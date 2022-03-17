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В Дергачах в Харьковской области не прекращаются обстрелы РФ: трое погибших, пятеро раненых, разрушены дома, - мэр Задоренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

На территории Дергачевской тергромады Харьковской области продолжаются боевые действия, известно по меньшей мере о трех погибших и пятерых раненых жителях.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Дергачев Вячеслав Задоренко, передает Цензор.НЕТ.

На территории общины продолжаются боевые действия, из-за которых страдает местное население. В течение суток 16 марта оккупационная армия интенсивно обстреливала жилые кварталы поселка Слатино.

Двое слатинчан погибли, еще пятеро получили тяжелые ранения. Под вечер активизировались обстрелы Дергачей, в результате которых разрушены несколько частных домов. Есть информация, по меньшей мере, об одном погибшем в городе. Некоторые скрывавшиеся в подвалах люди оказались под завалами. Работники ГСЧС сейчас осуществляют меры по спасению этих лиц и ликвидации последствий вражеских бомбардировок", - написал Задоренко.

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Твари кацапские
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17.03.2022 12:41 Ответить
Чи є в світі щось паскудніше,брихливіше і підліше ніж ця проклята рашиська росія ?
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17.03.2022 12:59 Ответить
 
 