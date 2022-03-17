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США активно делятся разведданными с Украиной, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пентагон

Соединенные Штаты активно делятся разведывательной информацией с Украиной, заявил в Брюсселе на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель Пентагона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Мы совершенно точно делимся, мы активно делимся информацией и разведданными с украинцами, которые, по нашему мнению, могут быть полезны им в их борьбе, каждый день", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

"И под полезной (информацией) я имею в виду реально полезную", - добавил он, не прибегая к деталям.

Имя высокопоставленного представителя Пентагона по условиям брифинга не указывается. Текст брифинга размещен на сайте Минобороны США.

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17.03.2022 11:34 Ответить
Всем миром будем быть русскую фашистскую нечесть
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17.03.2022 11:35 Ответить
Главное, чтобы эти столь нужные нам сведения, сразу же не утекали к бункерному. А то многовато у нас подозрительных персонажей в руководстве и что-то давненько шпионов не ловили в их стройных рядах
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17.03.2022 11:39 Ответить
пох - судячи з останнього виступу бункерного, то він навіть підтасовані доклади в папочках вже не читає - всю інфу про війну бере від скабєєвої та соловйова
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17.03.2022 11:51 Ответить
А дєрьмак, татаров і дємченко діляться своїми розвідданими з рашистами.
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17.03.2022 11:40 Ответить
а якого демченко вбито?
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17.03.2022 11:43 Ответить
По ценности, разведданные не уступают байрактарам.., так, что респект нашим союзникам..!!
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17.03.2022 12:01 Ответить
 
 