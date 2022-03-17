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Тактика РФ в Украине: позиционные бои, котлы для мирных граждан и прицельные удары по укрытиям, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Тактика войны РФ против Украины заключается в прицельных ударах по объектам укрытия людей, затягивании решений по гуманитарным вопросам и попыткам спровоцировать внутренние конфликты, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
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"Мирна угода" є подарунком для Росії - ексміністр закордонних справ, член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна" Володимир Огризко
«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?
«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити. Чим багато хто там і скористається. Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія? Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу? А де, до речі, наші «нейтральні чернетки»?
А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянтський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?
Володимир Огризко, Надзвичайний і повноважний посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр), член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна".
Егеж, мабуть артилерія у ОПешних припизків - це все що складніше за калаш