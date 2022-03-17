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Трибунал для РФ нужно проводить в Мариуполе или Харькове, - глава МИД Латвии Ринкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ода,харків

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призывает союзников поставить Украине еще больше оружия для защиты страны.

Об этом он сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - отметил Ринкевич.

По его словам, союзники должны предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.

"Речь идет не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения", - заметил латвийский министр.

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Топ комментарии
+18
...а приговор привести в исполнение в стране,где ещё есть смертная казнь..Эти ублюдки не имеют право на жизнь
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17.03.2022 09:39
+13
Додам, що писяжними на такому трибуналі повинні бути маріупольці і харків'яни, які втратили на цій війні рідних і близьких.
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17.03.2022 09:40
+12
у нас только один выход, чтобы остановить безжалостное уничтожение нашего населения и городов - это полное уничтожение рашисткой авиации и артилерии, в ихнем случае никакое правило 1-ой трети, или 3/4 потерь не работает, только тотальное уничтожение
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17.03.2022 09:51
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Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 09:39 Ответить
В мАЦквЄ його треба проводити.
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17.03.2022 09:44 Ответить
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17.03.2022 10:02 Ответить
Можно там и там....
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17.03.2022 09:39 Ответить
...а приговор привести в исполнение в стране,где ещё есть смертная казнь..Эти ублюдки не имеют право на жизнь
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17.03.2022 09:39 Ответить
І це має бути кара на горло.
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17.03.2022 09:41 Ответить
Так вроде далеко ехать не надо искать где смертная казнь НЕ ОТМЕНЕНА - БЕЛАРУСЬ! Надо только чтобы сябры Таракана задушили, но не все законы сразу поменяли!
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17.03.2022 12:04 Ответить
Додам, що писяжними на такому трибуналі повинні бути маріупольці і харків'яни, які втратили на цій війні рідних і близьких.
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17.03.2022 09:40 Ответить
Висилица должна быть в виде латинской З.
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17.03.2022 09:45 Ответить
В маааскве и только в маааскве
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17.03.2022 09:46 Ответить
Нет, лучше в Ростове.
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17.03.2022 09:50 Ответить
у нас только один выход, чтобы остановить безжалостное уничтожение нашего населения и городов - это полное уничтожение рашисткой авиации и артилерии, в ихнем случае никакое правило 1-ой трети, или 3/4 потерь не работает, только тотальное уничтожение
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17.03.2022 09:51 Ответить
Так наче б то в мацковії збираються відмінити мораторій на смертну казнь?! То вішати тоді тільки на кладовищі в центрі мацковії біля мавзолею.
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17.03.2022 09:52 Ответить
этих убийц надо провести сначала по улицам разрушенных городов. Осудить пожизненно и потом в камере им показывать круглосуточно, то что они сделали до конца их жизни. А смертная казнь это будет слишком просто для них
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17.03.2022 09:54 Ответить
...Допомога з Ірландії була у примусовому порядку вилучена для потреб Львівської ОДА, тому що... для перетину кордону вимагали лист від ОДА.

Це те, про що я писала кілька днів тому, і мене критикували за допис, мовляв розганяю паніку на рівному місці. І ще кілька людей гарантували, що питання буде вирішене на найвищому рівні прямо сьогодні.

Питання не вирішене. Вантажі "подвійного призначення", тобто військова волонтерка, осідають на західних рубежах.

Після запиту "де купити броніки" другий за популярністю запит - "ми купили броніки, але не можемо ввезти їх в Україну, що робити?" - Тамара Горіха Зерня
https://t.me/nuts_roses/672
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17.03.2022 09:59 Ответить
Трибунал має бути скрізь.де впіймають кацапа-злочинця з путінської банди.Впіймали-ліквідували.
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17.03.2022 09:59 Ответить
в Мариуполе !!! на развалинах театра...или роддома!!!
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17.03.2022 10:10 Ответить
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17.03.2022 10:11 Ответить
Я тільки за - носами тикати кацапів у розбомблені ними Облраду, Міськураду і будівлі у центрі міста разом зі зруйнованими багатоповерхівками на Салтівці, Горизонті і інших районах міста Харкова.
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17.03.2022 10:20 Ответить
Донбасс убивал Путин , гибридно . Но население орков из Московии єто устраивало , ведь во всем виноват Степан Бандера , не ? 🤮
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17.03.2022 10:37 Ответить
Коли будемо відбудовувати міста - в кожному місті потрібно залишити 1 об'єкт розрушений.

Школу чи лікарню.

І поставити табличку перед ним: "Пам'ятка про воєнну агресію росії проти України"
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17.03.2022 10:40 Ответить
В Волновахе, под открытым небом
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17.03.2022 10:43 Ответить
Вывсеврете, это бендеровцы сами фсьо разбомбили, путин хороший, раисся фперде!
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17.03.2022 11:54 Ответить
 
 