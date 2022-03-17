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Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призывает союзников поставить Украине еще больше оружия для защиты страны.
Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - отметил Ринкевич.
По его словам, союзники должны предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.
"Речь идет не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения", - заметил латвийский министр.
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+18 Solomon Goodman
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+13 Rostyslav Komarnytsky
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+12 Hanka Panyanka
показать весь комментарий17.03.2022 09:51
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Це те, про що я писала кілька днів тому, і мене критикували за допис, мовляв розганяю паніку на рівному місці. І ще кілька людей гарантували, що питання буде вирішене на найвищому рівні прямо сьогодні.
Питання не вирішене. Вантажі "подвійного призначення", тобто військова волонтерка, осідають на західних рубежах.
Після запиту "де купити броніки" другий за популярністю запит - "ми купили броніки, але не можемо ввезти їх в Україну, що робити?" - Тамара Горіха Зерня
https://t.me/nuts_roses/672
Школу чи лікарню.
І поставити табличку перед ним: "Пам'ятка про воєнну агресію росії проти України"