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Россия отказалась выполнить требование Международного уголовного суда ООН о прекращении войны в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,оон

Также Россия и Украина пока не приблизились к подписанию каких-либо договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может... В этом случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал Песков.

Также Песков заявил, что Россия и Украина пока не приблизились к подписанию каких-либо договоренностей.

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Как сообщалось, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о нападении Российской Федерации на Украину. РФ должна немедленно прекратить войну.

Член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по делу "геноцида" украинского народа Россией Елена Зеркаль назвала основные требования Украины к РФ. В первую очередь, она призвала российские власти немедленно прекратить военные действия, которые они развязали на территории Украины 24 февраля. Также Украина требовала воздержаться от каких-либо действий, которые могут усилить или расширить спор, или сделать его более сложным для разрешения.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Ось вам ***** і весь компроміс,скільки вам ще таких компромісів потрібно? ******* їх плтрібно без всіляких компромісів!!!
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17.03.2022 13:21
+17
Только оружие,оружие и оружие в Украину для массовой ликвидации "ванек". Все эти суды-пока лишь "белый шум" на заднем плане.
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17.03.2022 13:29
+14
Тим гірше для них. В США вчора кремлівське пуйло офіційно визнано міжнародним військовим злочинцем. Це означає, що спецслужби США у взаємодії зі спецслужбами інших країн офіційно відкрили що до нього сезон полювання і його знищення. Міжнародними військовими злочинцями були визнані, Каддафі, Саддам Хусейн, Мілошевич. Доля їх відома. Теж саме чекає гітлера кремлівського рейху. Статус міжнародний військовий злочинець є. Побажаємо спецслужбам світу хорошого полювання.
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17.03.2022 13:31
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Ось вам ***** і весь компроміс,скільки вам ще таких компромісів потрібно? ******* їх плтрібно без всіляких компромісів!!!
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17.03.2022 13:21 Ответить
Миротворці ООН велком ін Україна
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17.03.2022 13:27 Ответить
Нафіг вони потрібні?Ці соплі потім розтянуть на років 20 плюс окуповані теріторіі і що це нам дасть?Ще 20 років проблем?І неможливість рішення і поверненя своїх територій.Мочить русню !
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17.03.2022 15:22 Ответить
Вся суть этих судов: ловите убийцу детей, на суде спрашиваете его: вы хотите сидеть в тюрьме 30 лет? Он отвечает: "неа". Вы его отпускаете.
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17.03.2022 13:26 Ответить
Только оружие,оружие и оружие в Украину для массовой ликвидации "ванек". Все эти суды-пока лишь "белый шум" на заднем плане.
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17.03.2022 13:29 Ответить
"Також Пєсков заявив, що Росія і Україна поки не наблизилися до підписання будь-яких домовленостей. "
Цэ добре
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17.03.2022 13:30 Ответить
Тим гірше для них. В США вчора кремлівське пуйло офіційно визнано міжнародним військовим злочинцем. Це означає, що спецслужби США у взаємодії зі спецслужбами інших країн офіційно відкрили що до нього сезон полювання і його знищення. Міжнародними військовими злочинцями були визнані, Каддафі, Саддам Хусейн, Мілошевич. Доля їх відома. Теж саме чекає гітлера кремлівського рейху. Статус міжнародний військовий злочинець є. Побажаємо спецслужбам світу хорошого полювання.
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17.03.2022 13:31 Ответить
Просто на словах назвали ×уйло злочинцем, ембарго на продаж нафти газу та зброї немає. Транспортне сполучення з паРашаою є, навіть поляки прорвали блокаду відтіснили людей щоб фури могли проїхати до БР. Більшість заяв тільки бла бла, Кабаєва живе у Швейцарії, щось ії не вигнали та не арештували. Як й Гаага, до сраки все це, реальні розмови можуть бути тільки через MIM-104 Patriot, ATACMS, HIMARS-PrSm та на мій погляд треба кулемети M61 GAU-4 20 mm Vulcan які можна встановити як стаціонарного так й мобільний зразок. Також масово поставити Minigun M 134, GAU-2, GAU-17
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17.03.2022 14:26 Ответить
У Міжнародного суду є таке поняття, як "згода сторін" - це типу підсудний може не погодитися з рішенням суду? ****** суд)
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17.03.2022 13:31 Ответить
это увсе роССийская хуцпа. их слова - пустой звук
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17.03.2022 13:53 Ответить
Вымогатели, ***

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17.03.2022 14:13 Ответить
Девиз кацапстана - дуракам закон не писан..
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17.03.2022 14:17 Ответить
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан.
Если читан, то не понят.
Если понят, то не так. (с)
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17.03.2022 14:44 Ответить
никогда еще за всю Историю раша не признала (и не признает) ни одной вины за собой !!
какие могут быть переговоры или гарантии мира??????????
только уничтожение до последнего говноеда...
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17.03.2022 14:22 Ответить
нахрен выгнать кацапстан из ООН, зачем они там нужны если не выполняют правила под которыми подписывались
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17.03.2022 14:22 Ответить
вчора повелись на пропаганду і звинуватили державу в зраді. сьогодні послухали пєскова і отримали задоволення.
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17.03.2022 14:27 Ответить
НЕ УДИВЛЯЕТ…Им на все мировые инстанции наплевать..Существует только одна маниакальная цель-уничтожение Украины..Возможно ли евообще убийц в Гаагу будет вытащить??
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17.03.2022 14:35 Ответить
Це було очікувано. Але є судова процедура. То ж ваньки зробили свій крок -
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17.03.2022 14:36 Ответить
Это говорит о чём? Да у них всё схвачено" перед войной с Украиной. А вот где дипломаты наши с ними водяру пили?
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17.03.2022 15:02 Ответить
Европа выставила себя так,что на неё плевать московия хотела.
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17.03.2022 15:19 Ответить
Яка несподіванка прямо
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17.03.2022 16:22 Ответить
ктоб сомневался
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17.03.2022 18:51 Ответить
 
 