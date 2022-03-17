В городах вокруг Киева оккупанты насилуют и убивают местное население, - Арестович
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия прибегает к грубому и массированному уничтожению местного населения в городах возле Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в Медиа-центре Украины.
"В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичны, то сейчас ситуация ухудшилась. Российская армия умышленно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", - сказал Арестович.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
так і буде якщо ви будете пасувати перед окупантом
навчіться говорити мовою окупанта - Сила
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
А Молдову ліпше взагалі не згадуй, як не розумієш що там в 90-91 відбулося. Це чистий пройоб дипломатії України і Кравчука особисто.
УКРАЇНЦІ ВСТИДАЮТЬСЯ НАЗИВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ - серГЕЄМ-ПІДАРОМ...!!!
Успіхів підарашка кацапоморда...!!!
До тих пір поки не було цього соціуму "ЛИШЕ СІМЯ ЗНАЛА ЩО ТИ КРИТИЧНИЙ ДУРЕНЬ І ПРИДУРОК"....!!!
Этот мразь говорит на украинском языке , украинец и … ПРЕДАТЕЛЬ .
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
https://www.youtube.com/watch?v=LUXjUBmUHLk
Вихід для кацапомордих лише один ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-рацєя...!!!, або п*здець в УКРАЇНІ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ...!!!