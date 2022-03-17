Не распространяйте в сети точной информации о расположении бомбоубежищ, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия уже 22 дня разрушает украинские города и убивает мирных людей. Поэтому украинцев призывают не распространять в сети информацию о точном расположении бомбоубежищ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Также противник пытается распространять фейки по всем доступным каналам коммуникаций.
"Максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач", - говорится в сообщении.
Кроме того призывают исключить фото и видеофиксацию в сети. К тому же следует исключить точную информацию с территориальной привязкой бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения).
Все для того чтобы враг не смог получить информации для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.
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думаю, они и так уже есть у врага.
I hope Ukrainians learn the lessons Syrians had to against Russia fast. Never reveal the locations of shelters for women and children, field clinics or breadlines. Russia will target them first. Don't reveal the locations to the UN. Russia will access them, and target them first.
Сподіваюся, українці швидко засвоять уроки, яких сирійців навчила Росія. Ніколи не розкривайте місця розташування притулків для жінок і дітей, місцезнаходження клінік чи хлібзаводів. Росія вдарить по них першим чином. Не повідомляйте ці місця розташування в ООН. Росія через ООН отримає до доступ до координат і першим чином вдарить по них.