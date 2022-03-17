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Сирийские наемники рассматривают участие в войне на стороне России как шанс нелегальной миграции в страны Евросоюза, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирійці

Сирийские наемники рассматривают участие в войне против Украины на стороне России как возможность дальнейшего дезертирства с последующей нелегальной миграцией в страны ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим (САР) в Россию было отправлено 150 наемников", - говорится в сообщении.

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По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 тысяч боевиков.

"Во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях, то есть чисто полицейские функции. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило "боевой дух" сирийцев", - отмечают в ГУР МО.

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Там добавляют, что недавно на военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины.

"Это негативно сказалось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС" , - подытожили в ГУР.

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Топ комментарии
+7
С самого начала было понятно, что главная их цель десантироваться на халяву в Германию. Нашли "борцов" за рузке мир называется
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17.03.2022 12:59
+7
Идиоты.......... максимум, что у вас получится добыть - это пластиковый мешок, сделанный в ЕС.
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17.03.2022 13:04
+5
наемников в живых не оставляют
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17.03.2022 13:06
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С самого начала было понятно, что главная их цель десантироваться на халяву в Германию. Нашли "борцов" за рузке мир называется
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17.03.2022 12:59 Ответить
хитрый план
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17.03.2022 13:01 Ответить
Уже вроде Лукашонка обещал сирийцам и другим бабуинам дорогу в Германию. Что из етого получилось все видели
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17.03.2022 13:03 Ответить
Идиоты.......... максимум, что у вас получится добыть - это пластиковый мешок, сделанный в ЕС.
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17.03.2022 13:04 Ответить
наемников в живых не оставляют
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17.03.2022 13:06 Ответить
Ну чому. Якщо сірійці припруть кацапські літаки з бази в енгельсі, можна і живими залишити.
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17.03.2022 13:20 Ответить
замерзнешь, Мехмед. савсем холодный станеш!

лучше на России начинай партизанить. заодно будешь Героем для девок-"чернильниц", там Мехмеда и Мастурбека любят, да
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17.03.2022 13:07 Ответить
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17.03.2022 13:07 Ответить
Шанс міграції в Український грунт.
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17.03.2022 13:15 Ответить
В смысле, "хоть чучелом, хоть тушкой"?
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17.03.2022 13:27 Ответить
В целофановых мешках? Оригинально
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17.03.2022 13:28 Ответить
В полон не брать!!!!!
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17.03.2022 13:31 Ответить
 
 