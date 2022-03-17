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В результате обстрелов центра Чернигова в четверг есть погибшие и раненые, среди них - гражданин США, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

чернігів

В результате обстрелов российскими оккупантами центра Чернигова в четверг есть убитые и раненые, среди них – гражданин США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Черниговской области в Фейсбуке.

"Полиция документирует последствия вражеских обстрелов мирных жителей в центре Чернигова. Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые. Среди них – гражданин США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения.

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КАЦАП-М'ЯСНИК І ЦИМ ВСЕ СКАЗАНО...
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17.03.2022 14:33 Ответить
где обеспокоенность от байдена?
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17.03.2022 14:36 Ответить
украинцы!
те кто находиться в Польши,
из Польши тянуться российские и белорусские фуры с товарами для раши через белорусь ,0
надо это безобразие остановить ,
любыми способами вплоть до коктелей молотова.
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17.03.2022 14:37 Ответить
Это в первую очередь правительству Польши надо объяснить, чтобы разрешения на транзит аннулировали. Или пункты пропуска закрыли. Пусть едут через Прибалтику, это сразу удлинит маршрут и сделает его дольше и дороже
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17.03.2022 15:26 Ответить
Ніякої пощади рашисстам, ніякого вибачення!
Усі винні!!!
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17.03.2022 14:38 Ответить
 
 