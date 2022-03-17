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Новости Война в Украине
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Бутусов об обмене мэра Мелитополя: Спасать надо всех захваченных, а не отдельных лиц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что Украине невыгодны частичные обмены, потому что Россия все время берет новых заложников.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда окружен Мариуполь, когда захвачены многие наши населенные пункты, захвачены наши защитники, и в заложниках держат большой город и тысячи его защитников, удивительно было бы вести переговоры относительно каких-то отдельных лиц, надо спасать всех захваченных, всех заложников", - пишет он.

По мнению Бутусова, выдав российских срочников, Украина лишила себя мощного аргумента на переговорах.

"Украине  невыгодны частичные обмены, поскольку Россия постоянно берет новых заложников. Если они хотят вернуть живыми своих летчиков, срочников, офицеров, они должны освободить всех наших, кого захватили, должны заканчивать войну", - считает Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэра Мелитополя Федорова обменяли на девять российских срочников, - ОП

Он добавил, что Путин пока показал своим воинам: те могут сдаваться в плен, их вытащат.

"Русские воины нам нужны, чтобы россияне понимали, что за убийства наших пленных кто-то получит адекватный ответ", - подытожил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+65
Зате піариться краще на одному. Я цілком підтримую Бутусова. Згадаймо, що дали Україні обміни Цемаха, чи беркутівців. Окрім шкоди лише піар.
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17.03.2022 13:38
+42
Пи.Си. За словами Арєстовіча цим обміном теж займався безпосередньо Єрмак. Думаю, цього досить, щоб говорити про користь такого обміну для держави.
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17.03.2022 13:40
+33
Завтра орки наловлять ще більше наших і що за кожного будемо віддавати свідків Гааги , особливо пілотів ?

Так вони завтра прилетять знову нас бомбити 😠
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17.03.2022 13:42
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Зате піариться краще на одному. Я цілком підтримую Бутусова. Згадаймо, що дали Україні обміни Цемаха, чи беркутівців. Окрім шкоди лише піар.
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17.03.2022 13:38 Ответить
Пи.Си. За словами Арєстовіча цим обміном теж займався безпосередньо Єрмак. Думаю, цього досить, щоб говорити про користь такого обміну для держави.
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17.03.2022 13:40 Ответить
Шоу маст гоу он
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17.03.2022 13:48 Ответить
Нельзя освобождать льотчиків и офіцерів - они свидки для суду.
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17.03.2022 13:39 Ответить
Вони патологічні,й досвідчені вбивці!
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17.03.2022 14:56 Ответить
А що тільки чиновники люди ?
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17.03.2022 13:43 Ответить
Где она показалась? Есть некоторые локальные успехи, на отдельных участках. В целом же ситуация продолжает оставаться очень серьезной, но уже не такой критичной.
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17.03.2022 13:52 Ответить
Ти впевнений, що за тиждень мер Мелітополя не підписав у ФСБ жодних паперів і не став другою Савченко?
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17.03.2022 14:06 Ответить
Це не важливо зараз. Зараз він, як тоді Савченко - прапор! Потім він нах... нікому не буде потрібний,як і та...
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17.03.2022 15:42 Ответить
Завтра орки наловлять ще більше наших і що за кожного будемо віддавати свідків Гааги , особливо пілотів ?

Так вони завтра прилетять знову нас бомбити 😠
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17.03.2022 13:42 Ответить
Важливо: мер Мелітополя воювати не піде. Дев'ять строковиків підпишуть контракт і зновуиз' являться в Україні. Але вже з досвідом.
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17.03.2022 13:44 Ответить
Возможно эти 9 срочников образцово-показательно сдались вместе с исправной техникой вскоре после перехода границы.
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18.03.2022 06:04 Ответить
Не розумію чому його одного за дев'ятьох адже крім ного як я пам'ятаю були також і захоплені нажаль і інші люди думки яких поважають у їх громадах наприклад волонтерка із Бердянська?
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17.03.2022 13:49 Ответить
Я уважаю Федорова, но менять военнопленных на гражданских нельзя!
Это создало опасный прецедент, теперь эти выродки будут массово брать гражданских (чиновников) в плен. У нас ещё мер Днепрорудного захвачен, его тоже будем менять на военнослужащих!? А если завтра Федорова снова захватят в Мелитополе?

Так весь обменный фонд можно растратить...
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17.03.2022 13:49 Ответить
Увы.такие обмены способствуют более коварным методам краже людей на временно оккупируемых территориях.Это только ухудшит обстановку если продолжить поощрять такие обмены. эти твари поставят это на поток и это обрушит всю систему обмена.
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17.03.2022 13:50 Ответить
Розкручують маховик викрадень й знущань. Кожен виміняний зумовоює десятьох викрадених
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17.03.2022 20:04 Ответить
Имхо этим обменом Зеленский дал понять высоким должностным лицам, что не надо идти на сотрудничество с оккупантами даже в плену. Украина вытащит своих.
А обменяли на обычных срочников, которые теперь будут от Украины шарахаться, как черт от ладана, еще и другим расскажут
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17.03.2022 13:51 Ответить
Вони повернуться і будуть злішими а іншим розкажуть як не потрапити у полон і вбивати хохлів. Такий варіант ти не розглядаєш...?
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17.03.2022 14:26 Ответить
Нихуя подобного. Этим обменом дали понять всем оркам, что их вытащат, не надо бояться.
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17.03.2022 15:36 Ответить
Вроде уже видео есть, что они вернулись в строй и убивают украинцев. Это сильно подымает боевой дух орков. Обмен во время бомбежек и войны был ошибкой.
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17.03.2022 15:58 Ответить
теперь меры коллаборанты будут сдаваться
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17.03.2022 14:00 Ответить
Агент кремля Ермак виліз і знов працюе на путляра Хто у нас обмінами ще займався Медведчук
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17.03.2022 14:25 Ответить
ВЕРНО…но рашисты этот вариант долго делать не будут…Им абсолютно наплевать ,кто там в плену..
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17.03.2022 14:27 Ответить
Кто-то не понимает , что мєра захваченного Мелитополя россияне пьітались использовать в своей игре по разделу Украиньі ? Его бьі наверняка убили за отказ , но благодаря тому , что президент вьінес проблему на международньій уровень , ее удалось решить в украинских интересах . А срочников в плену неделю назад бьіло более 200 голов...
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17.03.2022 14:31 Ответить
не зарікайся. Юро...
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17.03.2022 14:51 Ответить
Як завжди на цензорі ЗРАДА всюди...поважаю Бутусова, але...врятували того, кого змогли, Мелітополю і півдню потрібна надія, що про них пам'ятають. Маріуполь не визволили поки що, бо не вистачає сил...не треба істерику розводити.
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17.03.2022 15:02 Ответить
А хтось бачив тих строковиків? Та й чи строковики то були? Як і хто їх відбирав та за яким принципом? Тому питання не в "зраді", а в чіткому механізму обміну військополоненими, яким точно не повинен займатися завхоз ОП. Ну, а своїх, звісно, треба звільняти, але, крім мера, там, на жаль, можуть бути солдати й офіцери ЗСУ. От 9 їхніх солдат на 9 наших - без питань. А так дійсно є питання.
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17.03.2022 15:24 Ответить
Ідея головного редактора зрозуміла-"Всіх на всіх",чи я помиляюсь?Тільки,будь ласка,уточніть скільки часу мине на таку домовленісь? Всі покази обмінного фонду юридично, по всіх правилах ,зафіксовані,до речі як і покази Цемаха,і є доказами в будь якому суді.Не треба недооцінювати наших юристів.Навіть якщо їх усіх,включаючи Цемаха,нагодують "новичком",покази залишаться.І не треба розганяти "Зраду-зрадну"
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17.03.2022 15:27 Ответить
Во время войны никто не меняет. Это проигрышная для Украины конструкция. Все российские военные демонстративно будут опять воевать через неделю. Деморализация украинских защитников и поднятие боевого духа оркам. И это не имеет смысла для Украины, т.к. в данный момент у путинцев в заложниках миллионы мирных украинских людей.
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17.03.2022 15:56 Ответить
Значит надо работать "тщательнее". Их сейчас столько рвануло в Европу - толь собирай урожай. Все с этим согласны, но когда речь заходит о конкретной работе - исчезают, как страус головой в песок. Впрочем, страус смелее.
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17.03.2022 20:30 Ответить
Юрій, будь ласка, донесіть до пана Залужного, а він хай перекаже нашим переговірникам з росіянами, ось ці вимоги:
1. Визнати теріторію РФ як теріторію Північної України, з послідуючим приеднанням до теріторії України
2. Розігнати Держдуму, кабмін росії та інші державні органи росії, анулювати пост президента росії та підпорядкувати житедіяльність північної України центральним органам України і президента України
3. видати каральним органам України міжнародних військових злочинців:
путіна, шойгу, лаврова, матвіенко, толстого, соловйова, ернста, симонян та інших (список має бути складений українськими фахівцями слідчих органів та прокуратури України і включати всіх *******-орків причетних до військових злочинів росії в Україні)

Зараз самє такий час на якому орків потрібно привчати до "нових реалій"!
І це ж неодмінно дозволить не проводити ніяких "обмінів" взагалі, бо поняття "полонених" щезне, а будуть ветерани "колишньої війни" з боку України і військові злочинці - бувші росіяни які будуть осуджені тв відбуватимуть покарання в новій, вільній від путіна батьківщіни.
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17.03.2022 15:56 Ответить
Дев'ять за одного ,так ніяких полонених ненапасешся .Міняти на якихось цивільних кацапиків .
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17.03.2022 16:12 Ответить
Треба брати москальскiх заручникiв за кордном. Та їх мажорiв. Я вже дiю. Першiй контакт spetscommа[email protected]. Далi перевiрю та подивимося, що можна разом зробити.
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17.03.2022 20:25 Ответить
 
 