників, інцелів і абсолютно відбитих нелюдів.
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17.03.2022 09:32 Ответить
це 1 9 9 2 рік, хто забувся

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17.03.2022 09:35 Ответить
Газета "Замкова Гора" УНА?
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17.03.2022 10:02 Ответить
Чергове бла-бла-бла. Робіть, а не балакайте.
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17.03.2022 09:34 Ответить
Рашисткую мразь нужно давить так, чтобы россияне начали пухнуть с голода! И то, не факт, что эти покорные рабы поднимут свои головы.
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17.03.2022 09:38 Ответить
Ото ж бо…сідати за стіл з ними-себе опускати.
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17.03.2022 09:39 Ответить
Бльо, Льо Дріян, це ж ви, Франція, з 2015 по 2020 поставили ***** зброї на 152 млн євро.
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17.03.2022 09:41 Ответить
152 мільйонів євро як для зброї не так і багато але сам факт постачання після анексії криму і війни на даунбасє, гидотний...
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17.03.2022 11:51 Ответить
***** как истинному гопнику и маньяку нравится когда перед ним пресмыкаются. Его ето заводит как наркомана, которому нужна все больше и больше доза для остроты ощущений. Поетому те кто ведет с ****** переговоры делает только хуже.
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17.03.2022 09:41 Ответить
Єто стандартная логика террориста. Чем больше переговоров и уступок тем больше будет терактов.

По этой причине нормальные люди с террористами переговоры не ведут.
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17.03.2022 10:35 Ответить
Все постоянно повторяют: Путину нужно дать возможность сохранить лицо...а я считаю что уже нужно послать четкий меседж открытым текстом - возможность сохранить лицо вы утратили после обстрелов сотен гражданских объектов с детьми и стариками!!
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17.03.2022 09:56 Ответить
Там давно вже нема ліца, все ботоксом затекло, навіть мозок. Але в розвинених країнах у політиків прийнято працювати скальпелем, а не відбійним молотом, щоб руйнувати те, що треба, а не все навкруги.
Це не виправдовує багатьох їх рішень, просто треба усвідомлювати, що у них є свої інструменти, і тиснути на них, щоб вони працювали з їх допомогою, але більш активно. Що політики України, Польщі, країн Балтії і роблять. Прості рішення не завжди бувають правильними.
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17.03.2022 11:33 Ответить
Абсолютно та на 100% правда, це вже було раніше, росея не міняє свою тактику. Якій мирний договір? За цей час вони відпрацюють найкращий варіант стратегії, проведено буде мобілізацію, короче це не на нашу користь
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17.03.2022 09:58 Ответить
К сожалению он прав. Значит волна беженцев в Европу будет увеличиваться как и расходы европейских стран. А если (не дай Бог до этого дойдет) побегут из Польши и Прибалтики, тут ( в Западной Европе) будет весело!
Плата за трусость, господа европейцы!
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17.03.2022 10:03 Ответить
***** все мировое сообщество держит за лохов
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17.03.2022 10:09 Ответить
Так чому ж "цівілізоване"співтовариство на чолі з НАТО" Не спинило не путю а Асада. Президенти "миру" та "миротворці" з Європи

Малювали червоні лінії ,а потім не знали що робити ,маючи сили знищити хоча б військо агрессора.
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17.03.2022 10:15 Ответить
Із свині чоловік нігди не буде, але з чоловіка свиня ся може стати.
-західноукраїнська приказка

Влада - це наркотик. Хто спробував її хоч раз - отруєний нею назавжди. Черчіль
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17.03.2022 10:46 Ответить
Яким чином у мсьє виникла ця слушна думка? Чи він просто забув прийняти пігулки з написом "конфлікт нє імєєт воєннава рішенія"?
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17.03.2022 11:29 Ответить
 
 