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Арестович о переговорах с РФ: для Украины все должно быть лучше, чем до войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина не проигрывает на переговорах с Россией по поводу прекращения войны. Все, о чем власти намерены договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до войны.
Об этом сегодня на брифинге сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу вам напомнить, что принципиальная позиция президента, по его словам, заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год, это первое. Второе – все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа. Так что вам не о чем волноваться! Мы никогда не сдадим наши национальные интересы", - заявил Арестович.
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+24 Юрій Петрович c92ca1ad
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показать весь комментарий17.03.2022 12:59
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Как может быть лучше, чем до войны, если всему миру будет сказано, что Украину, как корову, принудили к МИРУ.
Говорят, Рогозин написал твит, пригласив Ярослава Качиньского в Смоленск. Но удалил.
Подонок намекнул, что Россия убила президента Леха Качиньского, устроив авиакатастрофу под Смоленском.
А за длинный язычок
Диме вышлют Новичок.
РФ - ИДИНАХУЙ.
ТОМУ: ФСБ РФ- ИДИНАХУЙ!
дебилы БЛД (с)
Й те що його знову витягли з за шухляди насправді дратує.
Є набагато більш гідних людей висвітлювати події!
Что такое "краще, ніж до війни"? И кому будет "краще"?
Далее Международный трибунал для ВСЕХ, кто так или иначе был причастен к военным действиям, ВПК, СМИ, образованию и т.д.
Далее - тотальная изоляция, полное закрытие границ для всех без исключения.
Через полгода гарантировано начнутся стихийные бунты, которые приведут к перевороту, или даже перерастут в гражданскую войну.
А в результате, введение внешнего международного правления и войск ООН-НАТО. Полная ДЕНАЦИФИКАЦИЯ московии и ее разоружение. Далее, раздел московии на зоны международного контроля, с последующим разделом на несколько независимых государств.
Да это нелегко, и не дешево. Но всю эту программу можно осуществить за 1-2 года, если сильно захотеть и пойти ради этого на какие-то жертвы и убытки.
https://youtu.be/UOBggWPw7GY