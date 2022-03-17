РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12956 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
12 633 11
война (46506) Крым (26014) Кудрицкий Владимир (38) Запорожская АЭС (540)

"Это, с технической точки зрения, история из разряда о запуске космических кораблей с помощью катапульты", - Кудрицкий о невозможности присоединения Крыма к Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кудрицкий
Фото: прес-служба Укренерго

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, соединение энергосетью Запорожской АЭС с Крымом технически невозможно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

"Присоединение чего-то к Крыму, в частности ЗАЭС, – это, с технической точки зрения, история из разряда о запуске космических кораблей в космос с помощью катапульты. Нет такой линии, которая называется "ЗАЭС – Крым", то есть они не связаны непосредственно сетевой инфраструктурой. Выдать что-то в Крым с ЗАЭС и до синхронизации (с энергосетью Европы) было технически невозможно, и сейчас, после нашей синхронизации, это и подавно технически невозможно", - рассказал Кудрицкий.

Он отметил, что если такие планы у противника есть, то они – невыполнимы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломок ракеты, который попадет в Запорожскую АЭС, может привести к ядерной катастрофе, - "Энергоатом"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А так хочеться і на дурняк.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:07 Ответить
Это тот же чувак, который говорил, что и мост в Крыму не возможен технически?
показать весь комментарий
17.03.2022 14:09 Ответить
І водичка до криму не можлива, але бачимо що для расєї мало що не можливе завдяки таким "фахівцям"...))
показать весь комментарий
17.03.2022 14:13 Ответить
з дупнями ліпше не спілкуватись - тому в СПАМ
показать весь комментарий
17.03.2022 15:17 Ответить
Не лякай спамом))) я через третю добу у бані)) дякуючи таким олігофренам як ти)) які вічно лізуть у розмову до дорослих...
показать весь комментарий
17.03.2022 15:45 Ответить
с..ка, кримський міст теж кричали не можливо, вода не піде до криму, бо грунт буде поглинати воду....ще й ця хєрня....якщо довго тужитись то щось получиться.....скільки можена вже цього популізму ...мовчки треба робити справи і все
показать весь комментарий
17.03.2022 14:30 Ответить
Те, що вони крадуть воду по максимуму (50 м3/сек) означає, що грунт поглинає.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:41 Ответить
А вот крымский мост уже давно надо было распистячить..
показать весь комментарий
17.03.2022 14:41 Ответить
Если бы 'Нептун' в асфальт не закатали, то уже и мост и все лоханки в черном море ************ бы. А так нечем.
показать весь комментарий
17.03.2022 14:55 Ответить
ЗАЭС точно нужна для подачи воды в крым - энергии дофига потребляется для работы насосных станций и сопутствующей инфраструктуры...
показать весь комментарий
17.03.2022 15:36 Ответить
Так в Криму вже плити каналу розібрали і качать і перекачувати воду не получилось, а сама вона далеко не потече.... Так шо, дзузьки вам, а не води.... смійтеся на кутні зуби.... і радійте
показать весь комментарий
17.03.2022 22:07 Ответить
 
 