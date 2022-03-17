Бутусов об обмене мэра Мелитополя: Спасать надо всех захваченных, а не отдельных лиц
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Украине невыгодны частичные обмены, потому что Россия все время берет новых заложников.
Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда окружен Мариуполь, когда захвачены многие наши населенные пункты, захвачены наши защитники, и в заложниках держат большой город и тысячи его защитников, удивительно было бы вести переговоры относительно каких-то отдельных лиц, надо спасать всех захваченных, всех заложников", - пишет он.
По мнению Бутусова, выдав российских срочников, Украина лишила себя мощного аргумента на переговорах.
"Украине невыгодны частичные обмены, поскольку Россия постоянно берет новых заложников. Если они хотят вернуть живыми своих летчиков, срочников, офицеров, они должны освободить всех наших, кого захватили, должны заканчивать войну", - считает Бутусов.
Он добавил, что Путин пока показал своим воинам: те могут сдаваться в плен, их вытащат.
"Русские воины нам нужны, чтобы россияне понимали, что за убийства наших пленных кто-то получит адекватный ответ", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Так вони завтра прилетять знову нас бомбити 😠
Это создало опасный прецедент, теперь эти выродки будут массово брать гражданских (чиновников) в плен. У нас ещё мер Днепрорудного захвачен, его тоже будем менять на военнослужащих!? А если завтра Федорова снова захватят в Мелитополе?
Так весь обменный фонд можно растратить...
А обменяли на обычных срочников, которые теперь будут от Украины шарахаться, как черт от ладана, еще и другим расскажут
1. Визнати теріторію РФ як теріторію Північної України, з послідуючим приеднанням до теріторії України
2. Розігнати Держдуму, кабмін росії та інші державні органи росії, анулювати пост президента росії та підпорядкувати житедіяльність північної України центральним органам України і президента України
3. видати каральним органам України міжнародних військових злочинців:
путіна, шойгу, лаврова, матвіенко, толстого, соловйова, ернста, симонян та інших (список має бути складений українськими фахівцями слідчих органів та прокуратури України і включати всіх *******-орків причетних до військових злочинів росії в Україні)
Зараз самє такий час на якому орків потрібно привчати до "нових реалій"!
І це ж неодмінно дозволить не проводити ніяких "обмінів" взагалі, бо поняття "полонених" щезне, а будуть ветерани "колишньої війни" з боку України і військові злочинці - бувші росіяни які будуть осуджені тв відбуватимуть покарання в новій, вільній від путіна батьківщіни.