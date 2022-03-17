Германия обещает Украине дальнейшую поддержку, но НАТО не будет вмешиваться в эту войну, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.

Об этом, как сообщает УП, он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стоим на стороне Украины и ее народа. Мы поддерживаем украинцев, пытающихся противостоять российской агрессии, оказывая финансовую поддержку, гуманитарную помощь, также мы предоставляем военное оборудование", - сказал Шольц.

По его словам, Германия вносит свой вклад и продолжит его делать.

"Но я хочу, чтобы все ясно понимали, что НАТО не будет вмешиваться военным образом в эту войну", - подчеркнул канцлер Германии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия прилагается к постройке новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

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