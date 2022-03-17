Киностудия Paramount уходит с российского рынка и жертвует 1 миллион долларов на помощь Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американская киностудия Paramount уходит с российского рынка. Компания выделила миллион долларов на гуманитарную помощь Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Variety.
Генеральный директор студии Paramount Боб Бакиш призвал своих сотрудников помогать пострадавшим от российской агрессии.
"Как и многие из вас, я внимательно слежу за сокрушительным, неспровоцированным вторжением в Украину. Возникший в результате гуманитарный кризис и его последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и самой России являются ужасным свидетельством", - заявил Бакиш.
Бакиш подчеркнул, что студия останавливает поставки контента Paramount Global в Россию. В частности, прекращен прокат фильмов "Затерянный город" и "Еж Соник 2". Среди прочего, издатель Simon & Schuster приостановил продажу и лицензирование прав на перевод российским издателям, а Paramount Consumer Products больше не поддерживает новые лицензионные соглашения с Россией.
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Рабінович