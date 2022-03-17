Оккупанты уже украли украинской воды на сумму почти 620 млн грн, - Госэкоинспекция

Страна-агрессор Россия с начала вторжения в Украину незаконно получила воды на сумму 620 млн. грн. Это произошло за счет оккупации гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала (Херсонская обл.) и направления воды в оккупированный полуостров Крым.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция, сообщает Цензор.НЕТ.

27 февраля разрушена временная дамба, которая ограничивала подачу воды в оккупированный Крым, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.

"В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки). Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки. Следовательно, вор уже украл воды на общую сумму почти 620 млн гривен", - сообщили в Госэкоинспекции.

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