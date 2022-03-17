Зеленский в Бундестаге упрекнул Германию за промедление со вступлением Украины в ЕС: Для вас это политика, а на самом деле это камни для новой стены, разделяющей Европу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия частично причастна к строительству новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.
Об этом он заявил 17 марта в выступлении перед депутатами немецкого Бундестага, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Президент начал свое выступление с упреков в том, что в Германии многие игроки не хотят ограничивать Россию так, как того требует ситуация.
"Обращаюсь к вам после трех недель полномасштабного вторжения. После того, как погибли тысячи украинцев... После того, как мы увидели, сколько связей ваши компании оставили с Россией, с государством, которое использует вас и другие страны, чтобы финансировать войну", – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Германия, ранее выступавшая против быстрой интеграции Украины с западным миром, несет часть ответственности за подталкивание к нападению.
"Когда мы спрашивали вас – что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, слышали в ответ – такого решения на столе нет и не будет. И вы затягиваете и сейчас вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Для вас это политика. А на самом деле это камни, камни для новой стены (разделяющей Европу)", - пояснил президент.
Владимир Зеленский, однако, подчеркнул, что в Германии есть политики, которые понимают, что происходит.
"Я благодарен немецкому бизнесу, который поставил мораль выше экономики. Благодарен политикам, которые между деньгами России и смертями детей выбирают жизнь... Тем знающим, что Украина будет в Евросоюзе", - заявил он.
Зеленский также призвал канцлера Шольца "разрушить стоящую сейчас в Европе стену".
Пожалуйста, подождите...
"Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться. Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя - и, таким образом, безопасность Европы - но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.
От ДБР - призначення, клістрони, стугни, пашинський,.. **** ж, за таке сьогодні розстрілювати треба, а йому падлі Європа винна...
Казочками про корупцію в Україні Захід камуфлював небажання реально співпрацювати з Україною із-за свого жаху перед рашкою.
Що за люди...
Та в тій же НІмеччині і Франції вона є. Навіть на самому вищому рівні. Бізнес х рашкою псля 2014-го - тому доказ
Не пригадаєте в якій країні перша особа держави після завершення каденції пішла на службу у кремль? В Україні був один, і той втік та переховується на параші. А німецький канцлер не тільки служить кремлівському фашисту-терористу, а й має повагу і вплив на керівництво та політиків Німеччини.
теперь и на украинцев попашете. Вам не привыкать. Мы ж не хуже. Такие же беженцы.
И прав поболе имеем. А вам за то что строили СП2 когда мы кричали, что не взяли нас в НАТО,
придется вот так платить. За свою тупость.
95% Східної німетчини це діти бувших військових, які лизали мацкальські чоботи під час окупації та діти КГБешних ШТАЗІ котрі підозрювали усіх у всьому, а остальна наволош ШВАБСЬКОГО БУНДЕСТАГО це ті котрі накрали грошей при окупації СССР і котрих купили ФСБешники призначив деректорами та топ менеджерами у НАФТО та ГАЗОгонах, руснафти та газпрому...!!!
Східні ШВАБИ це зрадники НІМЕЧЧИНИ і німецького НАРОДУ народжені після ГВАЛТУВАННЯ у 1945 році з мацкальськими генами...!!!
Ці гандони навіть бояться іздити в західну німетчину бо їх там можуть легко пристрілити, а поліція все списує на розбірки руської мафії, яка себе почуває в БЕРЛІНІ краще ніж в росії...!!!
У НІМЕЧЧИНІ вийшла книга "Про звірства радянсьбких солдат, які галтували дітей"
http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?fbclid=*************************************************************
Кулеба скромно не називає країну, але й так зрозуміло, що це Німеччина.
"У перший день війни, 24 лютого, посол України в одній дуже впливовій європейській державі сидів у кабінеті державного секретаря одного міністерства і сказав: "Допоможіть нам, війна почалася. Допоможіть ось з цим та оцим". Той йому співчутливо посміхнувся в обличчя і відповів: "Дорогий мій, давайте відверто, навіщо вам допомагати, якщо максимум через 48 годин усе буде скінчено і настане нова реальність". Це конкретний епізод, який мав місце в надзвичайно впливовій країні ЄС", - сказав Кулеба. https://censor.net/ua/n3325722
Мої всі воюють, онук, зять, племінник навіть з-за кордону приїхав захищати українську землю. А в Німеччині у мене є знайома, точно така як ти. Її батьки прєданні комуняки, а як тільки совок почав валитись, то вона знайшла якогось німця, втекла в Німеччину, а тепер розказує, що "нада с расієй дружіть, штоби бить сільнимі".
и если бы германия не проводила тупую политику умиротвоерния агрессора и заглядывания в очко путину после оккупации крыма, то такого бы ужаса сегодня не было бы.
Даже ваш хабек это признал.
а вы судя по риторике, или бывший кацап или еврей.
Они плохо кончили. Учись на чужих ошибках, кормилец хреновю
До войны именно мы европу кормили
p.s. *лядь, как уже достали эти импортные из германий, канад, израилев, штатов... сидят, ****, в тепле и от не*уй делать гадят здесь. Хорошо, плохо... мы без сопливых разберемся.