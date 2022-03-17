В результате обстрелов центра Чернигова в четверг есть погибшие и раненые, среди них - гражданин США, - полиция

В результате обстрелов российскими оккупантами центра Чернигова в четверг есть убитые и раненые, среди них – гражданин США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Черниговской области в Фейсбуке.

"Полиция документирует последствия вражеских обстрелов мирных жителей в центре Чернигова. Сегодня оккупанты в очередной раз совершили атаку с тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые. Среди них – гражданин США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения.

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