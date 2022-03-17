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В ГУР МО обнародовали список российских захватчиков: кто направляет ракеты на украинские города и села?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

розвідка

Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 388 зенитно-ракетного полка (воинская часть 97646) Ачинск, Курская область, совершающих военные преступления против народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинских разведчиков.

С именами 270 россиян, среди которых гранатометчики, пулеметчики, начальники расчета, операторы, офицеры пуска и другие военные преступники, уничтожающие украинские города и села, можно ознакомиться здесь.

"Каждый украинец должен знать их имена! Сколько же уродов в рядах вооруженных сил "великой" россии! Только и можете врасплох обстреливать мирное население! Мы вам обязательно продемонстрируем как надо уничтожать врага в ближнем бою. До встречи!", - уверяют в ГУР МО Украины.

Также смотрите: "Знаем на кого нам охотиться!": ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ. ПЕРЕЧЕНЬ
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Горіти у пеклі..москалям
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17.03.2022 14:50 Ответить
треба познаходити в контакті їх, їхніх родичів і наслати їм фоток свинособак без голови
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17.03.2022 14:57 Ответить
Одне слово - російська підорація
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17.03.2022 15:22 Ответить
Цих нелюдей треба знищувати не питаючи прізвища!
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17.03.2022 15:30 Ответить
А при чому ЗЕНІТНО-ракетний полк до обстрілів населених пунктів? Хіба що, опосередковано.
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17.03.2022 16:32 Ответить
 
 