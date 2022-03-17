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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15308) война (46486) Генштаб ВС (4244) потери (3855)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

личного состава - около 14000 человек,

танков ‒ 444 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1435 ед,

артиллерийских систем – 201 ед,

РСЗО - 72 ед,

средства ПВО - 43 ед,

самолетов – 86 ед,

вертолетов - 108 ед,

автомобильной техники - 864 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11.

Специальная техника – 10.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+38
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17.03.2022 10:43
+23
************** вважали, що це буде « Бальшая прагулка « . Трішки помилилися . Прийшов «Аканчатєльный ******».
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17.03.2022 10:40
+21
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 14 000 !
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17.03.2022 10:47
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************** вважали, що це буде « Бальшая прагулка « . Трішки помилилися . Прийшов «Аканчатєльный ******».
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17.03.2022 10:40 Ответить
скоро посевная, удобрения очень нужны. Да и цыгане на металоломе хорошо поднимутся...
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17.03.2022 10:41 Ответить
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17.03.2022 10:43 Ответить
А вона в нього хіба була, коли він в Україну поперся?
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17.03.2022 10:45 Ответить
Над цистернами треба попрацювати маловато
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17.03.2022 10:43 Ответить
ну так из и по количеству не так много или ты думаешь что за каждым танком едет заправщик ?
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17.03.2022 10:46 Ответить
То не ті цистерни, то ешелон накрили, 60 цистерн, наливняки йдуть в колонці автотранспорта.
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17.03.2022 10:48 Ответить
На 22-й день полномасштабного вторжения российские военные потеряли 444 танка (+14 за сутки) и 1 435 боевых бронированных машин (+90), 201 артиллерийская система (+11) и 72 реактивные системы залпового огня (+2), 43 средства ПВО, 86 (+2) самолетов и 108 вертолетов, 864 авто разных видов (+45), 60 цистерн с топливом, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня, десять единиц спецтехники и 3 катера/корабля.

Около 14 тысяч российских нацистов убиты, ранены или в плену.
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17.03.2022 11:09 Ответить
А пресс-центр Генштаба ВСУ - не може подавати дані у такому вигляді ???
Наглядно , красиво і виділено - за послідню добу 👍
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17.03.2022 11:24 Ответить
"Найбільша помилка це знехтувати українцями. Порахувати українців слабкими. Образити українців. Ніколи не ображайте українців. Українці ніколи не бувають такі слабкі, як вам здається.

Не дай Всемогутній Аллах вигнати Українців або відібрати щось в українців.

Українці завжди повертаються. Українці повернуться і повернуть своє. Але коли українці повертаються, вони не вміють розрахувати силу і застосувати її пропорційно. Вони знищать все на своєму шляху. Не ображайте українців. Інакше коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живуть на цій землі будуть заздрити мертвим" Джохар Дудаєв (с).
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17.03.2022 10:45 Ответить
Він цього не казав, це фейк, нажаль.
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17.03.2022 10:46 Ответить
Только это не фейк.
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17.03.2022 10:55 Ответить
Це Дудаєв казав, що він такого не казав?
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17.03.2022 16:44 Ответить
Десь вичитала на просторах тирнету " Боюся спати лягати. - Чому? - Та щоб смерть ***** не проспати"
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17.03.2022 10:45 Ответить
14000 це вже в мішках, чи треба ще збирати і підмітати?
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17.03.2022 10:45 Ответить
наверное, посчитаны
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17.03.2022 10:48 Ответить
Прикопувати помісцю внесення добрив
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17.03.2022 10:50 Ответить
14000 - це тільки підтверджені, яких побачили. А скільки прикопаних своїми? А скільки спалених, випаруваних, розірваних на шмаття, здохлих в госпіталях? Мертвих андрофагів набагато більше.
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17.03.2022 10:52 Ответить
Нарешті гарна новина з ДНР... запрацювали печі Донецького металургічного... щоправда, сталь поки що не варять, розігрівають печі руськими Ванятками та своїми ********** загиблими
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17.03.2022 11:23 Ответить
А среди потерь рсзо считается град, который фермер на тракторе с полным боекомплектом себе во двор угнал?
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17.03.2022 10:45 Ответить
Ні,то сільгоспінветар,як і власний танк,бмп
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17.03.2022 10:48 Ответить
а його у дозвіл на зброю можна вписати ?
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17.03.2022 11:02 Ответить
Потрібен закон про вільне володіння вогнестрілом. А,так лише під копицею,або сарайчик надбудувати,але повернути на сракопердію
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17.03.2022 11:34 Ответить
Скількі ,ще сміття доведеться утилізувати...
Доведеться поселах кузні запускати
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17.03.2022 10:46 Ответить
Друга армія у світі на глиняних ногах.
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17.03.2022 10:46 Ответить
не надо относится к ним легкомысленно - у них дохренища снарядов, бомб и прочего и оч. мало мозгов и здравого смысла, это оч плохое сочетание, поэтому наша задача - молоть ихнюю авиацию и арту...
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17.03.2022 10:50 Ответить
Нажаль, так. Іржавого заліза багато ще... бомб та снарядів некерованих... тупого бидла... і цього не достатньо, щоб перемогти Україну, але достатньо, щоб зруйнувати весь схід та південь...
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17.03.2022 11:32 Ответить
Ще задача,: перероблення вибухівки на міндобрива
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17.03.2022 10:47 Ответить
бк отжали
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17.03.2022 10:47 Ответить
Як я помилявся!... Виявляється, є хороші росіяни. Їх вже більше 14 000 !
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17.03.2022 10:47 Ответить
так , але смердять
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17.03.2022 10:50 Ответить
Та вони і при житті не благоухали.
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17.03.2022 10:53 Ответить
ага ты нужен а то читешь доки убитых кацапов - боишься вызвать сотону Экзорцист нужен
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17.03.2022 10:51 Ответить
сотону із сотони не виженеш. Тут тільки Тут тільки свята вода в купі з свинцкм вголову допомагає.
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17.03.2022 10:55 Ответить
с виду КАМАЗ а на деле комплекс РЭБ Торн МДМ
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17.03.2022 11:02 Ответить
По данным разветке Британии от14 до 21 тысячи
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17.03.2022 11:04 Ответить
Сайгон красава в тв попал и пост написал 😁
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17.03.2022 10:53 Ответить
І дарага-ая не узна-аєт
какой танкіста бил канєц.
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17.03.2022 10:56 Ответить
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17.03.2022 11:01 Ответить
Пора свинособак считать не по штукам (бестолковкам), а в килограммах, в тоннах! Колбасу с свинособачатеной, уже давно на московии производят! Сами писали =)
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17.03.2022 11:21 Ответить
444 танка ≈ Курська дуга (сукупні втрати) 🔥
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17.03.2022 11:29 Ответить
Слава Україні
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17.03.2022 11:48 Ответить
 
 