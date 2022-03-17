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Власти Закарпатья получили 500 заявок на релокацию бизнеса, 120 предприятий переедут в ближайшее время

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

микита

С момента запуска программы по перемещению предприятий и бизнесов с территорий, где ведутся активные боевые действия, власти Закарпатской области получили 500 заявок. В ближайшее время 120 предприятий уже переедут в Закарпатье.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram, передает Цезнор.НЕТ.

По словам Микиты, программа релокации бизнеса – это часть масштабной поддержки экономики страны в условиях войны, к чему призвал Президент Владимир Зеленский.

"Недавно глава государства отметил, что пока народ защищается, должна сохраняться и восстанавливаться экономика. Настолько, насколько это возможно в сложных условиях", – подчеркнул он.

Властями Закарпатья было создано отдельное подразделение для разработки условий перемещения бизнеса, а результат превысил возможные ожидания.

В частности, сотни компаний проявили заинтересованность перенести бизнес, а некоторые предприятия уже приступили к работе на территории региона.

"Результат: 500 полученных заявок; 300 предприятий, с которыми прямая и устойчивая коммуникация; 120 предприятий приняли решение о релокации в Закарпатье; 4 предприятия уже активно функционируют в области с возобновлением своей уставной деятельности", - рассказал глава областной военной администрации. Микита отметил, что Закарпатье продемонстрировало лучшие показатели в Украине.

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"Благодарю представителей бизнеса за доверие, а команду – за самоотверженность и профессионализм. Двигаемся дальше. Так победим!", – написал он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+1
Зосередили весь бізнес коло великих міст, тупаки, мотивуючи усе логістикою))) а нові заводи впк на сході України це взагалі візитка недоумкової влади...
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17.03.2022 11:55
+1
Ну если будут содействовать.
А то в Закарпатье разные местные князькитипа главного врача Квитки Полонины Ганинца ставят палки в колёса инвестиций , все хотят снимать сливки с инвесторов сами
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17.03.2022 11:55
+1
тут не можу не погодитись ! а , Микитка перший серед них - виконує "програму" президента!
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17.03.2022 11:58
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Зосередили весь бізнес коло великих міст, тупаки, мотивуючи усе логістикою))) а нові заводи впк на сході України це взагалі візитка недоумкової влади...
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17.03.2022 11:55 Ответить
А хорошие дороги вдоль восточной границы ? Сколько денег закопали
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17.03.2022 12:00 Ответить
100% Наші знайомі продавали там спадок, таких доріг і такої кількості світлофорів аж до фронту не бачили при янеку...
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17.03.2022 12:11 Ответить
Строили оккупантам
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17.03.2022 12:29 Ответить
Надо посадить тех , кто спустил украинские налоги на дороги вдоль восточной границы
войну ведь ***** планировал давно
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17.03.2022 12:30 Ответить
Це вже питання до "владимира победоноссца" та його будівництва...
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17.03.2022 14:17 Ответить
Ну если будут содействовать.
А то в Закарпатье разные местные князькитипа главного врача Квитки Полонины Ганинца ставят палки в колёса инвестиций , все хотят снимать сливки с инвесторов сами
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17.03.2022 11:55 Ответить
А банда балог ліпша? або у вас, мадярко, амнезія?))
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17.03.2022 11:57 Ответить
Именно и Балоги тоже мешают инвесторам . Все там не дают людям жить и работать спокойно
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17.03.2022 11:59 Ответить
тут не можу не погодитись ! а , Микитка перший серед них - виконує "програму" президента!
показать весь комментарий
17.03.2022 11:58 Ответить
 
 