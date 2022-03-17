В ГУР МО обнародовали список российских захватчиков: кто направляет ракеты на украинские города и села?

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 388 зенитно-ракетного полка (воинская часть 97646) Ачинск, Курская область, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинских разведчиков.

С именами 270 россиян, среди которых гранатометчики, пулеметчики, начальники расчета, операторы, офицеры пуска и другие военные преступники, уничтожающие украинские города и села, можно ознакомиться здесь.

"Каждый украинец должен знать их имена! Сколько же уродов в рядах вооруженных сил "великой" россии! Только и можете врасплох обстреливать мирное население! Мы вам обязательно продемонстрируем как надо уничтожать врага в ближнем бою. До встречи!", - уверяют в ГУР МО Украины.

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