РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5105 посетителей онлайн
Новости За рубежом
36 218 41
Босния (78) НАТО (8911) Россия (91187) угрозы (831)

Россия пригрозила Боснии украинским сценарием: "На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

босния

Посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил, что БиГ имеет право решать, быть членом НАТО, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую возможность.

Об этом он сказал в эфире боснийского телеканала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать", – заявил Калабухов.

Он отметил, что не думает, что "в какой-то фантазии, в какой-то реальности БиГ становится членом НАТО", потому что в стране "нет консенсуса, и БиГ не будет так легко принять решение при этих обстоятельствах".

По словам посла РФ, пока у России нет плана действий по БиГ, и Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию".

Также читайте: Евросоюз, США и Британия предостерегли Республику Сербскую от выхода из госучреждений Боснии и Герцеговины

Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ в БиГ.

"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ", - которые он выразил, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, подчеркнул Комшич. "Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины", - подчеркнул глава Президиума БиГ.

Комшич отметил, что решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения на Боснию и Герцеговину.

"Как глава Президиума БиГ я обязан осудить и отвергнуть угрозы, являющиеся не только угрозой Боснии и Герцеговине, но и угрозой мира и стабильности на Западных Балканах", – сказал Комшич.

Также читайте: Чрезвычайный саммит НАТО рассмотрит реформу системы обороны, - Столтенберг

Босния и Герцеговина была приглашена НАТО присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в 2010 году.

В то же время, сербская часть БиГ, Республика Сербская, в 2017 году провозгласила свой военный нейтралитет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+85
ти спочатку з України щось виведи живого з свого війська, пригрожувальщик недохромосомний
показать весь комментарий
17.03.2022 12:00
+50
Босняки, чистіть кулемети і ховайте унітази.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:01
+45
Не бійтеся майбутнього. Вдивляйтеся в нього, не обманюйтесь на його рахунок, але й не бійтеся. Вчора я піднявся на капітанський місток і побачив величезні, як гори, хвилі і ніс корабля, який впевнено їх різав. І я запитав себе, чому корабель перемагає хвилі, хоча їх так багато, а він один? І зрозумів - причина в тому, що у корабля є мета, а у хвиль - ні. Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо.

- Черчіль

У нашого корабля є мета - це вільна і квітуча Україна.

а інший корабель уже свій шлях вибрав...
показать весь комментарий
17.03.2022 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти спочатку з України щось виведи живого з свого війська, пригрожувальщик недохромосомний
показать весь комментарий
17.03.2022 12:00 Ответить
Росіяни поважають силу, військова слабкість - ось, що завжди викликає у них презирство. - Черчіль
показать весь комментарий
17.03.2022 12:07 Ответить
Ошибочка, гражданка. Во-первых - Черчилль такого не говорил, а во-вторых - рузгие ничего и никого не уважают вообще, поскольку в массе - это холопы. А холопы боятся - кнута, барина, чичена. Боятся, но всегда готовы предать и продать. Уважалки в их бошках не передусмотрено. Не в ту сторону вбрасываете, милочка.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:15 Ответить
Помиляєтесь - почитайте Фултонську промову Уінстона Черчиля
показать весь комментарий
17.03.2022 12:38 Ответить
Мадам, вы в английским, очевидно, не того и употребили "промову" с какого то руского авноресурса. Попробуйте по паре слов в день, свинья -pig, собака - dog. Через пару лет сможете че то и сама читнуть.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:49 Ответить
ну то есть, у них теперь есть повод самих себя презирать
показать весь комментарий
17.03.2022 12:19 Ответить
Не бійтеся майбутнього. Вдивляйтеся в нього, не обманюйтесь на його рахунок, але й не бійтеся. Вчора я піднявся на капітанський місток і побачив величезні, як гори, хвилі і ніс корабля, який впевнено їх різав. І я запитав себе, чому корабель перемагає хвилі, хоча їх так багато, а він один? І зрозумів - причина в тому, що у корабля є мета, а у хвиль - ні. Якщо у нас є мета, ми завжди прийдемо туди, куди хочемо.

- Черчіль

У нашого корабля є мета - це вільна і квітуча Україна.

а інший корабель уже свій шлях вибрав...
показать весь комментарий
17.03.2022 12:01 Ответить
Чудово.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:08 Ответить
Красівоє.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:54 Ответить
Босняки, чистіть кулемети і ховайте унітази.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:01 Ответить
НАТО сцiкнули в штанцi.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:01 Ответить
вот когда по стране агрессору будут наносить ответные удары? А то им на чужой территории воевать понравилось.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:02 Ответить
Какие они долбонутые, это уму непостижимо. Одной ногой в могиле, но угрожают. Ну Северная Корея, понятно
показать весь комментарий
17.03.2022 12:02 Ответить
отравленное население не понимает что такое война и готовы терпеть любые лишения, может санкции еще не совсем дошли
показать весь комментарий
17.03.2022 12:04 Ответить
Не факт, что санкции дойдут. По крайней мере не сразу.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:10 Ответить
І калобухий наслухався скабєєву, дипломат, а інфу бере з ТВ. І призвище його - бухе гівно.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:02 Ответить
Ссикуни, надо було слати посла за кораблем! А не засуджувати. Невже вони не бачать, що із себе представляє параша?!
показать весь комментарий
17.03.2022 12:03 Ответить
Штирить кацапоїдних, не по детЦкі. А рога ж то вже обламуються
показать весь комментарий
17.03.2022 12:03 Ответить
Только Калабухов может нести такой бред. Фамилия обязывает. А если по делу, то что вы показать можете? Горелое мясо рабссейских солдат?
показать весь комментарий
17.03.2022 12:04 Ответить
рф давка за сахар https://t.me/operativnoZSU/14023
показать весь комментарий
17.03.2022 12:05 Ответить
- Отдай, дура! Моя кура!
- Не отдам! Сама ты дура.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:25 Ответить
Санкций мало,пишут что кацапы выплатили и удадолсь избежать дефолта "Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении министерства"
показать весь комментарий
17.03.2022 12:07 Ответить
Ага, - виплатили вони. Але виплата була здійснена в рублях. )))
показать весь комментарий
17.03.2022 12:11 Ответить
ага, выплатили рублями вместо долларов. хрен кто их платеж примет
показать весь комментарий
17.03.2022 12:13 Ответить
Э неет ,это не вы а вам в Украине показали и ещё покажут ...
показать весь комментарий
17.03.2022 12:09 Ответить
а европа тем временем запретила небо над УКРАИНОЙ закрывать! ***** не дремлет
показать весь комментарий
17.03.2022 12:09 Ответить
А який приклад з України навели московські нацисти, запропонували щоб їх ще й босняки віджарили?
показать весь комментарий
17.03.2022 12:12 Ответить
кацапы орды свои через венгрию будут заводить наверное?
показать весь комментарий
17.03.2022 12:14 Ответить
З кораблів в Чорному морі ракетами обстрілювати суть.
Навряд ППО Румунії та Сербії буде їх збивати
показать весь комментарий
17.03.2022 12:19 Ответить
хорошие сапоги, знач нада брать!
показать весь комментарий
17.03.2022 12:18 Ответить
Оставшимися 3мя "калибрами" ударят? ********! Высылайте их посла *****!
показать весь комментарий
17.03.2022 12:21 Ответить
Это уж точно по кацапски. Самы в лаптях и по локоть в говне. Но чирикает... А когда БиГ войдёт в НАТО, тогда что? Пойдёт в большой поход их освободить?
показать весь комментарий
17.03.2022 12:28 Ответить
Надо всем странам, что не в НАТО объединиться и ввиду особой опасности военных преступников ********** провести его демилитаризацию.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:29 Ответить
До Боснии им просто не добраться....
показать весь комментарий
17.03.2022 12:34 Ответить
Валить пора этих российских послов в Европе, обнаглели.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:37 Ответить
Валить не валить, а ******** побить не мешало бы.
показать весь комментарий
17.03.2022 12:45 Ответить
показать весь комментарий
17.03.2022 12:46 Ответить
що вони очікують? вгробити рештки своєї армії? бо та, що вже в Україні щось несильно результативна, а я би навіть написав майже провальна!
показать весь комментарий
17.03.2022 13:55 Ответить
Значить БіГ треба пошвидше вступити в нато. Поки росія не встигла напасти.
показать весь комментарий
17.03.2022 15:07 Ответить
Виходить, такі рішення , як вступ до нато, треба робити скрито від росії.
І переговори з нато потрібно вести таємно.
І голосування про прийом країни в нато треба проводити таємно.
Потім просто оголошувати, що країна вступила в нато.
показать весь комментарий
17.03.2022 15:10 Ответить
 
 