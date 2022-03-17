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армия РФ (15312) война (46506) СБУ (18658)

"Мы сюда приехали нас было 85, а сейчас человек 30 осталось", - СБУ перехватила разговор деморализованного 18-летнего захватчика. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Службе безопасности Украины обнародовали разговор 18-летнего россиянина, уже седеющего и полностью деморализованного и запуганного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал СБУ.

"Блицкриг Путина в Украине провалился, а его армия вообще перестала верить в свою победу. Как рассказывает оккупант в перехваченном СБУ разговоре, когда они приехали в Украину, их было 85, а осталось 30. Сам он пока жив, но за пару недель войны 18 -летний захватчик поседел", - сообщают в СБУ.

Из разговора понятно, что сейчас все выжившие оккупанты сидят и ждут успешного завершения переговоров Украины и РФ. "Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться", – с надеждой пересказывает своей девушке воин. Он опровергает слухи о миллионных премиальных участников войны, и не надеется даже на выплату ежемесячных "расчетных". Поэтому просит девушку зайти в "Кабинет военнослужащего" и проверить "... сколько они, пида..сы, заплатили" за февраль и март.

"С таким настроением им недолго осталось. И это еще захватчики не подозревают, каким свирепым бывает март! А победа Украины все ближе!", - уверены в Службе безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют СБУ в якобы "подготовке атаки ядовитыми веществами": Войска РФ пытаются отвлечь внимание от своих военных преступлений
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Топ комментарии
+22
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17.03.2022 13:32
+15
МАМА ПАМАГІ Я УСРАЛСЯ-ВИТРІ СКАРЄЄ МНЄ ЖОПУ...2-Я ТІПА АРМІЯ В МІРЄ...
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17.03.2022 13:31
+11
Лишилося 30 з 85? Це ще не погано. Вони щасливчики. Поки-що.
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17.03.2022 13:38
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МАМА ПАМАГІ Я УСРАЛСЯ-ВИТРІ СКАРЄЄ МНЄ ЖОПУ...2-Я ТІПА АРМІЯ В МІРЄ...
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17.03.2022 13:31 Ответить
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17.03.2022 13:32 Ответить
Не "вже сидіє", а "вже сивіє".
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17.03.2022 13:32 Ответить
Та ні, як раз і сидіє: ззаду нього загороджувальні кадирівці з бутелками
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17.03.2022 13:38 Ответить
і сируніє)))))
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17.03.2022 13:52 Ответить
Мало рабів кацапських залишиться в Україні, тяжко їм прцювати буде.
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17.03.2022 13:33 Ответить
Який з цього гімна робітник? Воно тільки дітей вбивать навчене. Лікар сказав в морг значить в морг.
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17.03.2022 14:19 Ответить
А він буде не будувати, він буде руїни розгрібати. Каторжні роботи, і нічого лишнього.
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17.03.2022 17:03 Ответить
Тупо було прийти оркам в країну, де другою роботою після земмлі була тисячолітня утилізація орків
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17.03.2022 13:34 Ответить
А що ви хотіли.
Подякуйте долі, що взагалі щось з вас осталось. Тимчасово...
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17.03.2022 13:37 Ответить
Ну чувачки, 30 энто многовато, вас должно остаться полтора: ты и ещё *********
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17.03.2022 13:37 Ответить
Лишилося 30 з 85? Це ще не погано. Вони щасливчики. Поки-що.
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17.03.2022 13:38 Ответить
Та скоро буде " нас оставалось только трое..."
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17.03.2022 13:47 Ответить
Російські орчіхи плодяти орків, які вміють грабувати, вбивати беззбройних і дітей. І найкраща доля російського орка- сконати від Українського Війська. За це йому в пеклі буде пошана.
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17.03.2022 14:45 Ответить
Зайди говорит в кабинет, посчитай говорит денежки
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17.03.2022 13:38 Ответить
І хто назве їх людьми?
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17.03.2022 13:42 Ответить
До уваги редактора - ви помилково прикріпили інше відео до новини
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17.03.2022 14:07 Ответить
Сьмерць рашысцкiм акупантам.
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17.03.2022 14:33 Ответить
Зря он на "договорятся" рассчитывает. Будет полная зачистка Украины от орков. Любой договор с рашенфашистами будет только на пользу рашенфашистов
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17.03.2022 14:35 Ответить
Не розумію навіщо писати скільки років року.
Орки у 18 чи 35 так само запускає ракету по мирних жителях.
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17.03.2022 14:40 Ответить
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17.03.2022 14:43 Ответить
"Напрасно старушка ждет сына домой, Ей скажут, она зарыдает"(С)
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17.03.2022 15:12 Ответить
"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей" ©
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17.03.2022 16:12 Ответить
Їх лишалося 30 голів. Поки до них стелс-пихоти не дісталися...

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17.03.2022 16:39 Ответить
 
 