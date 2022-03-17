"Мы сюда приехали нас было 85, а сейчас человек 30 осталось", - СБУ перехватила разговор деморализованного 18-летнего захватчика. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Службе безопасности Украины обнародовали разговор 18-летнего россиянина, уже седеющего и полностью деморализованного и запуганного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал СБУ.
"Блицкриг Путина в Украине провалился, а его армия вообще перестала верить в свою победу. Как рассказывает оккупант в перехваченном СБУ разговоре, когда они приехали в Украину, их было 85, а осталось 30. Сам он пока жив, но за пару недель войны 18 -летний захватчик поседел", - сообщают в СБУ.
Из разговора понятно, что сейчас все выжившие оккупанты сидят и ждут успешного завершения переговоров Украины и РФ. "Мама говорила, что в течение 2 недель они должны договориться", – с надеждой пересказывает своей девушке воин. Он опровергает слухи о миллионных премиальных участников войны, и не надеется даже на выплату ежемесячных "расчетных". Поэтому просит девушку зайти в "Кабинет военнослужащего" и проверить "... сколько они, пида..сы, заплатили" за февраль и март.
"С таким настроением им недолго осталось. И это еще захватчики не подозревают, каким свирепым бывает март! А победа Украины все ближе!", - уверены в Службе безопасности Украины.
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