Киностудия Paramount уходит с российского рынка и жертвует 1 миллион долларов на помощь Украине

Американская киностудия Paramount уходит с российского рынка. Компания выделила миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Variety.

Также читайте: "Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы

Генеральный директор студии Paramount Боб Бакиш призвал своих сотрудников помогать пострадавшим от российской агрессии.

"Как и многие из вас, я внимательно слежу за сокрушительным, неспровоцированным вторжением в Украину. Возникший в результате гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и самой России являются ужасным свидетельством", - заявил Бакиш.

Бакиш подчеркнул, что студия останавливает поставки контента Paramount Global в Россию. В частности, прекращен прокат фильмов "Затерянный город" и "Еж Соник 2". Среди прочего, издатель Simon & Schuster приостановил продажу и лицензирование прав на перевод российским издателям, а Paramount Consumer Products больше не поддерживает новые лицензионные соглашения с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Берлинский и Каннский кинофестивали не допустили российские делегации к церемониям