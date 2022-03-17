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Новости Война в Украине
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Оккупанты уже украли украинской воды на сумму почти 620 млн грн, - Госэкоинспекция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вода

Страна-агрессор Россия с начала вторжения в Украину незаконно получила воды на сумму 620 млн. грн. Это произошло за счет оккупации гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала (Херсонская обл.) и направления воды в оккупированный полуостров Крым.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция, сообщает Цензор.НЕТ.

27 февраля разрушена временная дамба, которая ограничивала подачу воды в оккупированный Крым, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

"В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки). Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки. Следовательно, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн гривен", - сообщили в Госэкоинспекции.

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Топ комментарии
+26
****, тільки пару днів назад нам брехали,що вода в крим не йде,бо її потрібно перекачувати а насоси не працюють і не запрацюють ніколи!!!
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17.03.2022 13:00
+17
Компенсируют... Ага . Юкос , МН 17 , Грузия , Абхазия , Крым , Донбасс , ... и много рососия компенсировала ? Сейчас слюной давятся на замороженные деньги рососии . Замороженные не значит конфискованные и переданные Украине . Есть опасность что подпишут зеленые что то с рососией и будет все как всегда .
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17.03.2022 12:54
+15
Вони багато що вкрали.
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17.03.2022 12:43
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Вони багато що вкрали.
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17.03.2022 12:43 Ответить
Металлом от руцких все компенсирует.
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17.03.2022 12:43 Ответить
Компенсируют... Ага . Юкос , МН 17 , Грузия , Абхазия , Крым , Донбасс , ... и много рососия компенсировала ? Сейчас слюной давятся на замороженные деньги рососии . Замороженные не значит конфискованные и переданные Украине . Есть опасность что подпишут зеленые что то с рососией и будет все как всегда .
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17.03.2022 12:54 Ответить
Газом и нефтью репарации будут отдавать. Все равно других получателей не будет через пару месяцев. Трубы уже есть, пусть качают в счет репараций.
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17.03.2022 14:04 Ответить
у меня такое странное ощущение, рассмотрим чисто факты, без оценок - имеет ли Россия легитимное право требовать, и насколько порядочно поступил "запад" и т.д. Я вот слушаю Арестовича, мол Украина отказалась от НАТО... Украина не могла отказаться от НАТО, хотя бы потому что именно НАТО держало Украину на дистанции, ограничиваясь обещаниями когда-то каким-то образом принять Украину и не более того. С другой стороны Россия требовала от Украины отказаться от движения в сторону НАТО. Исходя из разговора Арестовича, Украина с этим требованием готова согласиться... Тогда вопрос - а что, для этого нужны были такие жертвы и разрушения?! Ведь и до войны было ясно что в ближайшем будущем НАТО Украину не примет. В чем победа Украины? В том что Путин не смог посадить своего человека в Киеве?! А может до войны стоило декларировать отказ от НАТО? А управление тех или иных территорий под международным управлением или вообще непонятная "Кипрская" модель - ну управляется Турцией но никто не признает и т.д. И что? Каким образом это может устроить Украину?! Еще непонятно о каких территориях речь, уйдет ли Россия на довоенные позиции или оставит за собой все территории которые контролирует на данный момент? Хорошо, там из Харкова, Сумм и т.д. выйдут, но а что по восточному и южному направлениях? "Победа" Украины в данном случае напоминает "победу" Грузии в 2008-м - мол Путин не смог установить свою власть в Тбилиси, мы показали всему миру какой Путин урод и вот она, "победа" Грузии (?!). Не слишком ли многим пожертвовала Украина для такой "победы" чтобы показать всему миру что Путин голый? Ценой стольких разрушений, стольких жертв, отказ от НАТО и еще надо надеется что Россия отойдут на позиции предшествовавшему агрессии (опять же из примера Грузии, несмотря на подписание "мирного" соглашения, Россия не только не отошла на доконфликтные позиции, но и прибрала к рукам половину Цхинвальского региона, где вообще не было конфликта никогда, и Кодорское ущелье, который Грузия контролировала с 90-х по 2008 год, с признанием независимости Цхинвали и Сухуми и соответственно размещения там военного контингента без ограничений. Точно также из "финляндской" войны СССР ушел не с пустыми руками). Так объясните мне, где во всем этом "победа" Украины, кроме того факта что в военном плане Россия не смогла захватить всю Украину и довольствуется "скудными" территориальными приобретениями. Можно конечно догадываться что и водоснабжение Крыма в полном объеме возьмет на себя Украина, и численность войск ограничит, и военное сотрудничество с другими странами, читай получит ограниченный суверенитет... Не знаю, я не вижу победы Украины, кроме как чисто позиционных успехов в военной фазе конфликта в форме нанесения большого урона противника
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17.03.2022 14:29 Ответить
Русский корабль идинах
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18.03.2022 01:16 Ответить
Сахарный апокалипсис на россии.
Видео - https://youtube.com/shorts/sYkmyS1Up68
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17.03.2022 12:44 Ответить
А в водичку нельзя , какого-то аммиака,цианида пару цистерн добавить,чтоб с аппетитом заходила
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17.03.2022 12:44 Ответить
ні, отруювати Дніпро не можна - для своїх потрібна чиста вода.
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17.03.2022 12:58 Ответить
В СВОЙ, украинский Крым?!
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17.03.2022 13:25 Ответить
Там окупанти!!! А окупантiв треба знищувати!!!!
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17.03.2022 14:14 Ответить
И как потом будете цианиды убирать, думайте что пишете!
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17.03.2022 16:00 Ответить
Цензор так скромно просить допомоги.
Навряд чи багато навіть подивилось.
Статтю напишіть і вставте її зверху.
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17.03.2022 12:47 Ответить
Якщо це так, то вони не тільки воду крадуть, а й електроенергію, здається вода з Дніпра самопливом у Крим не тече, її потрібно перекачувати.
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17.03.2022 12:54 Ответить
Перекачивают уже в самом Крыму.
Я в детстве на такой станции сдядькой дежурил.
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17.03.2022 12:59 Ответить
ніт! перекачивают и там и там. это по карте кажется что Кырым ниже. а по рельеф местности нужно только моторами - самотеком не дойдет.

гораздо прагматичней у лаптях да коромыслами носитт. и напевать ЭХ дубинушка ухнем
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17.03.2022 13:01 Ответить
Хтось збирався вмерти за Крим, передумав вже?
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17.03.2022 12:59 Ответить
Так воно ж сьогодні херой TV
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17.03.2022 13:03 Ответить
это ворье пожизни
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17.03.2022 13:00 Ответить
****, тільки пару днів назад нам брехали,що вода в крим не йде,бо її потрібно перекачувати а насоси не працюють і не запрацюють ніколи!!!
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17.03.2022 13:00 Ответить
брешут
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17.03.2022 13:23 Ответить
400 замороженных ярдов ждут своего часа)
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17.03.2022 13:02 Ответить
Зе подпишет мирные соглашения, бабло разморозят
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17.03.2022 13:22 Ответить
*** ты угадал =)
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17.03.2022 13:27 Ответить
Надеюсь.
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17.03.2022 13:40 Ответить
Каждому украинцу придётся взять по 5 кацапских рабов вместе предыдущих двух.
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17.03.2022 13:05 Ответить
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17.03.2022 15:03 Ответить
Ну как бы его освободить должны, может ещё и наградить тех, кто заранее к посевной воду подал в украинский Крым?
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17.03.2022 13:27 Ответить
Тепер росіяни на сотні років будуть нести клеймо нацистів і фашистів... Будемо їх вбивати всюди ми і радіти з того.
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17.03.2022 13:33 Ответить
яка різниця, все одно скоро доведеться відновити постачання води (після деокупації)
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17.03.2022 13:34 Ответить
Треба канал почистити та підремонтувати.
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17.03.2022 14:44 Ответить
https://youtu.be/3RzjeM-xdmE
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17.03.2022 13:35 Ответить
Нехай зрошують. Нам потрібен квітучий Крим. Ще цього року він повернеться в Україну.
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17.03.2022 14:51 Ответить
Як завжди зрада та брехня ! Говорили напередодні що це неможливо , що так все зроблено , щоб ні каплі ,а тут бздинь и 620 млн.
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17.03.2022 15:12 Ответить
 
 