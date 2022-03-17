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Арестович о переговорах с РФ: для Украины все должно быть лучше, чем до войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

Украина не проигрывает на переговорах с Россией по поводу прекращения войны. Все, о чем власти намерены договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до войны.

Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год, это первое. Второе – все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа. Так что вам не о чем волноваться! Мы никогда не сдадим наши национальные интересы", - заявил Арестович.

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Топ комментарии
+24
Як завжди загальні,гучні але порожні заяви.
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17.03.2022 12:57
+21
" немає про що хвилюватися"-фух.... заспокоїв...Арестович ж не збреше!Ніколи ж не брехав.
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17.03.2022 12:58
+21
Вал Мишель@VALMICHEL7

Говорят, Рогозин написал твит, пригласив Ярослава Качиньского в Смоленск. Но удалил.
Подонок намекнул, что Россия убила президента Леха Качиньского, устроив авиакатастрофу под Смоленском.

А за длинный язычок
Диме вышлют Новичок.
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17.03.2022 12:59
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Боже , какие переговори с дьяволом ?
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17.03.2022 12:56 Ответить
дьявольские
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17.03.2022 12:57 Ответить
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17.03.2022 20:16 Ответить
Як завжди загальні,гучні але порожні заяви.
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17.03.2022 12:57 Ответить
рф готовятся к подписанию договора о мире, подтягивая к границам новые групы войск, разрасывая бомбы и пуляя ракетами по военным и по жилым зонам. Хотят мира, убивая население. Нашим договорщикам это нифига не мешает. И то, что все подписанные договора нарушаются, также наших договорщиков нифига не смущает.
Как может быть лучше, чем до войны, если всему миру будет сказано, что Украину, как корову, принудили к МИРУ.
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17.03.2022 13:08 Ответить
" немає про що хвилюватися"-фух.... заспокоїв...Арестович ж не збреше!Ніколи ж не брехав.
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17.03.2022 12:58 Ответить
теж таки думки і занепокоєння.
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17.03.2022 13:05 Ответить
А давай згадаємо, хто ще 2 роки тому назад казав що буде війна. Про те хто на кого нападе. Та й про те як буде йти та війна.
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17.03.2022 13:07 Ответить
Так, пам'ятаємо, хто - Віталій Портников. І не 2 роки тому, а набагато раніше.
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17.03.2022 13:13 Ответить
Серед них був і Арестович.
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17.03.2022 13:37 Ответить
" немає про що хвилюватися"-фух.... заспокоїв...Арестович ж не збреше!Ніколи ж не брехав.
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17.03.2022 19:45 Ответить
Твоє право відноситися до Арестовича як ти вважаєш за потрібно, але виключно в мирний час. А на даний момент часу інакше як поважно не маєш ніякого права (окрім того що в тебе є реальні докази що він запроданець чи диверсант чи який інший елемент який шкодить захисту держави, але памятай що час в даний момент воєнний час і за всілякі інсинуаціі ти можеш отримати заслужене покарання.
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17.03.2022 23:48 Ответить
Я це більше 30 років тому казав і повторював увесь цей час,ніхто не вірив
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17.03.2022 13:25 Ответить
коли операцію по зміні полу зробило?
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17.03.2022 13:36 Ответить
Оцю падлу обдрестовича потрібно на гарматний постріл не допускати до владних структур,*** буду на козачка ******!!!
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17.03.2022 13:13 Ответить
Ага . Наприклад зруйнована країна і тисячі загиблих .
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17.03.2022 12:59 Ответить
Вал Мишель@VALMICHEL7

Говорят, Рогозин написал твит, пригласив Ярослава Качиньского в Смоленск. Но удалил.
Подонок намекнул, что Россия убила президента Леха Качиньского, устроив авиакатастрофу под Смоленском.

А за длинный язычок
Диме вышлют Новичок.
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17.03.2022 12:59 Ответить
Після війни, яку виграє Україна... У Смоленську, непримітний польский пан присадить рогозіна на пляшку... з новачком.
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17.03.2022 15:00 Ответить
Нащо ті перемовини?! Він суд не слухає, йому байдуже, які там в нас умови. Аеребити їх всіх треба от і все.
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17.03.2022 13:01 Ответить
..... як дихає
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17.03.2022 13:01 Ответить
На словах конечно замечательно, но вот без значительных побед на поле боя, все эти переговорки и договорилки смотряться слегка наивно. Как бы самого себя не надурить
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17.03.2022 13:01 Ответить
Так це добре що у рашисстов немає перемог значних. План нацисто-фашистів рф провалився. Не захопили жодного стратегічно важливого міста.
РФ - ИДИНАХУЙ.
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17.03.2022 13:11 Ответить
Если будет остановлено производство ракет я первым забью тревогу! Слова Арестовичав одном из интервью,до того как он пошёл на гос службу!Ни ракет ни производства ни тревоги мы не услышали! Тебе Арестович верить , себя не уважать
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17.03.2022 13:02 Ответить
Ми питали кацап. Й усі кажуть що пи#дити рашисстов й гнати треба аж за Урал БЕЗ ЗУПИНОК!!!
ТОМУ: ФСБ РФ- ИДИНАХУЙ!
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17.03.2022 13:09 Ответить
Кажуть,то ненаша справа. Боюся,що наша.Якщо негнатимемо,то будемо вирощувати нові покоління гангрени
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17.03.2022 14:41 Ответить
как можно договариваться с тем кто пришел тебя убивать вы земрази совсем уже??????????????
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17.03.2022 13:04 Ответить
кто эту ЗЕленую шоблу равыбирал? откуда эта монобольшинство свалилось? не с марса же - мудрый нарид навыбирал

дебилы БЛД (с)
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17.03.2022 13:06 Ответить
Арестович - лайно!
Й те що його знову витягли з за шухляди насправді дратує.
Є набагато більш гідних людей висвітлювати події!
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17.03.2022 13:07 Ответить
арестович не гірше ціеї "зеленої" влади.Вони усі переодяглися у патріотів і користуються ситуацією по повній. І це мабуть спрацює на довбодятлах які їх обрали.
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17.03.2022 13:46 Ответить
Арестович- звичайна Гнида
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17.03.2022 14:43 Ответить
Який він тупий,або прикидається! Які можуть бути переговори,з ким? Господи,за що нам ці безголові бездарі,рашистська **** знищує наші міста і села під ноль,а вони переговори! Тільки про гуманітарні коридори,більш ні про що з ними не розмовяти! Ніяких переговорів Зеленського з ******,про що можна говорити з дияволом? Вони його вб'ють,як робили це вже не раз,перелом в війні скоро буде очевидним-гнати,гнати і гнати до кордонів тварюк! ***** не слухайте цих арестовичів,він вже нарадив що ми просрали напад! Ні,переговорам з чортом!!!
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17.03.2022 13:09 Ответить
100%
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17.03.2022 13:12 Ответить
а що робить арестович у вільний час?
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17.03.2022 13:12 Ответить
«Мєдітіруєт»
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17.03.2022 13:16 Ответить
Одягає жіночу білизну
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17.03.2022 14:47 Ответить
Хвилюватись може й не варто, а от контролювати вас, арахамій з подоляками - ще й як варто.
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17.03.2022 13:13 Ответить
Він казав що головний на переговорах з нашого боку - Резніков, це вселяє надію.
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17.03.2022 15:36 Ответить
Та дай Боже.
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17.03.2022 15:40 Ответить
Друге - все, про що ми домовимося, має бути краще, ніж до війни, тому що навіщо тоді були жертви українського народу.

Что такое "краще, ніж до війни"? И кому будет "краще"?
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17.03.2022 13:14 Ответить
Український народ сам здатен обрати свій шлях без арештовича і його кращим ніж до війни
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17.03.2022 13:45 Ответить
Если население иосковия в ближайшее время не снесет свой правящий режим, то следующий шаг должен быть - объявление московии государством-терористом и исключение из ООН.
Далее Международный трибунал для ВСЕХ, кто так или иначе был причастен к военным действиям, ВПК, СМИ, образованию и т.д.
Далее - тотальная изоляция, полное закрытие границ для всех без исключения.
Через полгода гарантировано начнутся стихийные бунты, которые приведут к перевороту, или даже перерастут в гражданскую войну.
А в результате, введение внешнего международного правления и войск ООН-НАТО. Полная ДЕНАЦИФИКАЦИЯ московии и ее разоружение. Далее, раздел московии на зоны международного контроля, с последующим разделом на несколько независимых государств.
Да это нелегко, и не дешево. Но всю эту программу можно осуществить за 1-2 года, если сильно захотеть и пойти ради этого на какие-то жертвы и убытки.
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17.03.2022 13:15 Ответить
оце вже діло, бо вчора були повідомлення про проєкт нейтрального статусу України - від кацапських авторів.
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17.03.2022 13:18 Ответить
"Французское ожерелье" тобто я повинен вірити в те ці перемовини приведуть путіна той що ×уйло до капітуляції? Да ну на ×уй, актор він не поганий але ця роль уйня
https://youtu.be/UOBggWPw7GY
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17.03.2022 13:20 Ответить
Що цей ... взагалі меле і вішає лапшу українцям, видно, як путлер робить нам кожен день краще, на фіг цього клоуна слухати, взагалі не приший кобилі хвіст.
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17.03.2022 13:34 Ответить
Він звичайно- лайно, але не без таланту, на відміну від утирків, на кшталт арахаміі і "найвеличнішого", у яких мова-неконтрольований потік свідомості.
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17.03.2022 14:00 Ответить
Ну,й що
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17.03.2022 14:46 Ответить
Наболіло.
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17.03.2022 15:05 Ответить
Не вірю блаЗЄнським!!!
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17.03.2022 14:10 Ответить
Арестович- Гнида!!@
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17.03.2022 14:44 Ответить
Цинічне лайно!
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17.03.2022 14:52 Ответить
Пока совершенно непонятно, чем это всё закончится. Варианты - от распада России до ядерной войны. Остаётся только завидовать оптимистам.
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17.03.2022 15:01 Ответить
Вот уж не твари погоду, где в ней не ТЫ! У тебя какая роль? От ермака. А он предатель и ещё жив?
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17.03.2022 17:34 Ответить
 
 