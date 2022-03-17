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С начала войны в Украине погибли 108 детей, ранены более 120, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,діти,бомбардування

По состоянию на утро 17 марта от военных действий РФ в Украине погибли 108 детей и более 120 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 10 областях.

"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24. Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов", - говорится в сообщении.

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Также акцентируется внимание, что эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

"16 марта 2022 года оккупанты сбросили бомбу на Донецкий областной драматический театр в Мариуполе, где нашли убежище около тысячи мирных жителей, преимущественно женщин и детей. Установить точное количество жертв не удается, поскольку в Мариуполе постоянно продолжаются обстрелы. Есть информация о первых пострадавших, среди которых есть дети", – добавляют в Офисе генпрокурора.

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Также напоминается, что в Запорожской области, в результате заминирования военнослужащими страны-агрессора взорвался автомобиль с мирными жителями, в результате которого погиб 6-летний ребенок.

Автор: Анастасія Потіха
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Сергей Тарута сообщает что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало, люди живы, а завалы начали разбирать. Ждём более точную информацию.
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17.03.2022 10:15 Ответить
Слава украинским строителям. Строили бы московиты - и от в два раза лёгкой бомбы бы развалилось.
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17.03.2022 10:26 Ответить
було в новинах відразу, що у самому театрі не менше тисячі осіб, переважно жінки та діти.Тетр розвалено вщент (були фото). Питання - де тисяча жінок з дітьми???
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17.03.2022 19:48 Ответить
Обыкновенный быдлофашизм
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17.03.2022 10:24 Ответить
Як можна бути такими виродками. Хай не розповідають, що їх хтось примушує дітей вбивать. Завжди є варіанти не виконати злочинний наказ. Вони всі- колективний путін, без гідності і емпатії. Їх неможна жаліти. Єдина причина зберігати їм життя- вони теж беруть в полон наших і їх потрібно визволяти.
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17.03.2022 10:30 Ответить
..кремлевская карма- Иван Грозный - Владимир Путин и " великий русский народ",как убивали славян , так и убивают спустя 450 лет за православную веру ,чтоб заставить весь мир уважать Россию .......
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17.03.2022 20:38 Ответить
 
 