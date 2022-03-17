Власти Закарпатья получили 500 заявок на релокацию бизнеса, 120 предприятий переедут в ближайшее время
Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине
С момента запуска программы по перемещению предприятий и бизнесов с территорий, где ведутся активные боевые действия, власти Закарпатской области получили 500 заявок. В ближайшее время 120 предприятий уже переедут в Закарпатье.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram, передает Цезнор.НЕТ.
По словам Микиты, программа релокации бизнеса – это часть масштабной поддержки экономики страны в условиях войны, к чему призвал Президент Владимир Зеленский.
"Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях", – подчеркнул он.
Властями Закарпатья было создано отдельное подразделение для разработки условий перемещения бизнеса, а результат превысил возможные ожидания.
В частности, сотни компаний проявили заинтересованность перенести бизнес, а некоторые предприятия уже приступили к работе на территории региона.
"Результат: 500 полученных заявок; 300 предприятий, с которыми прямая и устойчивая коммуникация; 120 предприятий приняли решение о релокации в Закарпатье; 4 предприятия уже активно функционируют в области с возобновлением своей уставной деятельности", - рассказал глава областной военной администрации. Микита отметил, что Закарпатье продемонстрировало лучшие показатели в Украине.
"Благодарю представителей бизнеса за доверие, а команду – за самоотверженность и профессионализм. Двигаемся дальше. Так победим!", – написал он.
Пожалуйста, подождите...
войну ведь ***** планировал давно
А то в Закарпатье разные местные князькитипа главного врача Квитки Полонины Ганинца ставят палки в колёса инвестиций , все хотят снимать сливки с инвесторов сами