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война (46506) Германия (5996) НАТО (8911) Шольц Олаф (541)

Германия обещает Украине дальнейшую поддержку, но НАТО не будет вмешиваться в эту войну, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.

Об этом, как сообщает УП, он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стоим на стороне Украины и ее народа. Мы поддерживаем украинцев, пытающихся противостоять российской агрессии, оказывая финансовую поддержку, гуманитарную помощь, также мы предоставляем военное оборудование", - сказал Шольц.

По его словам, Германия вносит свой вклад и продолжит его делать.

"Но я хочу, чтобы все ясно понимали, что НАТО не будет вмешиваться военным образом в эту войну", - подчеркнул канцлер Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия прилагается к постройке новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Бундестаге упрекнул Германию за промедление со вступлением Украины в ЕС: Для вас это политика, а на самом деле это камни для новой стены, разделяющей Европу
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Топ комментарии
+32
Русский Шольц - иди на куй !!!!
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17.03.2022 15:31
+21
Рашисти і нацисти знову разом.
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17.03.2022 15:33
+21
Та мовчи вже німець ти дурнуватий. Не втручайтеся, але для чого про це з кожного мікрофона кричати. Це ж просто пряме заохочення путіна до продовження агресії. Роби що хочеш ми за Україну не станемо. Ганьба вам німаки, велика ганьба.
Слава Україні!!!
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17.03.2022 15:37
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Русский Шольц - иди на куй !!!!
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17.03.2022 15:31 Ответить
Потратили 10 млрд. В никуда. Ах.й. Проект сп2. А немцы реально помогают и приймут тыс. 500 беженцев.
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17.03.2022 17:38 Ответить
конечно ваша. Вы настолько тупая, что до сих пор этого не поняли??
ваше правительство выделило сумасш. бюджет на оборонку Германии. С чего бы этого??
там хоть поумнее люди и сообразили что после нас вы следующие. И начали готовиться.
В ваших интересах разбить русских тут и не пустить эту орду в свой дом.
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17.03.2022 18:14 Ответить
меня вы не кормите. Германия будет посл. страной в европе, куда я бы отправил семью
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17.03.2022 18:12 Ответить
А ХІБА ГАНСИ НАЧАЛЬНІКІ НАТО???...
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17.03.2022 15:32 Ответить
ні, але там потрібен консенсус.
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17.03.2022 17:16 Ответить
Рашисти і нацисти знову разом.
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17.03.2022 15:33 Ответить
Нікчемна тріскотня посібника окупанта
Поверніть Берлінську стіну. Німеччина повинна бути Розділена
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17.03.2022 15:35 Ответить
Після Другої Світової Німеччини взагалі не повинно було бути
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17.03.2022 15:40 Ответить
Це розумна думка ! Потрібно щоб стосовно кацапії її використали !
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17.03.2022 17:38 Ответить
Та мовчи вже німець ти дурнуватий. Не втручайтеся, але для чого про це з кожного мікрофона кричати. Це ж просто пряме заохочення путіна до продовження агресії. Роби що хочеш ми за Україну не станемо. Ганьба вам німаки, велика ганьба.
Слава Україні!!!
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17.03.2022 15:37 Ответить
Поки що Шольца жарений півень в жопу не клюнув.
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17.03.2022 15:37 Ответить
Шольца в Гаагский трибунал ...
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17.03.2022 15:38 Ответить
Виплодились Німці, аж противно, Нація пацифістів
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17.03.2022 15:40 Ответить
Главное, немецкий военторг исправно работает. Остальное лирика.
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17.03.2022 15:40 Ответить
Що 5т. касок уже прибули до України, чи та небезпечна навіть для перевозки ржава зброя?
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17.03.2022 15:44 Ответить
У меня есть полный список, что присылает Германия. А ещё маршруты доставки и места хранения. Вам в личку скинуть или на форуме оставить? А метку люмен краской надо нарисовать или просто координаты скинуть? Может метку на гугл карте оставить?
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17.03.2022 15:53 Ответить
Не сміши людей.
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17.03.2022 18:02 Ответить
Я что-то пропустил? Шольц уже генсек НАТО?
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17.03.2022 15:42 Ответить
Генсек КПSS
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17.03.2022 15:47 Ответить
Ні , ця паскуда просто каже що якщо навіть всі члени нАТО погодяться - то гєрманія не дозволить щоб щось заважало її торгівлі с терористами і окупантами.
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17.03.2022 15:47 Ответить
Генсек НАТО ничем не лучше этого шольца.
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17.03.2022 15:47 Ответить
Один из самых крупных произоводителей электроэнергии в Германии - E.ON - по собственной инициативе отказывается от российского газа. Невзирая на убытки.

Германия поставляет Украине: противотанковые гаубицы D-30, панцерфаусты, стингеры, "стрелы".

У Германии самой оружия практически нет. Знакомый немец говорил, что амуниции у Германии - где-то на день войны. Долгие годы немцы, не верили в то, что война постучится в дверь, и потому увеличение военного бюджета вызывало в обществе, насквозь пронизанном чувтсвом вины за две мировые войны, очень неприятные ассоциации. И потому было легко и приятно класть на военный бюджет. Так, ныняшняя правящая партия десять лет блокировала разработку и закупку боевых дронов.

Так что тут как в анекдоте: "Вибач, Микола, якщо чогось нема - того нема".
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17.03.2022 15:45 Ответить
Тупі вигадки окупанта під vpn про пособників окупантів. Твій знайомий лейтенант фсб нічого розумнішого не зміг вигадати?
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17.03.2022 15:51 Ответить
Легко бросаться обвинениями в интернете направо и налево, подозревая каждого, кто орёт не так громко, в зраде.
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17.03.2022 15:55 Ответить
Гансы... нема вам веры...вы опарафинились по сами очi!
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17.03.2022 18:31 Ответить
Ты не верь. Ты делай.
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17.03.2022 18:39 Ответить
Не говори что мне делать...и я не скажу куда тебе идти!
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17.03.2022 18:42 Ответить
А я и не говорил, что тебе делать. Просто делай. А уж что - тебе на своём месте, видней.
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17.03.2022 18:45 Ответить
Так это правда внезапно

Бюджет Германии на оборнку урезали

И не только они

Да и коррупция у них там процветает. Чего стоит когда пару лет назат был скандал что у них стволы деформировались после стрельбы. Это притом что точно также винтовка для импорта такой хни не показывал

И так у многих стран НАТО....
Португалии тоже скандалы были с автоматами

Франция которая, у нас боезапаса на пару дней

Проект беспелотников тоже остановлен у них
Проект 5 поколение европейских истребительной по сути заморожен

И там если покопаться много подобных истории

Трамп правильно ******** членов Альянса.....
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17.03.2022 20:17 Ответить
Одна из тех редких вещей, что трамп делал правильно.
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18.03.2022 00:28 Ответить
Комсомолка Меркель которая на крючку у фюрера путлера, потом ваш продажный Шрёдер здесь собака зарыта, а пока мы воюём и за вас, задницы свои поднимите и выйдите на улицы с плакатами "путин *****", хоть это сделайте.
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17.03.2022 15:53 Ответить
Демонстрация в Берлине - 200.000 человек.


В своём городе я уже вышел сам. Забрался в долги, помогая Украине. Сижу на телефоне. Иди на*уй.
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17.03.2022 15:58 Ответить
здесь много российских троллей, не обращай внимание. Нам своє робить.
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17.03.2022 16:54 Ответить
Німці завжди були потужними солдатами, але після багаторічного спілкування з свинособакам стали боягузами.
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17.03.2022 15:46 Ответить
Не совсім так. Солдатами вони колись були потужними, але німецька армія зараз... ну таке. В самій Німеччині вже котрий рік говорять, що їх армія ні на що не годиться ні в технічному плані (в медіа була інфа, що коли проводили планові огляди, виявили купу техніки, яка просто не працювала і це значна частина всього, що в них взагалі є), ні в людському (у них були плани дозволити громадянам інших країн НАТО вступати в Бундесвер бо свої не дуже хочуть туди йти, але сусідні країни підняли величезний скандал і чим це закінчилося сказати не можу). Про що можна говорити коли німці навіть свої зобов'язання по НАТО фактично не виконували. Ну відправляли вони своїх солдатів в Афганістан чи Малі для галочки; стріляти їм дозволялось тільки в крайньому випадку і то, в Афгані вони стояли в регіоні на кордоні с Таджикістаном, де було максимально спокійно.
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17.03.2022 16:21 Ответить
Ну там багато скандалів біло

І офіцерів яких начебто за нацизм арештували (так і повірив)
І не якістна сталь у автоматів, що потім замяли типо вині патрони (ага ага, звісно)
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17.03.2022 20:20 Ответить
Він каже путіну, ну кінчай вже Україну ми мішати не будемо. Але будьласка дальше не йди, бачиш ми ж проти тебе не воювали. Вони здали Україну з самого початку і тільки шалений супротив поламав їхні плани. Зараз вони як вуж на сковороді і історичні ніби стояти не можуть і з росією воювати бояться. Все залежить від України. Вистоїмо будемо і в НАТО і в Євросоюзі. Програємо і ніхто ломаного гроша за Україну не віддасть. От такі справи мої рідні.
Слава Україні!!!
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17.03.2022 15:46 Ответить
Народ, прекратите. То, что говорят политики и что происходит в кулуарах - не одно и то же. В Украину потоком идет вооружение, а всё остальное - приложится. Что приводит в ужас и не исправить - это человеческие жизни.
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17.03.2022 15:54 Ответить
дуже хочеться вірити, що в кулуарах люди діло роблять.
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17.03.2022 15:59 Ответить
Даже не сомневаюсь. При этом даже, что проскакивает на официальном уровне в СМИ просто кричит про это.
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17.03.2022 16:04 Ответить
В греческой прессе-последняя новость! Самолет с лавровым. направляющийся в Пекин. развернулся над новосибирском и вернулся в домодедово. Недоумевают. Задаются вопросом. Что это? Или Пекин отказался принимать или в московии случилось что то экстренное
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17.03.2022 16:03 Ответить
Хто може спокійно пояснити, в чому полягає логіка європейців щодо неучасті НАТО за будь-яку ціну? (коштом України звісно). Ядерний ультиматум бункерного діда?
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17.03.2022 16:06 Ответить
Що ж тут пояснювати. Слухати не вмієш речників нато? Україна не є членом нато, тому прямого втручання у чужу війну не буде.
Однак нато постачає озброєння, гумдопомогу, кошти Україні для перемоги у війні. НАТО розбило економіку московії в пух і прах.
Що ще потрібно колоні?
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17.03.2022 17:29 Ответить
Югославія теж не була членом НАТО. Туди вони втрутились, щоб зупинити кровопролиття організоване ще одним божевільним диктатором. В чому ти бачиш відмінність від теперішньої війни?
Почитай для розширення ерудиції, Операції та місії НАТО:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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18.03.2022 10:21 Ответить
Така політика НАТО викликає сумнів в тому, що цей блок здатний захистити своїх членів. Наприклад, путлер може заявити, що він окупує Литву, а якщо НАТО полізе, то він застосує ядерну зброю. Скоріше за все в такому випадку Литву здадуть. І так далі, поки рашисти не вдарять по Берліну...
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17.03.2022 16:09 Ответить
А яке ваше брудне діло до нато, ви член нато чи може кандидат на вступ щоб щось вимагати і оцінювати їхні дії? Розберіться зі своєю всеосяжною і всеохоплюючою корупцією для початку, а тоді вже пред'являйте претензії чому вас туди не беруть
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17.03.2022 17:33 Ответить
Друже, ти чого такий агресивний з незнайомими людьми?
Пишеш що корупція "ваша". А сам звідки будеш?
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18.03.2022 10:15 Ответить
Український народ всім рашистським посіпакам(Німеччина ,Франція,Угорщина,Туреччина,Ізраїль). вказує напрямок за рашистським кораблем
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17.03.2022 16:12 Ответить
Пацифисты *****! Стоит опасаться, что этот "пацифизм" пронизал уже весь бундесвер, и немецкие солдаты в принципе не готовы к каким бы то ни было военным действиям. Так что опасения прибалтов совершенно понятны. НАТО не готово защищать даже своих членов.
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17.03.2022 16:39 Ответить
В целом, так и есть.
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17.03.2022 18:42 Ответить
Так там офіцерів не має вже давно

Одні йолупи, яким на все срати
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17.03.2022 20:22 Ответить
Курва. Цей недоросток має всього 90 бронетранспортерів, а веде себе ніби головний перець в НАТО. Хтось поставить цього гімнюка на місце? Нагадайте йому чим закінчили союзники фашистської Германії. Так само закінчать і посіпаки фашисткої Рашки. Ферштейн Шольц?
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17.03.2022 16:45 Ответить
а з чого тут нато взяло, що воно вирішує куда йому втручатись? окремі країни нато вже роками відганяють москальські військові літаки, які 'випадково' залетіли у повітряний простір країни члена нато. до нато ніяк не дійде, що кремль ВЖЕ воює проти них!
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17.03.2022 17:04 Ответить
В НАТО есть Устав.
А уставы нарушать нельзя.
Это военно-политический блок, поэтому воевать за не членов блока не будет. А оказывать политико-финансовую поддержку будет.
Успокойтесь и воюйте оружием и за деньги членов НАТО.
Ничего своего из этого, у вас нет.
Когда победите и перестроите Украину под стандарты ЕС и НАТО, тогда все у вас и будет.
Слава Украине!
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17.03.2022 17:06 Ответить
кацап твоя методичка тухлая...
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17.03.2022 18:34 Ответить
Ботів не можна заспокоїти, вони лише виконують команди.
Гадаю, якщо г. Шольц нічого не відповів на звинувачення у побудові стіни і гальмування вступу України до європейських інституцій, на противагу навіть підтвердив незмінність курсу Німеччини у підтримці України, можна сподіватися, що Німеччина не буде блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо Україна виконає необхідні для кожного члена ЄС умови для такого вступу.
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17.03.2022 17:42 Ответить
Німецька підтримка = що мертвому приварка
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17.03.2022 20:36 Ответить
Ок, ну США может что то говорить про НАТО, или Великобритания, но все эти немцы, французы и прочие пассажиры лучше бы молчали. Если что, то за Европу опять будут биться парни из Оклахомы и Ливерпуля, жабоеды опять сдадут Париж за неделю, и пойдут пить божоле.. Немцы сразу сдадуться ибо они пацифисты и им стыдно за прошлое. Итальянцы и греки раз пять перейдут с одной стороны на другую, взависимости от ситуации. У большинства стран НАТО нет армии, и самое главное нет желания воевать. Трамп конечно еще тот парень, но в отношении прихлебателей в альянсе он был прав. Ибо щеки дуют в основном те кто лучше бы сидел под плинтусом и молчал.
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17.03.2022 22:30 Ответить
А НАТО и не поддержит.... Как они поддержат, если ген. Сек. НАТО в 90 годах разрабатывался КГБ!? И пришел на этот пост, заметьте, в 2014 году.... Вопросы есть!?
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18.03.2022 06:01 Ответить
 
 