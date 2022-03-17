Тактика РФ в Украине: позиционные бои, котлы для мирных граждан и прицельные удары по укрытиям, - Подоляк

Тактика войны РФ против Украины заключается в прицельных ударах по объектам укрытия людей, затягивании решений по гуманитарным вопросам и попыткам спровоцировать внутренние конфликты, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

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