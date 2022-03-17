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Киностудия Paramount уходит с российского рынка и жертвует 1 миллион долларов на помощь Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

парамаунт

Американская киностудия Paramount уходит с российского рынка. Компания выделила миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Variety.

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Генеральный директор студии Paramount Боб Бакиш призвал своих сотрудников помогать пострадавшим от российской агрессии.

"Как и многие из вас, я внимательно слежу за сокрушительным, неспровоцированным вторжением в Украину. Возникший в результате гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и самой России являются ужасным свидетельством", - заявил Бакиш.

Бакиш подчеркнул, что студия останавливает поставки контента Paramount Global в Россию. В частности, прекращен прокат фильмов "Затерянный город" и "Еж Соник 2". Среди прочего, издатель Simon & Schuster приостановил продажу и лицензирование прав на перевод российским издателям, а Paramount Consumer Products больше не поддерживает новые лицензионные соглашения с Россией.

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...В ці дні американські студенти на лекціях обговорюють події в Україні та увага!! шукають українську кров в собі 😁 Дехто через три покоління українець, дехто через два, в когось троюрідний прадід українець, в когось ще хтось. Несамовито радіють, що з'єднані з нами.
Кажуть "Значить ми теж хоч трохи українці, значить ми теж такі" 💙💛

Такі часи неймовірні. Усі хотять бути українцями!

Слава Нації! 🇺🇦✊
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17.03.2022 10:41 Ответить
Зараз,я би сказав,модно бути українцем,в цій страшній війні народжується нова Україна.
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17.03.2022 10:47 Ответить
ДНК этничного украинца - самая совершенная ДНК среди национальных и расовых групп мира. Воспринимайте, как хотите, но это факт.
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17.03.2022 10:53 Ответить
Верховной раде нужно символику Z признать нацистской. И прировнять ее к свастике.
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17.03.2022 10:44 Ответить
А саму мокшандію офіційно назвати московією
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17.03.2022 10:52 Ответить
є вже у неї назва - "країна Zеro"
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17.03.2022 11:27 Ответить
Для Парамаунт це витарти на перевезення реквізиту з однієї знімальної площадки на іншу.
Але ми вдячні. God bless America
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17.03.2022 10:51 Ответить
Чекаю на новину, що студія шапіто-95 іде з ринку Мордора і жертвує суму ХХХ на допомогу Україні!
А хер вам дорогі співвітчизники, жити ж якось треба, тому не дочекаєтесь!
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17.03.2022 10:54 Ответить
Не дождьотесь!
Рабінович
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17.03.2022 11:28 Ответить
 
 