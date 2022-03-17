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Новости За рубежом
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В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

парад,кндр

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, член партии КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что России стоит снять санкции с Северной Кореи и выбрать путь интеграции с этой страной

Об этом заявили в КПРФ, передает Цензор.НЕТ. 

По мнению Тайсаева, это будет "способствовать развитию общих проектов", а Россия и Северная Корея смогут "совместно выполнять глобальные задачи".

"КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества"

Также смотрите: "Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", – вице-спикер Госдумы РФ Кара-оол предложил усилить наказание за "оголтелые фейки". ВИДЕО

В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с Северной Кореей 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+96
верным курсом идете, товарищи
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17.03.2022 11:12
+49
Якщо це правда, то це просто ШЕДЕВР.
Це називається приїхали.
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17.03.2022 11:13
+33
Только превращения росии в пепел спасёт мир
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17.03.2022 11:12
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Зло объединяеться! Восток - Запад!
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17.03.2022 11:35 Ответить
Тупий кацапський народ!
Ще тупіші кацапські депутати!
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17.03.2022 11:39 Ответить
Ще треба дізнатися, чи ПК готова прийняти Московію до своєї коаліції світових дегенератів, там і так з харчів тільки трава та гуманітарка з Китаю, нащо їм іще мільйони голодних варварів з півночі...
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17.03.2022 11:40 Ответить
Ич-ким-ир введе війська в Владивосток. Ось і вся інтеграція.
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17.03.2022 14:31 Ответить
два урода и всемирных изгоя!
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17.03.2022 11:41 Ответить
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17.03.2022 11:44 Ответить
Людожери *********, завиваючи від болю
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17.03.2022 11:44 Ответить
погибнет корея....Путин скажет:все по-прежнему,по-плану....
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17.03.2022 11:45 Ответить
Уже предстставляю себе как на роZию вливается северокорейская экономика и роZияне ездят на северокорейских автомобилях, пользуются северокорейскими компьютерами и телефонами.
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17.03.2022 11:45 Ответить
Все фигня, главное что у них будет Чучхе.
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17.03.2022 11:58 Ответить
Говорят первым пунктом корейцев на переговорах с руSSкими было требование не называть корейцев БРАТЬЯМИ!
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17.03.2022 11:59 Ответить
коли мацкалі приєднаються до С Кореї
то буде Велика Сіверна Корея
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17.03.2022 11:59 Ответить
Рад за "братский" народ! Вам там давно место!
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17.03.2022 12:00 Ответить
сейчас толстый Ын обосрется от страха......
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17.03.2022 12:04 Ответить
100% ! Потому что через месяц пуйло пойдет войной на Сев.Корею защищать руссоязычных корейцев.
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17.03.2022 12:44 Ответить
Кто бы ещё сомневался что в нормальном обществе комуняк надо гнать в шею.
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17.03.2022 12:06 Ответить
Ну тот путь войны выбрали дыбилы!КНР делать нужно было!дыбилы!
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17.03.2022 12:08 Ответить
Нет покоя ********!
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17.03.2022 12:10 Ответить
На Московії наступить свій чухче, і історія з часом почне рахуватися з народження великого вилупка хутіна
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17.03.2022 12:35 Ответить
Зі смерті*
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17.03.2022 12:42 Ответить
Тобто включити росію до складу Північної Кореї?
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17.03.2022 13:25 Ответить
Корейці відмовлять. Їм не потрібен "старший брат".
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17.03.2022 14:24 Ответить
Оце логічно, так. Більш вже нема з ким )
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17.03.2022 14:33 Ответить
Цікаво інше! Китай для РФ "брат" (до певного моменту) але КНДР їй дорожче обходилась.
РФія годувала КНДР.........а тепер при втраті годувальника (бо у РФ самі на ягіль перейдуть) що КНДР буде їсти.
Чи вступить КНДР у каоліцію зі злидарами чи буде шукати того хто б дав їсти.
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17.03.2022 15:14 Ответить
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