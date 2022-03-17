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В городах вокруг Киева оккупанты насилуют и убивают местное население, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арестович

Российская армия прибегает к грубому и массированному уничтожению местного населения в городах возле Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в Медиа-центре Украины.

"В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичны, то сейчас ситуация ухудшилась. Российская армия умышленно уничтожает украинское население. Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки", - сказал Арестович.

Также смотрите: Жительница Мелитополя об оккупации города: "Так же начинался Холокост, когда люди молчали". ВИДЕО
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Топ комментарии
+33
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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17.03.2022 14:45
+29
А ви роздали цивільним зброю для захисту , в тих містах навколо Києва . ? Отож !! . Тому русня й поводиться так сміливо .
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17.03.2022 14:51
+28
Полонених, ****, не брати...
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17.03.2022 14:46
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РАШИЗМ = ФАШИЗМ
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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17.03.2022 14:45 Ответить
#Арестович ну ви ж самі вирішили окупанта жаліти, там же ш строковики-молоді хлоці
так і буде якщо ви будете пасувати перед окупантом

навчіться говорити мовою окупанта - Сила
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17.03.2022 15:13 Ответить
Що там за підер по телевізору. олеже.
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17.03.2022 14:46 Ответить
Полонених, ****, не брати...
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17.03.2022 14:46 Ответить
Так ви ж, обдовбані, збираєтеся домовлятися з ними! Домовлятися про що????!!!!!
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17.03.2022 14:47 Ответить
Про капітуляцію москалів
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17.03.2022 14:52 Ответить
Спочатку на запчастини для трансплантації, а з тим що залишиться можна і домовлятися.
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17.03.2022 17:13 Ответить
Мачете краще
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17.03.2022 14:56 Ответить
А ви роздали цивільним зброю для захисту , в тих містах навколо Києва . ? Отож !! . Тому русня й поводиться так сміливо .
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17.03.2022 14:51 Ответить
вони теж все теж саме давно роблять на всіх окупованих територіях,все завдяки комусь хто 3 роки заглядав у дупу путіну а не готувався до оборони.
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17.03.2022 15:09 Ответить
Я хоч в Афгані й не був , але пам'ятаю розповіді тих хто пройшов афганську війну . Так от , радянські війська там вільно не шлялися по містах чи кишлаках . Як от кацапня зараз шляється у містечках під Києвом . .Сиділи й жили на військових базах , і бажано щоб за містом . Тому що самі міста були нашпиговані зброєю і партизанами ,, як мені розповідав товариш - в міста вони заїзджали тільки під прикриттям броні . Кожної миті можна було зловити кулю , а якщо ти десь відстав від своїх і заблукав , то ти вже точно труп . Вночі взагалі відкривалась ціла охота на військових , прилітало мінами навіть по їх військовій базі . Бо цивільні були озброєні до зубів .
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17.03.2022 15:31 Ответить
Так и было....
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17.03.2022 15:53 Ответить
И если обстановка критичная, то выдать оружие людям... Чтобы каждый орк бздел, отходя поссать в кусты...
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17.03.2022 15:56 Ответить
Ну еще тоже надо понимать что это русня и заблаговременно сваливать, если нет оружия. А то ходят как не в чем не бывало, а потом удивляются что танк просто так по прохожему стреляет. Это же русня. Расеянский танк надо видеть только через прицел РПГ.
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17.03.2022 15:20 Ответить
ЦЕ УСЕ ВАШЕ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЄТЕ...КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ МОСКАЛИКИ....!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
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17.03.2022 14:51 Ответить
Не вали с больной головы на здоровую. Ты думаешь что если 100% жителей Украины говорили бы на литературном украинском то это остановило бы путлера?
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17.03.2022 14:57 Ответить
Абсолютно вірно. путін ніколи би не почав війну якби в Україні була українська мова, українська церква, українські партії і всі українці були би такими як галичани. А так маємо е що маємо.
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17.03.2022 15:07 Ответить
Чого ж тоді проти Грузії почав, Молдови ?
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17.03.2022 15:19 Ответить
А що почав? Ви порівнюєте те що було в Грузії і Молдові з тим що відбувається в Україні?
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17.03.2022 15:23 Ответить
тому що грузини та молдавани розмовляють з ними російською
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17.03.2022 15:37 Ответить
В Грузії він спирався на абхазів і осетинів, з абхазами у грузинів давно не клеїлось , ще з часів СРСР. А осетинів нацьковував років 10-15 перед вторгненням.
А Молдову ліпше взагалі не згадуй, як не розумієш що там в 90-91 відбулося. Це чистий пройоб дипломатії України і Кравчука особисто.
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17.03.2022 16:39 Ответить
КАЦАПОМОРДИЙ ЧУХРОН З ХВОРОЮ БАШКОЮ (щоб було зрозуміліше) ВЧИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ...!!!
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17.03.2022 15:09 Ответить
Иди на фронт, филолог диванный. Шароватгник = ватник.
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17.03.2022 15:25 Ответить
ЖОВТОРОТЕ КІМНАТНЕ КАЦАПОМОРДЕ ДРОЧИЛО І ДО ТЕБЕ ПІВДАР КОЛОБОРАНТНИЙ ДОБЕРЕМОСЯ...!!!!
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17.03.2022 15:28 Ответить
Иди вымой рот с мылом, кацап.
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17.03.2022 15:36 Ответить
Я СТВЕРДЖУЮ що ти ПІДАР, тому що тільки у КАЦАПІВ є серГЕЇ, можеш довести зворотнє...???!!!
УКРАЇНЦІ ВСТИДАЮТЬСЯ НАЗИВАТИ СВОЇХ ДІТЕЙ - серГЕЄМ-ПІДАРОМ...!!!
Успіхів підарашка кацапоморда...!!!
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17.03.2022 15:43 Ответить
МОВЧАЗНА СОМОКРИТИКА ЦЕ ДОБРЕ...ДУРНЮ ПРИДУРКУВАТИЙ...!!!
До тих пір поки не було цього соціуму "ЛИШЕ СІМЯ ЗНАЛА ЩО ТИ КРИТИЧНИЙ ДУРЕНЬ І ПРИДУРОК"....!!!
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17.03.2022 15:58 Ответить
Иди вымой рот с мылом, кацап. Ну почему вы, кацапы, такие тупые?
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17.03.2022 18:40 Ответить
КАЦАПОМОРДЕ СМЕРДЮЧЕ ПІДРИЛО-серГЕЙ-ВІДСМОКЧИ УКРАЇНСЬКИЙ ХРІН І ПРИЙМИ НА ЦІЛУ МОРДУ...!!!! ВАФЛЮГА ВАТНА...!!!
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17.03.2022 19:09 Ответить
Иди вымой рот с мылом, кацап. Ну почему вы, кацапы, такие тупые? Сиди на своей параше и готовься к призыву в украинский чернозем.
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17.03.2022 19:10 Ответить
КАЦАПОМОРДИЙ ВАТНИЙ ВІДСОС ПІДАР-серГЕЙ ти вже писок помив після відсоса ПІДОРКО...???
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17.03.2022 19:14 Ответить
Це не фронтова вiйна, социолох от сохи. Фронту нема.
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17.03.2022 15:30 Ответить
А ты сходи, проверь, писихолог. Дохрена вас тут диванных стратегов развелось.
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17.03.2022 15:35 Ответить
Тебе надо ты и проверь, я доверяю Генштабу ВСУ.
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17.03.2022 18:23 Ответить
Понятно что не пойдешь, кацапчик. Твои друзья по частям тела разбросанные валяются. Сцыкотно, да?
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17.03.2022 18:42 Ответить
Скрепорогий, это у вас там в программе "Время" про "фронт" втирают и нацистов, что ещё впаришь?
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17.03.2022 19:07 Ответить
Не подгорай, ватник. За тобой придут из военкомата рашистского и поедешь чернозем украинский удобрять. Может рядышком знакомое кацапское рыло увидишь.
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17.03.2022 19:29 Ответить
Иди проспись от стекломоя, скрепорогий. Фронтовик zасраный. Диди твои про фронт тебе накукарекали? В Украине нет фронта, мы вас монголов жгем со всех сторон.
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17.03.2022 22:53 Ответить
Не подгорай, ватник. За тобой придут из военкомата рашистского и поедешь чернозем украинский удобрять. Может рядышком знакомое кацапское рыло увидишь. Где вас таких тупых в умные набирают? На рабссее никак бояра не закончится?
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18.03.2022 06:12 Ответить
Давно стал спецом по бояре, скрепорогий?
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18.03.2022 06:34 Ответить
С тех пор как вас, кацапов запоребриковых, увидел в качестве вояк на украинской земле.
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18.03.2022 07:00 Ответить
Слышь, слопатоед, а что такое "паребрик" ? Я ваш кацапский суржик не понимаю.
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18.03.2022 09:03 Ответить
У ***** своего спроси, лапоть.
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18.03.2022 09:12 Ответить
https://censor.net/ua/video_news/3321536/zatrymano_zradnyka_yakyyi_peredav_vorogu_informatsiyu_dlya_obstrilu_lutskogo_viyiskovogo_aerodromu_sbu
Этот мразь говорит на украинском языке , украинец и … ПРЕДАТЕЛЬ .
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17.03.2022 21:19 Ответить
Все вірно,в моєму місті у західній Україні цих какающих чухраїнців проживших тут пів жития четверть населення
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17.03.2022 15:17 Ответить
ПІСЛЯ цієї війни МИ УКРАЇНЦІ ПОЧНЕМО З ЕКЗОРЦИЗМА І ВИГНАННЯ З НИХ ПІВНІЧНОГО ОЛЕНЯ, ТАК, ЩО АЖ ІДІЛ ТА ТАЛІБИ З МУДЖАХЄДАМИ ПОЧНУТЬ ХРИСТИТИСЯ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
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17.03.2022 15:24 Ответить
Значит тот, кто говорит на русском, не может быть украинцем?
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17.03.2022 19:51 Ответить
А этот киборг тоже чухраїнцець?
https://www.youtube.com/watch?v=LUXjUBmUHLk
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17.03.2022 19:57 Ответить
ХАРОШИЙ ЛАПАТНІК-ЛИШЕ ДОХЛИЙ ЛАПАТНІК...
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17.03.2022 14:54 Ответить
Насилие и насилуют далеко не тоже самое..
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17.03.2022 14:55 Ответить
Не займайся казуістикою. Нечисть робить і те, і те. Маскалі - не люди. Тільки фізично знищувати ********* лаптеногих.
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17.03.2022 15:01 Ответить
ТЕПЕР усі кацапоморді чухраінці будуть шукати собі виправдання та обсиратися демагогію з філософією руцкого міра...!!! Замість того щоб вчити УКРАЇНСЬКУ МОВУ...!!!
Вихід для кацапомордих лише один ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-рацєя...!!!, або п*здець в УКРАЇНІ....!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ...!!!
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17.03.2022 15:16 Ответить
Дедушка, иди на фронт.
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17.03.2022 15:38 Ответить
ЯЖ ТОБІ ВЖЕ СКАЗАВ, ЩО ТИ ЖОВТОРОТИЙ КАЦАПОМОРДИЙ ПІДАР- серГЕЙ...!!!
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17.03.2022 15:45 Ответить
Дедушка, иди на фронт. Там тебя научат рот с мылом правильно мыть, кацапчек.
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17.03.2022 16:34 Ответить
Под Скадовском когда ещё войска ваты были за городом , ************ бегали к ним.
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17.03.2022 15:19 Ответить
Давно треба було Закон про зброю для громадян прийняти
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17.03.2022 15:20 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 15:22 Ответить
Расстрелами жителей курирует и занимается ФСБ и её агенты типа петров боширов по личному приказу *****. Поэтому эта служба и её члены должны быть признаны нацистской террористической группой, всех членов трибунал должен посадить, а ФСБ прировнять к СС. Только после этого снимать какие то санкции.
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17.03.2022 15:27 Ответить
Якось дуже легко ворог зайняв передмісття Києва ,тепер як цю рашиську мерзоту звідти вибити вони ховаются за мирним населенням.
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17.03.2022 15:56 Ответить
А ось дерева та кущі зазеленіють і почнуть стріляти.
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17.03.2022 17:34 Ответить
кацапские фашисты сдохните!!!!!
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17.03.2022 18:48 Ответить
 
 