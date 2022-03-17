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Зеленский отметил государственными наградами 130 сотрудников системы МВД, 46 из них – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 130 сотрудников Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, 46 из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отчизны" за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Награды получили 79 сотрудников Национальной гвардии, 5 – Национальной полиции, 36 – Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 10 – Государственной пограничной службы.

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С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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Если посмертно, то и касапутина можно наградить..
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17.03.2022 15:30 Ответить
 
 