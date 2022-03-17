18 011 43
Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
личного состава - около 14000 человек,
танков ‒ 444 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1435 ед,
артиллерийских систем – 201 ед,
РСЗО - 72 ед,
средства ПВО - 43 ед,
самолетов – 86 ед,
вертолетов - 108 ед,
автомобильной техники - 864 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.
Специальная техника – 10.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+38 kuba
показать весь комментарий17.03.2022 10:43
+23 Калибан
показать весь комментарий17.03.2022 10:40
+21 экзорцист
показать весь комментарий17.03.2022 10:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Около 14 тысяч российских нацистов убиты, ранены или в плену.
Наглядно , красиво і виділено - за послідню добу 👍
Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців.
Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим" Джохар Дудаєв (с).
Доведеться поселах кузні запускати
какой танкіста бил канєц.