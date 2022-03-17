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Тактика РФ в Украине: позиционные бои, котлы для мирных граждан и прицельные удары по укрытиям, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

подоляк

Тактика войны РФ против Украины заключается в прицельных ударах по объектам укрытия людей, затягивании решений по гуманитарным вопросам и попыткам спровоцировать внутренние конфликты, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Financial Times опубликовала черновик запроса российской стороны. У Украины свои позиции, - Подоляк
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щось занадто багато подоляка стало
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17.03.2022 12:24 Ответить
"Казани"? Так і сказав? *******... Ох Подоляк, от нах би ти взагалі потрібен. І ти і твій шеф Єрмак.
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17.03.2022 12:28 Ответить
мля-я, казани, це яку освіту потрібно мати, щоб таке ляпнути. В армійській лексиці слово КОТЕЛ (оточення) не переводииься як КАЗАН. Припиняйте користуватися Гугл-перевідником
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17.03.2022 12:37 Ответить
А тактика подляка сидіти в добре захищеному Києві і повторювати мантру,що ми вже перемогли?
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17.03.2022 12:43 Ответить
він говорить те що люди хочуть почути.Словоблуд він.
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17.03.2022 12:46 Ответить
насправді тактика орків очевидна, на територіях Харківщини,Чернігівщини, Сумщини та Київщини створити відтягування сил ЗСУ на захист територій.....а в той же час вести планомірно захват територій луганщини, донеччини та Херсонщини....таким чином встановити свій кордон по адмін кордону Луганської, Донецбкої та Херсонській області. Забезпечивши возєднання цих територій з РФ та Кримом....коли паде Маріуполь, буде досгнето мету і тоді на перемовинах буде здано території, та кінець війни без Донецької, Луганської та Херсонської облестей.........можливо ще Миколаїв та Одеса щоб замкнути з придністровям. Так шо ні Київ ні Суми ні Черігів, ні Харків їм на разі не потрібні, це напруга і відволікання, ці території можуть бути в плані раши на наступні 8 років
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17.03.2022 13:13 Ответить
Рух Опору Капітуляції

"Мирна угода" є подарунком для Росії - ексміністр закордонних справ, член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна" Володимир Огризко

«Мирна угода», крім пункту про припинення вогню після вигнання ворога з території України, є подарунком для росії. Це прощення злочинців, фактична відмова від Криму і Донбасу, від самостійної зовнішньої політики. А що взамін? Порожні «гарантії» росії?

«Мирна угода» на тлі безпрецедентних санцій проти росії - це запрошення Заходу їх швиденько відмінити. Чим багато хто там і скористається. Так нам потрібна ослаблена чи агресивна росія? Ми за перемогу чи капітуляцію під виглядом компромісу? А де, до речі, наші «нейтральні чернетки»?

А як сприймають країну, яка однією рукою просить зброю бити ворога, а іншою хоче підписати з ним капітулянтський мир? Чому ми під час війни ведемо переговори з ворогом, але не залучаємо до них своїх союзників? Боюсь, що не хочуть не вони. Скоріш за все, не хоче влада. Чому?

Володимир Огризко, Надзвичайний і повноважний посол України, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр), член Стратегічної Ради Руху Опору "Вільна Україна".
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17.03.2022 13:23 Ответить
до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал"

Егеж, мабуть артилерія у ОПешних припизків - це все що складніше за калаш
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20.03.2022 13:53 Ответить
 
 