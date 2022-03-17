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Не распространяйте в сети точной информации о расположении бомбоубежищ, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бомбосховище

Россия уже 22 дня разрушает украинские города и убивает мирных людей. Поэтому украинцев призывают не распространять в сети информацию о точном расположении бомбоубежищ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Также противник пытается распространять фейки по всем доступным каналам коммуникаций.

"Максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны обратилось к пользователям соцсетей: Не работайте корректировщиками огня у врага!

Кроме того призывают исключить фото и видеофиксацию в сети. К тому же следует исключить точную информацию с территориальной привязкой бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения).

Все для того чтобы враг не смог получить информации для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре.

Также читайте: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов
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Топ комментарии
+12
Ось, що написав у Twitter один сірієць:

I hope Ukrainians learn the lessons Syrians had to against Russia fast. Never reveal the locations of shelters for women and children, field clinics or breadlines. Russia will target them first. Don't reveal the locations to the UN. Russia will access them, and target them first.

Сподіваюся, українці швидко засвоять уроки, яких сирійців навчила Росія. Ніколи не розкривайте місця розташування притулків для жінок і дітей, місцезнаходження клінік чи хлібзаводів. Росія вдарить по них першим чином. Не повідомляйте ці місця розташування в ООН. Росія через ООН отримає до доступ до координат і першим чином вдарить по них.
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17.03.2022 14:48
+8
Напишите большими буквами "ДЕТИ" - чтобы ******** орки знали куда целиться.
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17.03.2022 14:39
+5
Список еще с начала года но сотнях сайтов висит. Позно пить боржоми.
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17.03.2022 14:30
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Правила форума Совет форумчан
Список еще с начала года но сотнях сайтов висит. Позно пить боржоми.
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17.03.2022 14:30 Ответить
Тот список до одного места.Важно сколько людей и где,что бы туда пульнуть.Половина со списка они заброшены и никакого интереса к ним у врага нет
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17.03.2022 14:33 Ответить
Не думаю, что это большая проблема отследить, в какое именно движутся люди если знаешь координаты всех.
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17.03.2022 14:53 Ответить
абсолютно!!- днепр все в картах в свободном доступе уже как 2 недели...(((
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17.03.2022 14:47 Ответить
Неужели дошло на 20 день?А ответственность какая?Еще 20 дней ждать?
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17.03.2022 14:31 Ответить
списки вже давно висять- с початку війни. це щоб і люди не знали куди ховатися від налботів? що за бредова заява
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17.03.2022 14:49 Ответить
Для Києва,наприклад,це вже не має ніякого сенсу,інфи море.Хоча якщо до цього часу русня не звертала на такі об'єкти увагу,то тоді актуальна пропозиція.В будь-якому випадку треба тримати язика за зубами.
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17.03.2022 14:32 Ответить
З часів СССР Україна нових сховищ не будувала, а старі всі відомі, ви хоча б не поширюйте інформацію, де скільки людей сховалось...
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17.03.2022 14:33 Ответить
Та який там "відомо" , наш будинок переходив в ОСББ, так виявилось, що ніде ні в кого немає ніякої документації на будинок, і ніхто нічого не знає, що там є, а чого немає. Отак от
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17.03.2022 14:41 Ответить
В бункере под кремлём куча "бандеровцев", туда пусть ипашут..
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17.03.2022 14:38 Ответить
Напишите большими буквами "ДЕТИ" - чтобы ******** орки знали куда целиться.
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17.03.2022 14:39 Ответить
Вони саме туди і ціляться . Бо їхня пропаганда вважає що напис - ДІТИ , біля своїх розташувань пишуть " нацики " з Азову . Маскуються тобто .. .
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17.03.2022 14:44 Ответить
Та уже начинают понимать, историю же войн рассеи не изучали, что больнички, школьі, детсадьі,скопления людей приоритет для авиаударов и просто цели №1, а военньіе то и сдачи могут дать
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17.03.2022 14:45 Ответить
То всюду публиковали карты укрытий, а теперь говорят, что распространять их не следует.
думаю, они и так уже есть у врага.
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17.03.2022 14:43 Ответить
Ось, що написав у Twitter один сірієць:

I hope Ukrainians learn the lessons Syrians had to against Russia fast. Never reveal the locations of shelters for women and children, field clinics or breadlines. Russia will target them first. Don't reveal the locations to the UN. Russia will access them, and target them first.

Сподіваюся, українці швидко засвоять уроки, яких сирійців навчила Росія. Ніколи не розкривайте місця розташування притулків для жінок і дітей, місцезнаходження клінік чи хлібзаводів. Росія вдарить по них першим чином. Не повідомляйте ці місця розташування в ООН. Росія через ООН отримає до доступ до координат і першим чином вдарить по них.
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17.03.2022 14:48 Ответить
А в чем проблема их в гугле найти?
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17.03.2022 14:55 Ответить
Про ООН - це круто. Немає слів...
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17.03.2022 17:16 Ответить
Не витримав... Нас закликають до світломаскування і при цьому вулиці освітлюються... Нас закликають не розповідати про сховища і при цьому уся шнформація давно висить в інеті... Нас закликають не обговорювати інформацію про допомогу від наших союзників і прицьому світові інформагенства усе висвітлюють... нас закрили на півтори доби на коменданську годину... я так і не зрозумів для чого. Почали появлятися крамольні думки, що хтось у владі шукає чим зайнятись і не розуміє що ми не гомо совєтікус, ми вже давно Українці! Якби не війна написав-би бідьш жорско. Воювати за конспектами маршала жукова - це за порєбрік, за курсом расєйскогл воєнного корабля...
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17.03.2022 15:06 Ответить
Закрили на півтори доби на комендантську, бо ловили ДРГ. І по інформації в новинах таки виловили.
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17.03.2022 16:12 Ответить
Ага, дебіли з ДРГ не знали про коменданську годину і пішли в маркет за бухлом... Це нас хтось за дебілів тримає... Я розумію, що війна, що зайвого варнякати не потрібно, але не сприйму заборону соцмереж як за порєбріком... а методи прослідковуються... Сила влади у підтримці Народу, а народ пітримує владу якій довіряє, підтримує владу яка йому довіряє!
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17.03.2022 18:02 Ответить
Цікаво послухати вашу версію, Іване. То чому комендантський час в Києві тривав дві доби?
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18.03.2022 10:26 Ответить
Ну що ж, канал 1+1 "молодці". це ж вони розварнякали, що жінки та діти ховаються в Драмтеатрі в Маріуполі. Який коломойша, такі його й журналісти.
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17.03.2022 15:06 Ответить
Багато журналістів із теперішнього "телемарафону" стараються показати, які вони розумні, і що тільки вони мають найбільш розгорнуту і достовірну інформацію, і це відбувається часто в прямому ефірі. Те ж саме, із тими, хто надає інформацію з обласних центрів. Проведіть із ними співбесіди, надрукуйте їм інструкції, та відповідальність, за невиконання інструкцій. Занадто "балакучі" дуже часто допомагають ворогу. Часом моторошно стає, коли людина говорить з екрана телевізора те, чого не можна говорити на протязі 2-3 днів після події.
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17.03.2022 15:40 Ответить
Не тільки сховища, а й маршрути та пункти доставки гумдопомоги. Маршрути та місця перебування біженців у центральній та західній частинах країни. Всю цю інформацію ворог може отримати від наших "крутих " спеціалістів із телешоу з наших телеекранів.
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17.03.2022 15:57 Ответить
Був сюжет про людей у театрі в Маріуполі - кацапи його накрили десь через півдня. Схоже потрібна цензура з цих питаннь. Не завжди правда допомагає.
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17.03.2022 16:53 Ответить
Коли впроваджується воєнний стан, то має з'явитися і цензура. Мабуть, хоча б прямі ефіри давали б в запису з затримкою в пів години для перевірки, чи не містять в собі якоїсь важливої для ворога інформації.
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17.03.2022 17:13 Ответить
 
 