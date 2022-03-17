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В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член партии КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что России стоит снять санкции с Северной Кореи и выбрать путь интеграции с этой страной
Об этом заявили в КПРФ, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Тайсаева, это будет "способствовать развитию общих проектов", а Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".
"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества"
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+96 Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий17.03.2022 11:12
+49 Alex Vassago
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+33 Robin Nielsen
показать весь комментарий17.03.2022 11:12
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Ще тупіші кацапські депутати!
то буде Велика Сіверна Корея
РФія годувала КНДР.........а тепер при втраті годувальника (бо у РФ самі на ягіль перейдуть) що КНДР буде їсти.
Чи вступить КНДР у каоліцію зі злидарами чи буде шукати того хто б дав їсти.